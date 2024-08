El arte de posicionar a los artistas en el line-up de un festival

Artículo publicado originalmente por Noisey UK.

Para mí, lo más destacado del documental del Fyre Festival de Netflix no fue el tipo que destruyó todas las casas de campaña que rodeaban la suya para no tener a nadie a su alrededor, ni la escena del agua Evian (aunque sí me dio risa). Para mí, lo más importante fue cuando el encargado del line- up, Samuel Krost, de 22 años de edad, estaba hablando desesperadamente con un agente y con los ojos llorosos le dijo: “¡Qué importa, sólo es el tamaño de la letra!”.

Ay, Sammy, mi dulce e ingenuo amigo. Para las miradas inexpertas, los carteles de los festivales –con los nombres de las BANDAS MÁS IMPORTANTES en letras grandes que se van volviendo cada vez más pequeñas hasta llegar a las bandas que apenas se pueden leer –parecen seguir un patrón bastante sencillo. Sin embargo, en ese orden de los 50 o 60 artistas que ves, hay arte, ciencia y pensamiento, por no decir, diplomacia.

Esta obsesión por la posición y el tamaño de la letra puede parecer ridícula, pero hay razones importantes por las que las bandas y los agentes que las representan dan tanta importancia a estos carteles. La posición de un acto en un festival podría afectar dónde los anunciarán en el próximo póster. También puede influir en cosas menos obvias, como el revuelo en torno al acto, los precios de los boletos y las tarifas futuras que podrían cobrar a los promotores. Todo esto hace que los días y las horas previas al anuncio de un festival sean momentos de estrés y tensión: el momento en que los egos y las fechas límite chocan.

Por eso, hablamos con algunos organizadores de festivales para comprender lo complejas, contenciosas y difíciles que son las negociaciones que se llevan a cabo para acordar el orden de los actos para un festival, las ilustraciones del cartel y, por supuesto, de la importancia que tiene el tamaño de la letra. Para algunos organizadores, como Adam en The Great Escape en Brighton, las cosas siempre le han salido relativamente bien. Otros estuvieron dispuestos a hablar, pero tres quisieron permanecer en el anonimato, los nombramos Organizador de Festivales X, Y y, Z. Esto fue lo que nos dijeron:

“Hemos tenido años en los que hemos hecho que los nombres de los artistas sean menos legibles para moverlos una línea más arriba”.

“Para decidir el orden, tomamos en cuenta varias cosas: quién es el que más boletos vende en Londres o en la región, quién es el artista más importante para nuestra audiencia, cuánto les están pagando por presentarse, quién tiene más revuelo en el momento, quién está subiendo de nivel y en qué horarios tocan en el festival.

Hemos recibido solicitudes para aumentar el kerning (espacio que se aplica entre pares de letras para compensar ópticamente sus diferentes formas) en el póster para que un artista con un nombre corto ocupe el mismo espacio que el de un artista con un nombre más largo. Hemos tenido años en los que hemos hecho que los nombres de los artistas sean menos legibles para moverlos una línea más arriba. También hemos tenido agentes que afirman que a otros artistas no les importa que lo bajen de línea para que su artista esté en una posición más alta”.

Organizador de festivales Y, Londres

“Todos los días alguien tenía que cambiar los nombres en las redes sociales de izquierda a derecha”.

“Simplemente lo hacemos de la A a la Z y eso hace la vida mucho más fácil porque no tenemos que acudir a los agentes para decirles que queremos posicionar a tal persona aquí o tal agente nos diga que tal artista debe estar mejor posicionado… Entonces, incluso si los agentes nos dicen que tienen que estar en los headlines, decimos ‘lo sentimos, así es como quedó’ y el 99% de las veces aceptan.

Por suerte, a la mayoría de los artistas con los que he trabajado y trabajo, les importa más con quién comparten el festival que la posición que tengan en el line-up. En realidad no manejamos headlines y tomamos esa decisión porque nuestra intención no era atraer a la gente a un solo concierto – aquí todos son iguales. No hay un artista principal.

Antes de anunciar el line-up, el material gráfico tiene que ser aprobado por los agentes. Si vas a anunciar un cartel con 50 nombres, tomará tiempo que todos te den feedback. Debes hacer que la gente con la que trabajas quede satisfecho. A veces hay malentendidos y te reclaman, pero siempre se puede arreglar.

Hace mucho tiempo, teníamos a dos artistas importantes en el mismo proyecto y los agentes involucrados no llegaban a un acuerdo de quién sería el headliner y se volvió tan ridículo que tuvimos que decirles que los dos serían headliners. Pero tampoco les pareció suficiente así que, no te miento, todos los días alguien tenía que cambiar los nombres en las redes sociales de izquierda a derecha. Fue ridículo”.

