Earl Sweatshirt estrena “The Mint” y confirma nuevo disco ‘Some Rap Songs’

Earl Sweatshirt está de regreso con un segundo sencillo en lo que va noviembre. Se llama “The Mint” y es una colaboración con Navy Blue.

El último sencillo de Earl, “Nowhere2go”, salió hace dos semanas. Los detalles sobre el seguimiento de su aclamado I Don’t Do Shit, I Don’t Go Outside del 2015 son precarios, pero el rapero recientemente le dijo a Zane Lowe que no planeaba lanzar sencillos independientes. Todo indica que se está convirtiendo en un proyecto de larga duración.

Poco después de que “The Mint” llegara a las plataformas de stream, comenzó la preventa del nuevo álbum de Earl, Some Rap Songs, en su sitio web. Sale el 30 de noviembre. Aquí está el muy bonito arte de su portada:

