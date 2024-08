Earl Sweatshirt acaba de soltar su nuevo sencillo “Nowhere2Go”

Hay un interludio en el nuevo álbum de Vince Staples, FM! que se llama “New earlsweatshirt”. El track no dura más de 30 segundos, pero es lo más cerca a una dosis que los fanáticos de Earl han tenido para satisfacer su ansia de nueva música, desde que el elusivo rapero emo sacó I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside en 2015. Casi una semana después del lanzamiento de FM!, “New earlweatshirt” se siente más como un anuncio que un guiño o chiste dentro del álbum de Staples. Y hace sentido porque toda la semana estuvo mandando mensajes ocultos en Instagram.

Finalmente, hoy en la mañana estrenó un nuevo sencillo llamado “Nowhere2Go”. Estrenó el tema en el programa de Zane Lowe en Beats 1 radio y puedes escucharlo abajo a través de Apple Music.

Videos by VICE

Aún no sabemos si “Nowhere2Go” vendrá en un ansiado nuevo disco. Mientras solo disfruta del nuevo single de Earl Sweatshirt, que ya existe.

Conéctate con Noisey en Instagram.