Edgar Mondragón nos explica todos los tracks de ‘Pleamar’

La primera vez que vi a Mondragón como banda fue en una fiesta de VAA en un patio de casa en la colonia Condesa de CDMX. Si no me equivoco, era una prefiesta del Nrmal. Lo que me llamó la atención fue la energía y estructura de los tracks que, por más sintético que fuese su sonido, la mayoría de los instrumentos eran tocados en vivo. De ahí, la presentación en el Friendstival le dio un impulso a su banda y a su carrera como solista: fue un show con visuales increíbles, una banda completa con todo y batería que iba de texturas shoegaze al noise, y todos los presentes nos quedamos anonadados.

A principios de este año, Edgar Mondragón lanzó su primera placa como solista, Alba. Más como juego de desestrés laboral que como algo lo suficientemente serio, y en búsqueda de sonidos que salían del formato en vivo como lo había venido trabajando. Su participación en Mutek fue el show en el que volteamos a ver a Edgar Mondragón como solista. El tratamiento musical y el set en vivo resultaron distintos de lo que hace con su banda. Aquí vimos a un Edgar en solitario jugando con su lap, controladores y, en ocasiones, su bajo, para complementarse con visuales que hacían de esta experiencia un viaje sensorial placentero.

El 17 de agosto Edgar Mondragón presentó su segundo EP titulado Pleamar, haciendo referencia a la marea cuando alcanza su punto más alto. Y vaya que los tracks hacen honor a este nombre, ya que se mueve tranquilo en sonidos que van del drone, al ambient y dream pop, pero teniendo puntos climáticos en el noise y el techno. Invitamos a Edgar Mondragón a que nos contara qué hay detrás de cada uno de los seis tracks que conforman el material. Checa lo que nos dijo.

1. “Levedad”

“Levedad” tiene como base un drone construido a partir de muchísimos sampleos de instrumentos de cuerdas como violines, violas, chelos, etc. Este drone es el ancla que permite al beat 4/4 y a múltiples grabaciones de campo relucir y darle forma al track.

2. “Lunas”

“Lunas” es un collage de sampleos: está la risa de Skull Kid de The Legend of Zelda Majora’s Mask; la voz de Juan Rulfo leyendo “No oyes ladrar los perros”; una campana de “La Gran Belleza” de Sorrentino, que después de ser manipulada y procesada, se convirtió en una de las melodías principales del track.

Todo esto toma forma gracias al beat y al bajo, que fue realizado con un Korg Monologue.

3. “Solar”

“Solar” es el intento de trasladar una imagen a sonido. Esta imagen la vi la primera vez que entré a la CDMX de noche en un avión. Pasar de una total oscuridad a un monstruo infinitamente iluminado es algo que ha rondado mi cabeza siempre y traté de expresarlo en este track.

4. “Ser”

Como “Levedad”, “Ser” también está construida sobre un drone. Este drone fue relizado con muchas grabaciones de campo de azoteas de la CDMX. Sobre eso se construyeron melodías muy nostálgicas con el Jupiter y el Juno de Roland, así como con sampleos de Julio Cortázar leyendo el capítulo 7 de Rayuela. Es el track que más guiños tiene al dream pop.

5. “Crisálida”

“Crisálida” surgió de un momento de obsesión que tuve con los instrumentos de viento/metal. Me puse a samplear muchos, usé muchos VST que simulaban este tipo de sonidos y con eso me puse a armar melodías y fraseos. La textura tan brillosa de esas ideas me ayudó a crear el beat del track, que sin planearlo, terminó siendo la más bailable del EP.

6. “Pleamar”

Este track es el cierre y el que le da nombre al EP. “Pleamar” engloba muy bien la nueva dirección que quiero tomar con esta etapa solista del proyecto: narrativas rotas, exploración sonora y drones densos, sin dejar de lado elementos más orgánicos como progresiones de acordes sencillas, líneas de bajo eléctrico sencillas y mucho reverb.

Pleamar hace guiños a influencias literarias, cinematográficas, audiovisuales y a artistas sonoros como Brian Eno o Burial. Todos los tracks fueron concebidos al inicio de Mondragón, tan solo para ser retomados en este momento y convertirse en esta pieza grabada por el mismo Edgar y masterizada y mezclada por Trillones en Mexicali, Baja California. El arte del álbum estuvo a cargo de Erik López, quien también forma parte de Mondragón en su formato full band.

