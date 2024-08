‘Ser stripper me enseño la importancia de ser yo misma’: La Goony Chonga nos habla de su nuevo tema ‘Duro 2005’

“La Goony Chonga es la chonguitona que tú conoces. Ella es una cubana-americana de Miami y crea música que te da confianza, fuerza y ganas de bailar”. Esto responde La Goony Chonga cuando le pregunto cómo le explicaría quién es La Goony Chonga a alguien que no tuviera ni idea de su existencia. En nuestro país algunos la conocen por haber bailado hasta abajo con “Buena y guapa” y otros por el cameo que hizo en la entrevista de La Zowi en La Resistencia, que no fue comprendida del todo por muchos, entre ellos parece que incluso la propia Zowi.



A las puertas de sacar su nuevo disco, Dimension, un LP en el que volverá a cantar en castellano, y con miras a visitar nuestro país el próximo año, hablamos con ella ahora que acaba de sacar el primer videoclip del disco, “Duro 2005”, un recuerdo a una época, según ella, “más cruda y real” que la de ahora.

VICE: ¿Cuál es tu relación con España? Durante este año te hemos visto aquí con bastante frecuencia.

La Goony Chonga: España es como mi segundo hogar. Tuve el placer de hacer una mini gira allí en enero de este año y me encantó. Conocí a La Zowi, Bea Pelea, Yung Beef y muchos otros en ese reino, y también estuve el Primavera Sound, más adelantem que fue una experiencia inolvidable. Tuve la oportunidad de poder conocer a muchos artistas como DJ Rosa Pistola, J Balvin, Rosalía y Bbymutha. El público me recibió muy bien. Me encantaría poder actuar en ese festival otra vez en el futuro.

Muchos te conocieron por tu entrevista con La Zowi en La Resistencia, en la que hiciste un cameo. ¿Cómo fue aquel momento? Causó bastante revuelvo en redes, hubo quien acusó a Broncano de estar riéndose de vosotras, quizá no comprendiendo su estilo como entrevistador.

Para ser sincera, realmente no sabía qué esperar porque nunca había visto el programa antes. Tampoco entendía su tipo de humor. Casi parece como si estuviera tratando de tomar la entrevista como una broma, sus preguntas no tenían sentido. De cualquier manera aproveché al máximo y lo pasé muy bien allí. También estoy muy agradecida por la oportunidad y la exposición que me dio estar en el programa.

Eres mitad cubana mitad norteamericana. ¿Cómo es crecer con ello? ¿Qué significa para ti eso de ser latina y cómo ves la comunidad latina en Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha representado eso en los productos culturales? Parece como si ahora los artistas no latinos alcanzaran su éxito a través de featurings con los latinos y no al revés, como venía ocurriendo.

Al crecer en Miami siempre he estado rodeado de latinos. Casi todos son del Caribe o de América del Sur. Aprendí español antes de aprender inglés y me crié viendo mucha cultura cubana. En la escuela y con amigos hablé mayoritariamente en inglés y con mi familia en español. La comunidad latina en Estados Unidos siempre está creciendo y tiene mucha influenza en los barrios.

En cuanto a la música, me acuerdo que en la década de 2000 los artistas de hip hop ya estaban trabajando con artistas latinos y creando nuevos sonidos. Por ejemplo Nina Sky colaboró con N.O.R.E y Tego Calderón para “Oye Mi Canto”, que era una mezcla de rap y reguetón en inglés y español. Además, Pitbull mezcló mucho inglés y español en su música. Ahora, en los últimos dos o tres años he notado mucho más de eso en la industria de la música y creo que es increíble porque hace que artistas como yo sean más aceptables para el gran público.

Hablando de los 2000, tu nuevo tema se llama “Duro 2005”, ¿cómo fueron para ti aquellos años y cómo los has querido representar?

Esa era fue para mí muy importante porque fue el momento de mi vida en que comencé a ser quien soy hoy. Me influyó mucho de muchas maneras, también musicalmente, claro. Siento que ese fue un momento muy crudo en la música y en el estilo también. En “Duro 2005” quería recuperar ese sonido y energía.

