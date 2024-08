El arte del sampleo, más allá del rap y la música electrónica

Hace tan solo unos días, Noisey estuvo dedicado de lleno a la Semana del Hip Hop, un especial en el que se resaltó los diferentes frentes que enaltecen la cultura del rap a lo ancho y largo de Latinoamérica.

Esto me dio una idea: escribir sobre algo que asocian casi que automáticamente con el rap, pero sin que este género sea el protagonista principal. Pensé en los samples, ya que si algo me moja violentamente, es el buen uso de los samples. Es por esto que decidí no hablar de J Dilla, ni de DJ Premier o Kanye West, sino más bien de los sampleadores que no son raperos, de aquellos que podemos encontrar en el reggae o hasta en el mismísimo rock. Claro, nadie pone en duda que el sampleo se volvió popular gracias a la cultura del hip hop, pero gracias a esto, la gente no se atreve a asociarlo a otras corrientes musicales, creando en el subconsciente un imaginario donde se asocia este arte exclusivamente al rap y a la música electrónica… y pare de contar.

Por eso, acá les presento diez canciones ajenas al tradicional vínculo del rap que usan samples, y las canciones originales de donde las sacaron:



“Jungle Lion” – Lee Perry and the Upsetters

Sample: “Love and Happiness” – Al Green

Así como los sound systems jamaiquinos ponían pistas de reggae, ska y demás géneros de la isla para que algún loco se subiera a rimar antes de que lo hiciera Grandmaster Flash y compañía, los artistas isleños también se metieron en el arte del sampleo antes de que ocurriera en el Bronx. Uno de los pioneros de este arte fue el demente Lee “Scratch” Perry, quien en los setentas ya estaba curado en términos de producción musical, con un estudio propio y bastante experiencia a su espalda. Acá lo tienen sampleando uno de los éxitos más populares del reverendo Al Green.

“Cocaine in my brain” – Dillinger

Sample: “Do it anyway you wanna” – People’s Choice

Sigamos con Jamaica. Esta canción quizá la reconozcan por Escort, banda neoyorquina que hace algunos años lanzó su propia versión disco de este tremendo tema de Dillinger. Esta canción es de 1976, cuando Kool Herc ya estaba armando las famosas block parties. ¿Quizá Grandmaster, Afrika Bambaataa y demás figuras del hip hop vieron en Dillinger una inspiración para samplear éxitos del funk?



“No te creo” – Gustavo Cerati

Sample: “Same old blues” – Captain Beefheart

Ah, nuestro querido Gus. Hace unos años este portal publicó dos listas con varios samples de Cerati… ¡y eso que faltan un montón! Esta es la prueba, el segundo tema del Siempre es hoy. Sí, sabemos que el tema de Captain Beefheart es un cover de JJ Cale, pero la versión de Beefheart se parece mucho más a la de Cerati. ¿No me creen? Escuchen ambas versiones y me dicen qué canción metió Gustavo en el sampler.



“Paseando por Roma” – Soda Stereo

Sample: “Going back to Cali” – LL Cool J

Así es, más Cerati… pero esta vez en versión rock. Este simplemente me encanta porque es la música instrumental que samplea el rap; o sea, samplearon al sampleador. Este caso en particular pasa casi desapercibido, pues solo son unos cuantos segundos y no una melodía que se repite y se repite a lo largo de la canción. Además no son muchos los fanáticos de Soda que escuchan LL Cool J. Salten al minuto 1:48 para escuchar ese saxo jazzero que nos da siempre la bienvenida a la “Going Back to Cali” original. Más sorprendente aún, ese saxo es original de la canción de LL Cool J, producida por Rick Rubin. Uno creería que es un sample… pero no. Los vientos son originales. Detalles finos que pasan desapercibidos.



“Bodyrock” – Moby

Samples: “Love Rap” – Spoonie Gee & TheTreacherous Three

“Looking for the perfect beat” – Afrika Bambaata & Soulsonic Force

“What we all want” – Gang of Four

Obviamente no podíamos dejar a nuestro calvo vegano anti-Trump favorito por fuera de este listado. Esta vez son tres canciones diferentes desmenuzadas por Moby y vueltas a juntar para crear uno de los mejores temas de uno de sus álbumes más icónicos, Play. Tiene el beat de “Love Rap”, algunas vocales de “Looking for the perfect beat” y el riff estridente de “What we all want”, que como resultado da una potente mezcla entre el rap y el post-punk, ambos en sus etapas de germinación.