Organizador de festivales Z, Londres

“The Great Escape es un evento para descubrir artistas nuevos, entonces podemos hacer que el headliner sea alguien que la gente no haya escuchado”

“Ya que es un concepto musical nuevo, tratamos de evitar esta conversación a toda costa. Convocar a 500 artistas es lo suficientemente difícil como para también trabajar con la jerarquía. Si surge el tema y se vuelve algo difícil, buscamos otra forma de darle visibilidad a los artistas, ya que la mayoría de nuestros carteles los hacemos en orden alfabético”.

“Cuando selecciono a los 25 artistas para los videos promocionales, trato de asegurarme de que tengamos una mezcla de géneros y países en lugar de liderar con los artistas que venden más boletos. The Great Escape es un evento para descubrir artistas nuevos, entonces podemos hacer que el headliner sea alguien que la gente no haya escuchado. Nuestra audiencia confía en que les presentaremos lo mejor de la música nueva.

“Nos aseguramos de que todos los artistas tengan material gráfico personalizado para que lo compartan en sus redes sociales, el cual es aprobado por el agente, el manager o el artista: entiendo totalmente la importancia del posicionamiento en los carteles para los artistas. Simplemente es una pesadilla que intento evitar a toda costa”.

Adam Ryan, The Great Escape

“Casi lloro cuando descubrí que los dos artistas en cuestión tenían el mismo manager”

“Más allá de los headliners, no hacemos acuerdos de la posición del artista en el cartel por adelantado. Lo cual es un poco ridículo cuando piensas en los dolores de cabeza que causa estar en las últimas líneas. Pero supongo que para los involucrados, lo difícil es hacer que el artista quiera participar en el festival y no queremos más problemas en ese momento…

Tendría sentido si al momento de contratar a los artistas nos basáramos en la venta de boletos que ha tenido en la región. Pero eso desaparece por completo cuando se trata de un artista que ha crecido a niveles vertiginosos muy rápido en comparación con una banda icónica que ha existido durante décadas y cuyas acciones pueden haber bajado un poco, pero se niegan a aceptarlo.

Pocos artistas tienen una cláusula de aprobación en su contrato. Pero he aprendido a evitar este asunto en el último momento y lo único que hago es mandárselo a los que tienen el ego más grande –lo siento, AGENTES– lo antes posible. Es preferible pasar unos días revisando y viendo quién irá en los headliners y tener su aprobación de manera relajada, en lugar de tener que hacer todo de último momento porque a alguien no le gusto cómo se ve en el cartel.

Sin embargo, nos ha pasado. Hemos recibido solicitudes para hacer dos versiones del cartel con dos headliners principales en la primera posición, que se “alternan” entre sí en el sitio web y en los anuncios de las redes sociales. También hubo una vez en la que dos artistas se estaban peleando por el lugar en el cartel, y ambos se negaron a ir después del otro. Pero casi lloro cuando descubrí que los dos artistas en cuestión tenían el mismo manager. ¡Literalmente se estaban peleando con ellos mismos! A veces he estado en medio de una discusión entre dos artistas que simplemente no se caen bien y ambos quieren ser más que el otro.

Cabe aclarar que los agentes hacen el mejor trabajo posible para sus artistas. La percepción es muy importante para los músicos, y el lugar que tengan en un póster puede afectar de manera sutil las cosas, desde el precio de los boletos hasta la tarifa que cobran a los promotores”.

Organizador de festivales X, Londres

“Si eres transparente cuando los contratas, no tendrías por qué tener tantos problemas en esta etapa”

“Por lo general, tú y el agente tienen una idea similar del estado del artista en relación con el resto del line-up en conjunto, y eso se discute antes de realizar una oferta. La parte difícil es tratar con artistas que creen que deberían estar en una posición más arriba que artistas que tú consideras igual o que en ese momento tienen más presencia.

En cuanto al lugar que les toca en el cartel, el concepto del estatus del artista se puede cuantificar: puedes utilizar métricas como flujos específicos de mercado, ventas, etc. La capacidad de venta de un artista es obviamente un factor importante, pero no lo es todo cuando se trata de la posición en el cartel. Por ejemplo, los artistas de mayor prestigio pueden estar en una posición más alta que su valor como headliner independiente, pero depende de la “curación” general y del concepto general de tu evento.

Cuando se trata del diseño artístico del festival, en última instancia, es el concepto del promotor, pero para la ubicación en el line-up del cartel, los artistas son los que quieren estar en las primeras posiciones. Pero, normalmente, si eres transparente cuando los contratas, no tendrías porqué tener tantos problemas en esta etapa”.

Chris Tyler, Director del Festival de la Semana de la Música de Liverpool

Conéctate con Noisey en Instagram.