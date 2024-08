El absurdo pronóstico que dio Faryd Mondragón para el partido de hoy

Ah, Brasil. Los del jogo bonito. Los pentacampeones del mundo. Los que nos eliminaron del Mundial Brasil 2014 causando en James Rodríguez un llanto que pocas veces le hemos visto. Los que hicieron que nosotros —ese humilde pueblo colombiano— nos bajáramos de esa nube de ensueño efímero para volver a los horarios habituales de trabajo y a las cervezas costeadas por nuestro propio bolsillo.

Ah, Brasil. La selección que lidera con 36 puntos la tabla de posiciones de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Rusia 2018, ya con la tranquilidad de estar clasificados. Brasil: ese de esas características será nuestro rivale el día de hoy, a las 3:30 P.M., en el estadio Metropolitano de Barranquilla. A falta de dos partidos, si Colombia logra sumar tan solo un punto hoy –sí, un punto, por más utópico y surrealista que suene–, seremos la segunda selección clasificada al Mundial que se realizará en el país de Lenin, Vladimir Putin y Nina Kraviz.

Pero, ¿en verdad qué pasará hoy? ¿Será que sí podremos ganarle a la mejor selección del mundo?¿Será que sí clasificaremos al Mundial?

Tranquilos.

No hay necesidad de sacar cuentas detalladas, ni tampoco hace falta acudir a teorías illuminati para comprender con facilidad el posible escenario que presenciaremos esta tarde. Para eso tenemos a Faryd Mondragón, quien nos dijo lo que pasará en el partido Colombia—Brasil.

Nuestro eterno Mesías del arco, nuestro ahora Baldor del comentario deportivo, se atrevió a realizar un pequeño símil durante el programa Planeta Fútbol, del canal Win Sports, el cual conduce junto a Carlos Antonio Vélez y que tiene como invitado por estos días al periodista argentino Fernando Niembro.

Dicha comparación entre el partido de hoy y la vida misma, entre el romance que se da dentro de la cancha y las caricias que se dan fuera de ella, nos deja una reflexión profunda, un aire de optimismo y una serenidad abrumadora con respecto a lo que acontecerá hoy en el partido más decisivo del año para la selección Colombia. Una analogía básica y sencilla para quienes todavía no ven con claridad las chances de clasificación del equipo tricolor esta tarde.

No siendo más, adelante, Faryd…

Yo quiero hacer un pequeño símil: es como cuando a uno lo invitan a un lugar, a un restaurant, a una fiesta, donde no está la chica que a uno le gusta. Te ponés un jean, unos zapatos cualquiera, una camisa. Ni te peinás, ni te echás perfume. Simplemente vas, asistís por asistir. Pero si te dicen que la chica que te gusta está en ese restaurant, está en esa fiesta, te ponés la mejor ropa, te ponés los mejores zapatos, te peinás, te mirás si quedó bien el peinado, te echás más perfume de lo normal. Y desde que te bajás del carro, desde que vas caminando, todos tus movimientos van bien calculados, van siendo precisos para que todo salga casi a la perfección. Y disfrutás de ese momento siendo el galán. Cuando llegás y te aproximás a la chica que te gusta, sabés que ella no gusta de vos: ya el no lo tenés asegurado. Igual te acercás y decís: «Por ahí hoy, que estoy haciendo las cosas bien, que me vestí de gala, que huelo rico, que estoy preparándome para hacer las cosas bien, por ahí hoy consigo el sí».

Yo pienso que Faryd es un incomprendido. Comprúebelo usted mismo a partir del minuto 13.56 de este video que viene.