Ecks nos presenta sus 10 joyitas de Oro Negro

Desde pequeño Juan Sebastián García, a.k.a. Ecks, encontró sus más grandes pasiones en el mundo del hip-hop; Su fascinación comenzó con el graffiti a finales de los años 90, de ahí pasó a la organización y gestión de farras underground totalmente independientes desde el 2005 y ha sido una de las personas más destacadas en el campo del Djing y el turntublism desde su participación en la agrupación Aerophon Crew y como Dj independiente por más de 10 años. Hoy, a sus 33 años, cuenta con una de las colecciones más amplias de rap en Colombia, la cual está compuesta por más de 1800 vinilos adquiridos desde el año 2007.



Hace aproximadamente cuatro años, Ecks junto con dos de sus colegas y amigos, Ramiro y Juan Camilo, tuvieron la idea de materializar una farra ideal para los amantes de los vinilos y, por supuesto, del rap; fue así como nació ORO NEGRO, una noche que se realiza cada dos meses, desde hace ya tres años, en la que se reúne la escena rapera bogotana, incluyendo espectadores de todos los estratos sociales, para escuchar y disfrutar del rap underground y caleto en vinilos que ponen sobre las tornamesas estos jóvenes DJs.

Aprovechando el tercer aniversario de la farra ORO NEGRO que se realizará este sábado, le pedimos a Ecks que escogiera sus 10 joyas en pasta negra y nos contara un poco acerca de cada una de ellas.

1. LOW BUDGET BUTTA!

Este es un compilado de 1997 de 12 tracks y, a mi parecer, es uno de los mejores compilados prensados que existen de rap. Creo que cada track está muy bien escogido, a pesar de ser todos tan diferentes y de que los estilos de los MCs sean muy distintos, la combinación es perfecta; la energía de cada canción es particular, por eso no se vuelve repetitivo. Para mí, este es un disco muy completo perfectamente hecho y por eso es tan difícil de conseguir. En su momento pagué mucho dinero por él, una cifra de casi 7 dígitos, convirtiéndose así en el más «costoso» de mi colección. Me lo consiguió un amigo en Bélgica, a pesar de ser rap de New Jersey y creo que es perfecto de principio a fin, no me cansaría de escucharlo todo el día todos los días.

2. JUSQU’ A LA MORT – La Base & Tru Comers

Es el álbum debut de La Base & Tru Comers que salió en el 2015. Este es un parche de suizos que rapean solo en francés suizo, admito que no entiendo nada de lo que dicen, pero siempre me ha interesado el rap en francés. De ellos particularmente puedo destacar su sonido clásico, por no decir noventero, pero a pesar de ser rap de ahora, hecho ahora, conserva el sonido eterno de los noventas y la esencia de la época dorada. Es como hacer rap noventero, pero hoy.

Musicalmente, las instrumentales, que es lo que yo puedo traducir de un disco que no entiendo líricamente, son brutales, los Mcs son rítmicamente impecables; me gusta mucho la versatilidad que manejan. Para mí, el valor agregado de este disco es la calidad del sonido, la calidad de prensaje es increíble, creo que esa fue la principal razón para incluirlo en este top10.

3. NEW YORK TO PHILLY THE EP – ADAGIO!

ADAGIO! es un parche que me gusta muchísimo desde que empecé en todo esto y trato de tener todo lo necesario para completar su discografía, aunque todavía ando corto en algunos de sus discos. Es un parche que siempre ha sido muy underground en la escena, incluso en la época en la que salieron. Escogí este disco porque es el proyecto más completo y más grande de este parche, salió en 1997 y fue de impacto porque ellos siempre sacaban sencillos, entonces este fue como su «casi álbum», por así decirlo. Es muy completo, cuenta con 6 tracks brutales, todos perfectos. Me acuerdo que cuando encontré los audios en mp3, hace mucho tiempo, los descargué y no sé cuántas veces llegué a escucharlos por día, hasta que encontré el vinilo y lo compré por internet en el 2008.

4. PURE BUTTER – Warpath

Este es uno de los más recientes dentro de los que seleccioné, salió en 2015 y desde entonces lo escucho mucho. Es un álbum de dos alemanes, uno es Mc (Warpath) y el otro hace las instrumentales (Soulmade). De este disco rescato varias cosas: Primero, creo que líricamente es brutal, el inglés con el que rapea el MC es muy claro y se entiende todo a la perfección, pues a veces en muchos discos en ese idioma, a pesar de hablarlo bien y todo, no entiendo muchas cosas, por lo abstracto de las letras o las jergas particulares. Por otro lado, las instrumentales son muy variadas, el disco logra llevarlo a uno en un sube y baja consecutivamente con cada track. Finalmente, es un álbum largo, cuenta con 15 tracks, lo cual me gusta mucho. Es difícil lograr incluir tantas canciones tan buenas en un mismo disco. El hecho de que sean tantos y de tan buena calidad , me hace sentir que el proyecto es muy completo. Antes de este trabajo no conocía mucho de los artistas y un amigo de Suiza me pasó los audios, me encantaron, entré inmediatamente a buscar el EP y lo compré directamente de la página del sello que lo prensó.

