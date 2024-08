El Apocalipsis se acerca y los fans de Nicki Minaj y BTS celebran su colabo

La reina Nicki Minaj se la ha pasado la última semana bajo el efecto de algún estupefaciente poderoso y se fue contra de Travis Scott, y luego dijo que todo fue un chiste, clamando que la industria musical ha conspirado en su contra, cancelando una gira y exhortando a sus fans a que acosen a un periodista. Ha estado rudo el trip. Sin embargo, es una buena semana porque la va a terminar con un verso en el remix de “IDOL” de la boyband BTS, que salió esta mañana. No es la canción más fácil de entender a menos que estés bajo la influencia del vodka y la cafeína, bailando al lado de un gorila afuera de un club con fachada de cristal en una ciudad anónima, sintiendo cómo los sintetizadores de Ibiza te atraviesan ti antes de tirarte en la acera por última vez. Escucha la canción abajo.

Conéctate con Noisey en Facebook.

Videos by VICE

This article originally appeared on Noisey US.