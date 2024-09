El álbum de homenaje a DJ Rashad ‘Afterlife’ estará disponible en Teklife

Afterlife, el primer sencillo del equipo de Teklife acaba de ser anunciado como un álbum compilatorio el cual contará con 14 canciones de colaboraciónes con DJ Rashad, quien falleció en 2014. Publicado para el 8 de abril, con la participación de DJ Spinn, DJ Manny, Traxman, y muchos más productores de footwork. Una parte de lo recaudado se destinará a la familia de Rashad.

«Afterlife es un tributo que le hacemos a nuestro amigo y a nuestra inspiración. Descansa en paz DJ Rashad,» Teklife dijo en su comunicado de prensa.

La compilación se encuentra disponible sólo si la pre ordenas aquí, también puedes descargar una rola gratis de Machinedrum y Microglobe aquí abajo.

Afterlife tracklist:

1. Roll Up That Loud (feat. DJ Spinn & Taso)

2. Get Fuk’d Up (feat. Gant-Man)

3. Let’s Roll Out (feat. DJ Manny & DJ Spinn)

4. Come Close (feat. DJ Phil)

5. Wear Her Pussy Out (feat. DJ Earl)

6. Oh God (feat. DJ Spinn)

7. Ratchet City (feat. Gant-Man & DJ Manny)

8. Get You Burnt (feat. DJ Taye)

9. Pass That (feat. Tripletrain & DJ Spinn)

10. Tony Montana (feat. Boylan & DJ Manny)

11. Yeah We Do This (feat. DJ Tre)

12. Lost Worlds (feat. Traxman)

13. Do U Wanna B Mine (feat. DJ Spinn & DJ Paypal)

14. Roll A Tree (feat. DJ Manny)

