¡Ejem..! En este video de Morbid Angel torturan y le arrancan el brazo a un niñito

Lo creas o no, en épocas pasadas y antes del advenimiento del lyric video, hubo un momento en el que era realmente divertido ver un video musical. Para los metaleros de finales de los años ochenta y en los noventa, la regla de oro no era únicamente crear una canción cabrona, también había que sacar un video despiadado para acompañarla; esto, con el objetivo de aterrizar en Headbanger’s Ball de MTV. Una banda legendaria como los titanes del death metal Morbid Angel, la cual surgió a finales de los 80 y es veterana del difunto programa de televisión, recuerda lo que significa contar una historia a través del cine y la música, y eso es lo que han hecho en su nuevo video dirigido por Nader Sadek para la canción «Garden of Disdain».



Morbid Angel lanzó su noveno LP, Kingdoms Disdained, al final del año pasado. El disco fue anunciado como un regreso muy necesario a su clásico sonido death metal después del paso en falso de su álbum anterior, teñido por la electrónica, Kingdoms Disdained ve al emblemático vocalista y bajista Steve Tucker regresar al redil en lugar de Dave Vincent. Al igual que el sonido de death metal rejuvenecido de Morbid Angel, el clip de «Garden of Disdain» trae una emoción renovada al arte del video musical.

«Mi intención es crear un paralelo visual a la canción; un tema que se repite, pero dentro de las texturas de colocación en bucle se controlan giros y vueltas «, dijo Nader Sadek, el creador del video. «Fue una ventaja que tuve la oportunidad de utilizar la iconografía sumeria, así como oscuros símbolos del pasado pre-antiguo como el Merkaba, un buque itinerante de galaxias».

Tucker hizo eco de la emoción de Sadek en torno al video y dijo: «Nader hace una de las obras de arte visual más oscuras e interesantes que he visto en mi vida». ¡Estábamos emocionados de trabajar con él y ver nuestras ideas musicales convertidas en imágenes tan sorprendentes! «

