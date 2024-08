El #10YearChallenge sacó lo peor y mejor del internet

Artículo publicado por VICE México.

No hay nada mejor que sentirse en pertenencia, querido y con cosas en común con alguien. Es una de las características más humanas que podemos tener e internet y las redes sociales están construidos sobre esta base. No recuerdo la primera vez que vi uno de esos retos en línea, pero de seguro fue el Harlem Shake, por allá en el 2013, época en la que Instagram no importaba tanto y aún podíamos tener conversaciones mirando a la cara de las personas.

Hace días se destapó el #10YearChallenge, un reto que consiste en subir a tus redes una foto de cómo lucías hace 10 años y cómo luces ahora. El 2009 fue un año hermoso: My Chemical Romance dominaba al mundo, Fall Out Boy sonaba en toda fiesta posible y nuestro cabello estaba peinado muy hacia cualquier lado. Hombres y mujeres llenaron sus caras de rímel y delineador como nunca antes. Estar triste y poner chingo de emojis en nuestros nicknames de MSN Messenger con canciones para llorar era la norma. Pero, como todo reto viral, el #10YearChallenge sacó lo mejor y peor de todas las personas que usamos a diario el internet. Cansamos a todo el mundo, llenamos timelines de fotos bien penosas y logramos que hasta las marcas de ropa, restaurantes y medios de comunicación tuviesen que montarse en este tren para se relevantes.

Nosotros hicimos lo mismo y le pedimos a varios de los seguidores de VICE En Español que enviaran sus fotos de cómo se veían hace 10 años. Acá está esta hermosa galería que nos lleva a todos a un lugar muchísimo mejor. Disfruten.