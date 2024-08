No, no veremos al ejército entrando en Catalunya

En algún lugar recóndito de nuestro cerebro se oculta una idea, una idea horroroso pero que ahí está, acurrucada, agazapada como un pensamiento morboso inexpugnable. Esta idea está compuesta por tres conceptos: «Catalunya», «España», «guerra». Los tanques, los jodidos tanques entrando por la Diagonal, esa imagen con la que tanto sufren y disfrutan los catalanes en una especie de gazpacho entre el horror y el victimismo más masoquista.

Cualquier persona con un mínimo de cerebro tiene claro que una guerra, o sea, UNA GUERRA (en mayúsculas) es totalmente imposible que se suceda en las circunstancias actuales, por mucha tensión y por mucho despliegue de Guardias Civiles que haya. ¿Verdad?

Videos by VICE

Foto del usuario de Flickr elentir

Para asegurarnos del asunto y quedarnos tranquilos de una vez, charlamos con Carlos González Escalada, co-coordinador del Máster Universitario en Seguridad, Defensa y Geoestrategia de la UDIMA y presidente del CISDE.

VICE: ¿Sería posible ver el Ejército español por Catalunya?

Carlos González Escalada: Existe una Ley de Seguridad Nacional que contempla que, en caso de grave emergencia —y si está previsto por el ordenamiento jurídico— las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad colaboren para hacer frente a una amenaza.

No obstante, y en el caso de Catalunya, lógicamente por las implicaciones políticas tan grandes que tiene, yo no creo que en ningún momento, salvo en el caso de una insurrección armada en toda regla, el Gobierno se vaya a plantear utilizar sus Fuerzas Armadas.

¿Se va a mantener únicamente la presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional?

De hecho, hemos podido constatar que para el alojamiento de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir la Guardia Civil y Policía Nacional, se podrían haber utilizado buques de guerra para alojarlos y sin embargo se han contratado empresas civiles precisamente para quitarle cualquier matiz o connotación belicista.

¿Cómo debería ser esa insurrección armada de la que hablas?

El uso de las Fuerzas Armadas, que tiene encaje constitucional, tendría que venir por un tipo de insurrección armada que desbordara tanto a los Mossos d’Esquadra, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado, como a las policías locales de cada municipio. En fin, que tendría que ser una insurrección armada en toda regla. Escenario que creo que está lejos de la realidad.

Entiendo que en el caso de una insurrección armada estallaría entonces una especie de guerra civil.

Desde el punto de vista político sí, sería una guerra civil, cosa que en España tenemos una triste experiencia y nadie quiere repetirla. En este momento existe una disuasión política muy fuerte en el uso de las Fuerzas Armadas, en el uso de cualquier tipo de unidad de las Fuerzas Armadas.

De hecho, muchos expertos sospechamos que no se declaró el nivel 5 de alerta antiterrorista tras los atentados de Catalunya entre otras cosas porque quizás hubiese resultado extraño ver a unidades del ejército patrullando por las calles de Catalunya en apoyo a las Fuerzas de Seguridad.

¿Esto podría haber tenido un resultado contraproducente?

Digamos que la motivación política ayudó a no tomar esa decisión, mientras que en otros países —como Roma, París, Reino Unido o en todas las capitales— hay unidades militares patrullando en apoyo a las Fuerzas de Seguridad, haciendo labores de seguridad interior, seguridad doméstica. Esto es algo que el ordenamiento jurídico tiene en cuenta, porque hay una Ley de Seguridad Nacional que lo permite.

Foto del usuario de Flickr javisanchezfotos

¿Qué papel deberían tomar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Catalunya (los Mossos) en el caso de una insurrección armada en Catalunya?

Todos los cuerpos policiales, sean estatales, autonómicos o locales, tienen en sus estatutos el deber de salvaguardar la legalidad vigente incluido en la Constitución.

¿Pero si hay un conflicto militar, al no ser expertos militares, se mantendrían al margen o apoyarían a las tropas militares en la ofensiva armada?

Ofensiva no es un término adecuado, más bien sería contener cualquier tipo de conato, pero es que no quiero ni especular sobre eso.

¿Pero las Fuerzas y Cuerpos del Estado tendrían que apartarse y dejar hacer al ejército?

La Ley de Seguridad nacional prevé que ante una gran emergencia nacional las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad colaboren de manera combinada para contener cualquier tipo de grave amenaza, pero no tiene por qué ser solamente en el caso de este tipo de insurrección de las que usted me habla. Me gustaría que constase que yo creo que, ahora mismo, el escenario de la insurrección armada no es realista.

Foto del usuario de Flickr elentir

A nivel táctico, ¿cuál sería la forma de controlar militarmente Catalunya? ¿Cómo se entraría, qué tropas operarías? ¿Mar, aire, tierra?

Al no haber grupos armados en Catalunya no creo ni que fuera necesario siquiera usar las Fuerzas Armadas. Catalunya no tiene decenas, centenares o miles de personas armadas dispuestas a hacer una lucha militar y no existe ningún indicio de que se vaya a producir un conato de alzamiento.

Yo le soy completamente franco, yo historia-ficción no le puedo hacer, yo le puedo dar una declaración sobre mi visión como experto en Seguridad y Defensa, no voy a especular sobre invasiones ficticias. No voy a especular sobre qué unidades se desplazarían a Catalunya y por dónde iban a entrar o qué fuerzas iban a utilizar, sobre todo en la situación en la que estamos, que ahora es tan candente. Estamos hablando de una cosa muy seria. No me parece responsable hacer este tipo de elucubraciones.

Entonces no veremos los tanques entrando por la Diagonal, ¿no?

Las Fuerzas Armadas tienen el deber constitucional de defender la integridad de España. Si hubiera un conato se valoraría la amenaza y se respondería proporcionalmente. Militarmente no tendría ninguna dificultad si el grupo fuera pequeño, claro, pero entre los expertos no existe una gran preocupación de que este escenario pueda desarrollarse.

Hay otros problemas por los que preocuparse.

La situación en Catalunya es especialmente preocupante desde el punto de vista político, no tanto de seguridad y mucho menos desde el punto de vista militar.