El atún rojo del Pacífico está sentenciado a desaparecer

Olvídate de la soya, adzuki, umeboshi, koji, negi y nori. El Kuromaguro o el atún azul es sin duda el santo patrono de la cocina japonesa. El hecho de que la isla relativamente pequeña de Japón se coma casi el 80 por ciento de la reserva mundial de atún azul lo demuestra.

El país está consciente de la destrucción de la especie que provoca su descontrolada obsesión por el kuromaguro, pero aún así el problema está fuera de sus manos. Cuando el autoproclamado «Rey del Atún» japonés, Kiyoshi Kimura, orgullosamente pagó $118,000 dólares por un solo atún azul de 200 kilogramos en el norte de Honshu a principios de este año, muchos ecologistas consideraron el acto como el estertor de la muerte de un industria considerada peligrosa desde hacía mucho. Irónicamente, hace tan solo 50 años, el atún azul del Pacífico se consideraba como comida chatarra y frecuentemente se usaba como comida para gatos.

Y ahora tenemos la información para demostrar que las cosas están realmente mal para el atún azul. Un informe que será publicado en julio del International Scientific Committee for Tuna and Tuna-like Species in the North Pacific Ocean (el nombre no es precisamente fácil de decir) dice que el futuro para el atún azul es desolador. El informe dice que la población de la especie ha disminuido más de 97 por ciento en comparación a sus niveles históricos de hace apenas un siglo.

Se estima que el atún azul está al 2.6 por ciento de la población que debería si no se pescara. Esto es menos de una valoración previa del 4.2 por ciento. Un cálculo del tonelaje de peces en los océanos estima al atún azul en 17,000 toneladas, menor que el cálculo de 2014 de 26,000.

«La situación es tan mala como parece», dijo Amanda Nickson, directora de Global Tuna Conservation en The Pew Charitable Trusts.

Los científicos que reunieron el informe dijeron que la información actualizada les proporcionaba más confianza en los cálculos recientes que en los previos. Ahora todos están tratando de averiguar qué hacer.

De acuerdo al informe, según los niveles actuales de reproducción y mantenimiento en las pesquerías que están ubicadas en el Pacífico, las oportunidades de recuperar la mercancía a niveles sanos es tan solo de 0.1 por ciento. Se fijó un objetivo para la recuperación de la especie en 6.4 por ciento o 42,000 toneladas métricas para 2024. Pero incluso en ese nivel, no está garantizada la salvación de la especie. Los expertos creen que el 20 por ciento de los niveles históricos es el mínimo requerido para mantener una pesca sustentable.

Las cosas no se ven bien para el atún azul del Pacífico y sólo podemos culparnos a nosotros mismos. Simplemente esperemos que los esfuerzos de conservación de último momento sean capaces de hacer algún bien antes de que este majestuoso pez desaparezca verdadera y permanentemente de nuestro planeta.