¿Cómo le explicarías a alguien que nació en el 2.000 cómo fueron aquellos años?

La década de 2000 fue una época mucho más cruda y real. En ese tiempo, las redes sociales como Instagram no existían y no eran tan avanzadas o importantes como lo son hoy. Creo que las personas eran más originales y estaban menos influenciadas por los demás. Creo que la gente tenía un estilo y formas de expresión más únicos. También veo que esa época está volviendo de muchas maneras, especialmente en el estilo de vestir y estéticamente.

¿Qué nos puedes contar de Dimension, tu nuevo álbum y qué tendrá de distinto a Dinero?

Comencé a trabajar en Dimension en enero de este año con JHawk Productions. Este es mi álbum favorito de todos los que he creado hasta ahora. JHawk y yo tenemos una química increíble juntos en el estudio y creamos un sonido nuevo y fresco. Estoy muy contenta con la forma en que salió y pude expirmentar con nuevos sonidos y cosas que nunca antes había hecho. También sacamos cosas diferentes el uno del otro y por eso creo que este proyecto es tan increíble. Aquí hay una canción para todos, que es la mayor diferencia entre Dimension y mi último proyecto, Dinero. También el hecho de que Dinero solo tenía siete canciones y Dimension tiene 15. Dinero fue el álbum donde descubrí mi sonido y Dimension donde lo elevé y lo llevé a otro nivel.

Hablando de Dinero, además del nombre, en su portada había billetes con tu cara. ¿Qué significa para ti y por qué le dedicaste un disco al concepto?

Como sabrás, el dinero te da poder. Cuando hice este álbum estaba muy influenciada por estar trabajando como stripper y el poder que sentía al estar en ese tipo de trabajo. En ese álbum todas las canciones son súper poderosas y enérgicas. Al ser stripper gané dinero bailando y siendo yo misma, lo que me hizo sentir muy poderosa, así que Dinero era un título perfecto.

¿Por qué decidiste empezar a sacar discos en español y cómo valoras esa decisión?

De verdad, esto sucedió cuando bromeé en Snapchat con un filtro cómico y yo dije “soy buena y guapa pero no soy barata”. Más tarde, cuando lo escuche, me di cuenta de que sonaba muy pegajoso y decidí hacer una canción. Al principio estaba realmente nerviosa porque no estaba segura de cómo reaccionarían mis fans. Pero estoy feliz de haber corrido ese riesgo porque recibí comentarios increíbles y atraje a un público completamente nuevo. Ahora prefiero hacer música en español y me encanta el sonido que creé para mí.

¿Por qué crees que buena parte de tu público pertenece al colectivo LGTBQ?

Porque la mayoría de las personas en la comunidad LGBTQ son personas que han luchado mucho en la vida y quieren sentirse aceptadas. Esa comunidad siempre lucha por sus derechos e igualdad, así que tiene sentido que quieran escuchar música que les dé fuerza y les haga sentir poderosos y seguros, que es en lo que consiste principalmente la mía.

Antes de dedicarte a la música fuiste stripper. ¿Qué aprendiste de aquello que hoy te siga sirviendo a la hora de hacer música, como mujer o artista?

En realidad, comencé a hacer música antes de convertirme en stripper. Empecé a bailar unos meses después de decidir tomarme en serio mi carrera musical. Realmente lo hice para poder ganar suficiente dinero para invertir en mi carrera. Ser una artista independiente puede ser muy costoso. Ser stripper me enseñó mucho sobre la importancia de tener confianza y ser uno mismo en todo momento. Aunque parece un trabajo divertido y fácil realmente no siempre lo es; también puede ser muy agotador mentalmente. En cualquier caso valió la pena y me ayudó a pagar muchas cosas en mi carrera. Estoy muy contenta de haber podido tener esa experiencia y aprender de ello.

¿Cuándo volverás a España?

Planeo ir a España a principios de 2020 para la gira de mi nuevo álbum, Dimension. Planeo visitar algunas ciudades nuevas en las que aún no he estado y filmar un video de música con La Zowi para nuestra nueva canción juntas, titulada Dimension. Estoy muy emocionada de compartir este proyecto con el mundo y regresar a España.