5. DAH SHININ – SMIF-N-WESSUN

Este es uno de esos clásicos de clásicos de la llamada «época dorada del rap americano». Al igual que muchos otros artistas, SMIF-N-WESSUN fue de esas agrupaciones que en su momento firmaron con disqueras y sellos muy grandes, por lo tanto, este no es una rareza de mi colección. De este disco existen cualquier cantidad de copias y ejemplares, en Cd, en casete, en vinilo, etc.. pero en lo personal, creo que de toda esa era de álbumes clásicos, este es el que más me representa y con el que más me siento identificado. Me trae miles de recuerdos y considero que es otro de esos trabajos que está hecho a la perfección, no le encuentro nada que no me guste. No me acuerdo bien cómo llegó a mí, pero creo que se lo compré a un coleccionista de acá y ya luego vinieron los manes a concierto y solo uno de ellos me lo firmó.

6. KILLA INSTINCT – RAW BREED

Este disco es reciente, pero su historia es muy interesante. Este prensaje es de este año, pero el álbum se suponía que iba a salir en 1996, finalmente no se hizo y la disquera lo vetó por unos problemas con una gente que hacía los instrumentales, además de los problemas debido a su contenido supremamente explícito. Sin embargo esto no importó e igual se alcanzó a filtrar, en esa época, en Cds quemado. Ya cuando el internet estaba en su auge, era mucho más fácil conseguirlo, pero nunca estuvo prensado en ningún formato. Siempre fue considerado como el álbum vetado de Raw Breed y esta es la primera vez que se puede apreciar en físico. También lo escogí porque de los dos álbumes que hay en vinilos de ellos, este es mi favorito, y después de 21 años, vale la pena tenerlo.

7. PHYSICA RAPPIN – DA STEEZ BROTHAZ

Este disco salió en el 2016, es de un parche de amigos míos y lo escogí por varias razones: Primero, puede sonar algo egocéntrico, porque es un logro para mí, pues es el primer disco en vinilo en el que salen mis scratches. Además, el álbum a nivel musical es brutal, es muy buen conjunto con buenas líricas y buenas instrumentales, es interesante que sea producto 100% nacional y que el rap colombiano auto gestionado e independiente pueda lograr productos de este tipo.

8. LA RADIO EP – CELTIK

Al igual que el anterior, este disco tiene un valor sentimental agregado muy fuerte. Primero es de un amigo mío llamado Celtik quien decidió en un momento muy importante para el rap nacional, materializar su música en un EP, pues en el 2014 -año en el que salió- la producción del rap en vinilo era muy escasa en Bogotá y en Colombia en general, por eso mi apoyo fue total. A nivel musical es muy bueno y logró ayudar a activar la producción de rap en vinilo. Por otro lado, hice un aporte en el arte del disco, pues la firma de la portada la hice yo y, por último, la foto de la caratula es una foto que me trae muchos recuerdos, es una foto de Celtik, mi parcero Juan Camilo y yo. Por último, la versión que yo tengo del disco es de un color diferente y solo salieron dos así en el prensaje, por lo que este ejemplar es raro y casi único.

9. ‘Ruggedis Style’ – CIMEDANCH CARTEL FT. RAKIM

Este es un sencillo, solo trae tres tracks, pero lo interesante es que lo busqué por mucho tiempo porque lo que incluye es sencillamente perfecto. Mi favorito de los tres es ‘All my friends’ y creo que se ha convertido en uno de esos discos que uno oye y oye mucho. Yo, en lo personal, sueno este disco mucho en las fiestas. Salió en 1996 y es puro rap del Bronx de New York, puro rap underground. Es una de las rarezas de mi colección, obvio no puedo decir que el más raro, pero si es bien raro.



10. REMIXES VOL.1 – DEBONAIR P

Es una edición limitada, solo sacaron 150 copias en el prensaje, por lo que es raro y difícil de conseguir. En su momento el costo por él fue bastante considerable, pero es una buena joya en cualquier colección. Lo escogí porque Debonair P es un productor que hace instrumentales y también es DJ y lo que hizo con este disco fue coger acapellas de discos underground muy buenos, como de esos que uno siempre ha buscado tener, y ponerlas sobre instrumentales y scrattches de él en los coros o donde fuera y logró un producto muy brutal. Incluso hay tracks que suenan mucho mejor que el original y es raro y muy valioso que un productor logre algo así. El disco es de Australia y en el momento en el que salió, fue difícil para Debonair porque el prensaje de vinilos era mucho más escaso y difícil.

