Egipto justifica asesinato de turistas mexicanos: ‘cosas que pasan en tiempos de guerra’

El gobierno egipcio ha comparado su guerra contra el terrorismo con la guerra de México contra el narcotráfico. Lo ha hecho a través de una carta en la que se lamenta por el asesinato de los 8 turistas mexicanos. El gobierno egipcio los confundió con insurgentes islamistas y ordenó a su ejército que los aniquilara lo que provocó la muerte de 12 personas.

La carta está firmada por Sameh Shoukry, ministro de Exteriores egipcio, quien el martes ya escribió que Egipto jamás desearía poner en peligro su relación con México.

En su carta, el ministro egipcio alude a la guerra que el gobierno del país azteca lleva librando desde hace décadas contra el narcotráfico. Tal y como señala el medio online Frontline, la oleada de violencia desatada en México provocó la muerte de 164.000 personas entre 2007 y 2014.

«La guerra contra el narcotráfico en México ha matado a decenas de miles de gente inocente y a un gran número de agentes de sus fuerzas de seguridad», escribió Shoukry. «Si algo demuestran estas cifras es que Egipto y México se enfrentan a desafíos parecidos. Estamos juntos en el mismo barco y navegamos por un océano tempestuoso».

La ministra de Asuntos Exteriores mexicana, Claudia Ruiz Massieu, lleva en El Cairo desde el miércoles. Llegó para visitar a sus paisanos heridos en la ofensiva del domingo, que están ingresados en un hospital de las afueras de la capital. Ruiz Massieu dijo compartir la «indignación» del presidente de su país, Enrique Peña Nieto, y de la gente mexicana.

El ejército egipcio abrió fuego contra un grupo de turistas mexicanos que se disponían a celebrar un picnic en el desierto occidental del país. Lo hicieron desde un helicóptero Apache de fabricación estadounidense. Otras cuatro personas murieron en el ataque, entre ellas los guías turísticos.

«Pensar que las fuerzas de seguridad egipcias abatieron deliberadamente a turistas inocentes es algo que no me cabe en la cabeza», leía la carta. «De hecho, la prosperidad económica del país y la de sus ciudadanos depende enormemente del sector turístico. El 12 por ciento de nuestra mano de obra y más del 10 por ciento de nuestro PIB proceden del turismo. […] No tenemos nada que ganar con el trágico incidente del pasado 13 de septiembre; más bien al contrario: todo que perder».

Shoukry se reunió con Ruiz Massieu el miércoles en El Cairo.

Las autoridades egipcias anunciaron que llevarán a cabo una investigación completa para averiguar lo que pasó. En un comunicado emitido anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio había anunciado que el grupo de turistas había penetrado en una zona «fuera de los límites», donde el ejército del país persigue a terroristas.

Sin embargo, un familiar de algunas de las víctimas en Egipto declaró a VICE News el martes que la policía habría concedido permiso y protección a los turistas para detenerse a comer durante su trayecto.

«Han aparecido informaciones, muchas de ellas contradictorias, sobre si el convoy tenía los permisos necesarios. O sobre si se desvió rumbo a una zona de acceso restringido. Incluso se ha especulado con que si el convoy era un todoterreno y no un autobús turístico, entonces el riesgo de haber confundido a sus ocupantes hubiese sido mayor», reza la carta.

El gobierno mexicano no se manifestó al respecto.

En declaraciones a The New York Times aparecidas a principios de esta semana, un portavoz del ejército egipcio se auto exculpó de cualquier responsabilidad.

«Los asuntos relativos a turistas son competencia del ministerio del Interior, no nuestra», afirmó el general Mohamed Samir en el periódico estadounidense. «Este incidente no tiene nada que ver con el ejército, a pesar de que la operación fue coordinada conjuntamente entre la policía y el ejército».

En los últimos días han trascendido los nombres de las nuevas víctimas identificadas. Una de ellas sería Queta Rojas, ilustre fundadora de una agencia de modelos mexicana.

