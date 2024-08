El beatmaking en América Latina 1

Esta es la primera de cuatro entregas sobre el A,B,C de los beatmakers más duros del rap latino en la actualidad. Revisamos Argentina, Chile y Uruguay. Lee acá la segunda parte, acá la tercera y acá la cuarta.

Me di a la tarea de realizar un ejercicio sin precedentes. Durante meses escuché todo el rap que pude hecho en Latinoamérica y el Caribe con el fin de generar el más exhaustivo y comprensivo documento sobre el beatmaking de la región. En vez de rastrear lo que pasa en el micrófono, que es la norma, me di a la tarea de generar una relación del rap en países de habla hispana a través de sus beatmakers. Es decir, quise hacer el mapa más confiable y definitivo de los músicos que generan los beats para rapear en el hip hop de América Latina.

Videos by VICE

Los requisitos para ser contemplado en esta lista son simples pero exactos. Primero, ser gente apegada al hip hop y que ese apego se vea reflejado en su trabajo. Segundo, tener una carrera en el beatmaking; o sea, que el hacer beats les dé para pagar cuentas, ya sea como fuente principal o secundaria de ingresos. (La mayoría de los entrevistados viven casi exclusivamente de hacer música o de actividades relacionadas, como servicios profesionales de grabación, mezcla y mastering; haciendo música/jingles para publicidad, cine y/o televisión; ghostproducing; dando clases de música, talleres, conferencias, etc).

Tercero, deben tener una proyección sobre su trabajo a una escala que podamos considerar masiva. Sé que esto resulta ambigüo y arbitrario, pero claro que traté de considerar a los mejores en tu área, ya sea porque se visualizan desde el ámbito internacional (y por supuesto que también consideré recomendaciones de primera mano); ya sea porque pregunté a conocedores directamente; ya sea porque hice encuestas en grupos de Facebook con gente metida de algún modo en el tema. No exagero al decir que hice todo lo posible por contactar a quienes cubren enteramente el perfil.

Por último, lo más importante a identificar fue: cómo se ve el creador de beats a sí mismo y cómo ve a los demás beatmakers en su contexto. Iremos país por país en orden alfabético de la A a la Z, y la mecánica es la siguiente: nombre del país; nombres a considerar; intro del país; y cerramos cada apartado con las encuestas o entrevistas que se lograron.

Quiero agradecer las opiniones y consejos de: Osuk Mx (Jona Hernández y Giovanni Ríos) de Coahuila, México; Lukro de Lima, Perú; Rosalía de Mérida, Venezuela; Gerry Cantisani de Río Piedras, Puerto Rico; Daniel Dimas de Take Over, Nuevo, León, México; a los usuarios de grupos de hip hop en Facebook que contestaron la encuesta y, por supuesto, a todos los artistas que busqué y que muy amablemente se tomaron el tiempo de contestar a mis preguntas.



***

Como ya se mencionó arriba, por la extensión de este trabajo, su entrega quedó dividida en cuatro partes, de acuerdo a la zona geográfica. En esta primera entrega nos vamos a la parte más sureña del continente y repasamos Argentina, Chile y Uruguay, escuelas de hip hop que se han afianzado desde hace veinte años y que actualmente son fuertes productores de cultura hip hop y cada vez proyectan más internacionalmente.

Para muchos, Chile es considerada la Mecca del hip hop en nuestra región y eso se refleja de muchos modos, tanto en su nivel de producción, como en su penetración cultural y la cantidad de artistas prolíficos con la que cuenta. En Argentina, el trap explotó literalmente hace un año a nivel masivo nunca antes visto, lo que definitivamente anda haciendo eco en Chile, Uruguay y en el mundo por igual.

***

Argentina

Nombres a considerar: Ramiro Jota, 808GOD, Omar Varela, MYKKA, Asan, 0-600, Gas Lab, Novak King, Veeyam, Dj. Stuart, My-T, Raptores Records, Toxico, MPDela.

El caso argentino es uno de los más interesantes en el continente. El trap explotó hace un año de manera masiva al punto de que ahora es la música urbana más grande del momento, probablemente en toda Latinoamérica. Pero antes de eso, un acto de hip hop en Argentina no lograba convocar a más de mil personas en un recinto, ahora tienen a Duki rechazando a Universal y Sony, cantando en los Premios Carlos Gardel –los más importantes de Argentina– Aunque se incomode Charly García (también soy fan de Charly). También está Paulo Londra, que ahora comentan es el número uno allá.

Para saber más del caso, entrevistamos a Ramiro Jota y 808GOD, el primero más enfocado en lo clásico y el segundo en el trap. Ambos viejos lobos de mar y jurados del certamen Bit-Master, en el cual se miden los mejores talentos emergentes argentinos del beatmaking. Cabe mencionar que ambos productores fueron seleccionados por votación popular, pues fueron los que más destacaron en una encuesta realizada al interior del grupo de Facebook Hip Hop Argentina, que cuenta con más de 20 mil miembros.

Ramiro Jota

Ramiro Jota. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Cómo sucedió todo?

Ramiro Jota: Bueno, la verdad me pone muy contento estar entre los productores destacados, ya que hace 12 años que el beatmaking es mi vida. Literalmente, me levanto y me acuesto produciendo, y siempre estoy tratando de buscar nuevos ritmos y sonidos.

