El aborto legal, seguro y gratuito avanza en Argentina: un día histórico en fotos

Artículo publicado por VICE Argentina.

Mientras dentro del recinto cada diputada y diputado hacía uso de la palabra para aportar su punto de vista, las calles aledañas al Parlamento se dividieron entre ciudadanos que estaban a favor y en contra de la ley. La jornada histórica arrojó imágenes y testimonios inolvidables, capturados por la lente de Bruno Grappa para VICE.

Videos by VICE

Carlos, 66 años. «Estoy acá porque siempre he estado en las diferentes luchas que hemos tenido. Mi forma de pensar más que política es filosófica y pienso que los iluminados, los grandes oradores nos toman las victorias y finalmente esas victorias llevan a un camino en que tenemos que volver a pelear. Creo que esto que está pasando, esta visibilidad y este protagonismo de las mujeres nos va a llevar a una nueva cultura que no solamente elimine al patriarcado sino a todas las expresiones de poder que durante la historia nos han jodido la vida a todos los humanos».

Pilar, estudiante de psicopedagogía, 29 años. «Vengo al Congreso por la lucha de las mujeres, por el derecho al aborto, quiero que sea seguro y gratuito, y porque finalmente se implemente la Educación Sexual Integral en todos los colegios.



Pilar

Milagros, 21 años. «Hoy estoy acá porque de verdad creo que el derecho al aborto es un derecho que se nos ha negado durante muchísimos años, se ha cajoneado por todos los gobiernos que pasaron y esta es la primera vez que se está tratando en el recinto. Es un derecho que nos merecemos porque la ausencia de esta ley se lleva todos los años a 500 mujeres de la clase trabajadora, de la clase mas pobre, y no puede pasar más esto».

Milagros

Belen, 30 años. «Vinimos con una agrupación desde Mercedes (localidad de la provincia de Buenos Aires) llamada Asamblea de Mujeres Mercedinas,ç porque apoyamos la causa del aborto legal y porque nos parece que es una medida de salud que sirve para que las mujeres adquieran pleno derecho sobre su propio cuerpo, sobre todo las que están en mayor estado de vulnerabilidad».

Guillermo, 41 años. «Esto me pone triste porque aprobar esta ley significa romper con un mandamiento de Dios: no matarás. Y esta ley implica matar sangre inocente. Fui a apoyar al movimiento Salvemos las Dos Vidas y con la intención de acercarme a los Diputados para leerles los mandamientos de Dios. Hay que profundizar más en ese tema como enseña la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como la Iglesia Católica, de no tener relaciones hasta después del matrimonio y así se evitarían un montón de problemas como este».

Yanina, 42 años. «Nosotros vinimos de Entre Ríos, Dios nos movió porque la vida está dentro del poder del Señor. Nosotros emanamos de la presencia del Señor y por eso creemos que la vida está en el momento de la gestación en todo su esplendor. Nadie tiene derecho a quitar vida si no a dar la vida porque somos instrumentos de vida, no instrumentos de muerte».

ACAMPADA FRENTE AL CONGRESO

EL MOMENTO DEL FALLO