El álbum sorpresa de Beyoncé y JAY-Z ya está en Spotify y Apple Music

Tal vez la dosis industrial y necesaria de futbol del fin de semana te distrajo de un evento musical de vital relevancia para el resto del año, pero este sábado totalmente de la nada la pareja real del pop Beyoncé y JAY-Z lanzaron un disco en colaboración, Everything Is Love, bajo el nombre de The Carters. El disco estuvo en la plataforma digital Tidal porque JAY-Z es el dueño, y desde esta mañana de lunes 18 de junio, ya puedes encontrarlo en Spotify, Apple Music, Amazon Music y demás servicios de streaming.

Básicamente esto significa que puedes ir a tu app de Spotify, buscar “Beyoncé”, darle clic en perfil de artista, desplazarse más allá de la nota que dice “Beyoncé’s album Lemonade is not currently available on Spotify. We are working on it and hope to have it up soon”, scrollear hasta Everything Is Love, hacer clic en “NICE” que está justo a la mitad, y escuchar a Beyoncé rapear: “My success can’t be quantified / If I gave two fucks about streaming numbers, would’ve put Lemonade up on Spotify / Fuck you, fuck you”. Es un bonito glitch del capitalismo tardío, :)

Existían rumores de un álbum Beyoncé/JAY-Z desde hace mucho, y al final no fueron en vano. Que haya salido en plena temporada de Yeezy, es el tipo de cosas que te hacen decir: “mmmmh”, pero no es más que sana especulación de nuestra parte.

Puedes ver el video de “Apeshit” abajo, filmado el mes pasado en el Museo Louvre en París y, como es costumbre en la propuesta de esta pareja, un documento lleno de simbología y empoderamiento de la nación afroamericana. De entrada, no creo que dejen grabar videos musicales con la Mona Lisa de escenografía a prácticamente nadie más.

Acá puedes escuchar el nuevo disco en conjunto de Bey y Jay.

