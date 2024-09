Dustin Brown se saca dos golpes totalmente inverosímiles de la manga

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

A ver, a ver, ¿perdón? ¿Qué le han dado al tenista Dustin Brown, de origen germano-jamaicano? Hace apenas una semana, Brown se sacó de la chistera un golpe mágico en un partido frente al bosnio Aldin Šetkić en la primera ronda del torneo Challenger de Bérgamo:

WOW that volley in the back by Dustin Brown @DreddyTennis ! #hotshot pic.twitter.com/Kkx78zXAKU

— We Are Tennis (@WeAreTennis) 11 febbraio 2016

Esta semana, Brown ha estado en el torneo Challenger de Breslavia, en Polonia: allí se ha enfrentado al checo Adam Pavlásek… y ha hecho esto:

Brown se llevó el partido frente a Šetkić en el ‘tie-break‘ por 2-6, 6-2 y 7-6… y también ganó su duelo frente a Pavlásek por 6-4 y 7-5. ¿Qué le han dado a este hombre para que haga cosas tan espectaculares?