“El Baile del diablo” – Silverio

Sample: “White Wedding” – Billy Idol

Chinguen a su madre. Es lo que Silverio hubiera querido que yo escribiera acá. Si no entienden, vayan a una fiesta con Silverio como acto principal. Es lo único que les voy a decir.



“Aria on air” – Malcolm McLaren

Sample: “Duo des fleurs” – Léo Delibes

Uno creería que Malcom McLaren tiene la popularidad de Andrew Loog Oldham o de Brian Epstein, al ser no solo el manager de los Sex Pistols, sino de prácticamente vestir y crear la estética del punk inglés promedio junto a su compañera sentimental, Vivienne Westwood. He concluido que no es tan popular como uno creería, que el punk –al menos el punk promedio latino– no tiene ni idea de este tipo, mucho menos que hizo música, y muchísimo menos que ayudó a popularizar el hip hop. Esta vez, Malcolm se puso del lado de bandas como Queen o Los Streaks de Colombia; es decir, trabajó con la música clásica para revitalizarla. En esta ocasión, el ya fallecido McLaren sampleó la famosa ópera Duo des fleurs –Dueto de las flores, en castellano– para crear una especie de “New Order meets la gorda de la ópera”. O algo así.



“Bailando” – Alaska y los Pegamoides

Sample: “Cuba” – Gibson Brothers

Cabe aclarar que Alaska no le dio créditos a los Gibson Brothers por tomar prestado casi que en su totalidad el bajo de “Cuba” para componer uno de los himnos fiesteros más reconocidos dentro de la escena punk, pero nunca negaron su inspiración. Esta canción fue transgresora, pues no era para nada habitual que una banda de post-punk con influencias góticas hiciera una canción más bien fiestera, casi disco. De hecho, por eso mismo la compusieron: fue casi una broma para los sectores más radicales de la famosa movida madrileña. Fue un éxito total en España, pero en los demás países europeos no hubo tanto movimiento, y eso que grabaron una versión en inglés para llegarle al mercado anglosajón.



“Pa pa pa” – Los Prisioneros

Sample: “Shake it up” – The Cars

Hasta los máximos exponentes del rock chileno tomaron prestado algo de otros músicos. Jorge González confesó alguna vez que “Pa pa pa” era la respuesta de Los Prisioneros a la canción “We are the world”, más específicamente a una versión que estaban haciendo varios músicos chilenos, a la cual el trío de rock estaba invitado. Ellos, respetuosamente –la verdad no sé si respetuosamente, solo asumo– declinaron la oferta, pues para su álbum La cultura de la basura tenían planeado su propia versión de “We are the world”. Y así fue que salió “Pa pa pa”, aunque el mismo González dice que le parece una mierda dicha canción.



“Material Girl” – Madonna

Sample: “Can you feel it” – The Jacksons

Así es: “Hung Up” no es el único tema de Madonna con un sample. Para el segundo sencillo lanzado del segundo LP de la reina del pop, Nile Rodgers, su productor, decidió utilizar el bajo de una canción de los hermanos Jackson, ya cuando los Jackson dejaron el nombre de Jackson 5 por cuestiones legales –se separaron de Motown y la disquera era dueña del nombre–, ya cuando Michael estaba en el segundo piso, ya cuando la popularidad del grupo estaba declinando.



* * *

“Yo opino” – Joe Pino & The Maniacodepresivos

Sample: “Da Da Da” – Trio

Hasta los célebres títeres de 31 Minutos conocen el arte del sampleo. Es costumbre que para la televisión, los músicos encargados tomen de base otras canciones como para no romperse la cabeza creando algo completamente nuevo desde cero. Ese es el caso de 31 Minutos, pues varios temas se construyen a partir de grandes clásicos. Por ejemplo, “Equilibro espiritual”, de Freddy Turbina, está inspirado en el “Taxman” de los Beatles. ¿No me creen? Solo préstenle atención al bajo…

