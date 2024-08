Hoy podremos ver el eclipse lunar más largo del siglo

Hoy por la noche disfrutaremos de un regalito del cielo: el eclipse lunar total más largo del siglo. El fenómeno podrá verse durante la noche del viernes, 27 de julio. En España, concretamente, el eclipse parcial comenzará a las 20:25 y el total, a las 21:30. El final del eclipse será a las 00:19. La duración de 3 horas y 55 minutos del fenómeno lo convierten en el más largo de este siglo, y por solo 4 minutos no lo será también de la historia. Durante el fenómeno, la luna se teñirá de rojo debido a la dispersión de la luz al incidir sobre la atmósfera de la Tierra.

¿Por qué esta vez será tan largo? Porque la Tierra proyectará su sombra sobre la luna en el momento en que esta se encuentre en el punto más alejado de la Tierra y se desplace más lentamente. El eclipse total se podrá ver en toda España, aunque el satélite estará bastante bajo.

Por si te lo estabas preguntando: no, no hace falta ningún equipo ni gafas especiales para observar el eclipse. Y no deberías perdértelo, porque no habrá otro fenómeno similar hasta mayo de 2021.

Pero ¡espera, aún hay más! Además del eclipse, durante este mismo periodo Marte estará en su punto más cercano a la tierra. El 31 de julio, el Planeta Rojo pasará junto a la tierra a solo 58 millones de kilómetros. Esto implica que podremos ver el planeta más brillante de lo habitual. De hecho, hasta septiembre, Marte será el objeto celeste más brillante, por detrás de Venus y la luna. Después de esto, Júpiter le arrebatará ese tercer puesto.

¿Y cómo va a afectar todo esto a tu cuerpo y mente, te preguntarás? Pues para los que crean en estas cosas, no va a ser tan malo. La astróloga residente de Broadly, Annabel Gat, asegura que los eclipses de luna son positivos: “Los eclipses eliminan las cosas que no funcionan —estructuras de poder, relaciones, proyectos— y nos sitúan en el camino correcto”, aunque añade que “también nos revelan cosas que antes no podíamos ver, como secretos para los que luego no hay vuelta atrás. Esto significa que muchas veces estas revelaciones conllevan dramas importantes”.

Así que más vale que cuidemos unos de otros, gente.

