El álbum de dancehall de Rihanna parece ser toda una realidad

Debido a que los fanáticos del pop son insaciables, la gente ha estado preguntándole a Rihanna, “¿dónde está el álbum?”, desde el primer instante posterior al lanzamiento de ANTI en 2016. Yo solía caer en este tipo de comportamientos, pero en este caso los sedientos fanáticos tienen razón: el verano no se siente del todo bien sin alguna bomba que explote desde alguna terraza con sonido. Pero si este nuevo reporte de Rolling Stone no miente, no estamos muy lejos de un verdadero placer para los meses más calurosos del año: el ansiado álbum de dancehall de Rihanna, mencionado por primera vez en un perfil de Vogue publicado en mayo.



Rolling Stone cita a ocho fuentes cercanas a Rihanna y Roc Nation que aseguran que la reina de Barbados ha estado buscando beats de los mejores productores de Jamaica durante más de un año. Algunos de los nombres asociados al proyecto son Supa Dups –productor de dancehall de vieja data, quien recientemente logró reconocimiento mundial con el beat de “Controlla”–, R. City, Stephen “Di Genius” McGregor y Linton “TJ Records” White, además del productor y cantante Ricky Blaze, Tyshane “Beam” Thompson, y las cantantes y heroínas locales, Kranium y Chronixx. Skrillex y Boi-1da aparentemente también han estado cerca.



Entre ese grupo masivo de magnates de la composición y magos de la producción, se rumora que han producido más de 500 bocetos de canciones para Rihanna y compañía, quienes luego buscarán reducirlas a diez para el disco final. “Cada artista, cada productor, cada compositor en Jamaica o de origen jamaiquino ha estado trabajando [en el álbum de Rihanna] y tienen pequeños fragmentos de créditos editoriales o de producción en el álbum”, dijo una fuente a Rolling Stone. “Creo que tienen ocho canciones, pero su A&R todavía está buscando temas”.



Por lo tanto, parece que todavía está en proceso, pero suena que ha avanzado mucho más desde la última vez que nos enteramos de algo, lo que es un gran motivo de celebración. Y oye, si no lo conseguimos antes de final de año, eso solo significa un par de meses más escuchando remixes de “Work”, lo cual debería estar bien. Hay muchos de esos para todos.

