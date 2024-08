EEUU imita a Corea del Norte y prueba con éxito un poderoso misil balístico intercontinental

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La tensa relación entre Estados Unidos y Corea del Norte acaba de volverse menos amigable.

La administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles que probó con éxito un misil balístico intercontinental, a menos de una semana de que el gobierno de Kim Jong Un también presumiera tener el suyo.

Y aunque el gobierno de Estados Unidos aseguró que esta prueba no es una respuesta directa a las demostraciones de fuerza de Corea del Norte, sí afirmó que el arsenal nuclear estadounidense es seguro, efectivo y está listo para detectar o defender cualquier ataque contra el país o sus aliados.

La noticia llega justo en la semana que el senador republicano Lindsey Graham dijo en televisión que el presidente Donald Trump tiene la «opción militar de destruir el misil que probó Corea del Norte y al propio Corea del Norte como país».

Las incendiarias palabras del senador Lindsey Graham tuvieron que ser matizadas por el Secretario de Estado, Rex Tillerson, quien la siguiente semana viajará a Asia para encontrarse con los ministros de Japón, China, Corea del Sur… y Corea del Norte.

«Nosotros no somos sus enemigos, no estamos amenazándolos», dijo Rex Tillerson. «No buscamos que [los norcoreanos] cambien de régimen, no buscamos el colapso del régimen, no buscamos la acelerada de reunificación de la península [donde están Corea del Norte y Corea del Sur] y no buscamos una excusa para enviar a nuestros militares hacia allá».

La supuesta amenaza que representa el arsenal de Corea del Norte ha sido tomada más en serio desde el viernes, cuando en Pyongyang se hizo una prueba con un misil balístico intercontinental tan potente como para salir de Asia e impactar en Nueva York.

La disputa entre Estados Unidos y Corea del Norte también ha enfriado las relaciones entre Beijing y Washington, pues Donald Trump acusó al gobierno de China de no hacer lo suficiente para combatir el régimen de Kim Jong Un.