No me conformo con lo que hice, siempre busco hacer un beat innovador que me sorprenda a mi mismo. El beatmaking es como mi religión. Hace poco me convocaron como jurado para la Bit-Master, que es la competencia de beatmakers de Argentina, y me puso orgulloso ya que siento que es un aval a todo mi trabajo de estos años.

De adolescente tocaba la guitarra en bandas punks, hasta que conocí el hip hop y el beatmaking y me enamoré del género. Tenía ya 21. Ahí me empecé a poner en contacto con gente del hip hop nacional que, como te dije, era muy under. Estuve produciendo cosas y con Sara Hebe armamos un buen equipo. Empecé a tocar en vivo con ella y desde entonces hemos tocado muchísimo, en toda Argentina, Chile, Perú, Uruguay, fuimos de gira 3 veces a Europa: España, Alemania, Suiza, Italia, Francia, Londres, Amsterdam. Hoy en día puede decir cosas como que un tema mío y de Sara es el opening de la serie El Marginal, que compró Netflix.

¿Quién más tiene una carrera de beatmaking en Argentina y en Latinoamérica en general?

A 808GOD lo conocí el otro dia en la Bit-Master. Él también estaba como jurado, me parece que está haciendo muy buenas bases y laburando con buenos rappers. Hay un pibe de Córdoba que hace buenos beats, se llama Novak King. De rap, Duki es todo un fenómeno, el más popular hoy en día, una locura. En menos de un año se hizo una estrella, salió de las batallas de gallos. De esa misma camada Omar Varela es el beatmaker del sello Mueva, la están rompiendo. De Colombia está Ali a.k.a Mind, tiene bastante público; estuvo viviendo en Argentina pero ahora volvió a Colombia. En Chile Cidtronyck que hace cosas con Portavoz. En Uruguay DJ RC que le produce a Intercomunicación extraña.

¿Cuál es tu método de trabajo?

Evolucionar. La verdad soy bastante obsesivo. Todo el tiempo estoy buscando nuevos sonidos, samples, ritmos, pero al mismo tiempo quiero hacer cosas más simples, tratar de transmitir más con menos elementos. Es un trabajo muy difícil el hecho de dejar solo lo necesario en cada beat, ya que es tentador llenarlo de elementos.

Otra cosa es que siempre traté de buscarle una vuelta original a mis instrumentales. Creo que hay pibes que hacen cosas que suenan muy bien, pero no puedes diferenciar si es un productor de acá o yankee; por eso también me gusta fusionar con ritmos más de acá, con la cumbia, con el funk carioca, el dembow.

¿Qué hay de la Bit-Master?

La Bit-Master es una competencia de beats que va por su 4ª edición. Se elige un sample, se anotan todos los beatmakers que quieran y hacen un beat de 1:30 con ese sample. Se hacen jornadas de eliminatorias donde cada uno muestra su beat a los jurados, que ponen puntos, y de ahí van quedando los mejores. Si el beat lo tocan en vivo , ganan más puntos. Van eliminando hasta que llega la final y hay un ganador. Está bueno, porque cada vez se anotan más pibes.

¿De dónde vienen y hacia dónde van? ¿No te miran feo por hacer reaggetón también?

Acá el núcleo más duro del rap siempre fue muy purista. Ahora la nueva camada es más abierta; viste que ahora el reggaetón hace trap, entonces eso abrió más la cabeza. Los traperos hacen temas bailables y está todo bien. Acá la cultura siempre fue más del rock. Los adolescentes están escuchando más rap, el rock está quedando un poco para la gente más grande. Sigue siendo fuerte pero el rap está ganando mucho espacio. Por ejemplo, Duki está tocando para mucha gente, eso antes era impensado que un artista de rap lleve más de 1000 personas a un concierto.

Lo último que te quería decir sobre este tema es que, por ejemplo: Si salís mezclando hip hop y cumbia, algunos puristas te dicen que eso no es hip hop. Pero si te pones a analizar, el hip hop nació justamente sampleando breakbeats de música soul, funk, disco, etc. O sea, nació mezclando estilos musicales. Entonces, mezclar música o samplear estilos que no sean habituales es una actitud 100 por ciento hip hop a mi entender.

Es como un síntoma de cierto sector.

Creo que es inseguridad de parte de ellos o simplemente gente de mente cerrada que trata de apropiarse del género. Hacer como que solo ellos lo representan.

¿Duki es el fenómeno más grande de música urbana que no sea cumbia que ha sucedido allá?

Sí, tal cual. Y es muy reciente. Desde este año, podemos decir. Además rechazó a Universal y Sony, es un fenómeno super positivo para los beatmakers, ya que ahora eso hace que se valore más todo lo que rodea la producción del hip hop y al beatmaking. También es positivo el hecho de que salga del under. Lo malo es que hay muchos que copian la fórmula yankee al 100 por ciento. Estaría bueno que podamos encontrar la forma de darle identidad propia.

¿Hoy en día sigues independiente?

Sí, firmamos un contrato editorial con Universal, pero solo editorial. Los discos salen independientes y bueno, todos estos lugares que recorrimos fue siempre con mi MPC en la mochila. O sea, siempre desde la idea del beatmaking tratar de llevarlo al vivo fue bastante novedoso acá en Argentina porque generalmente en el hip hop hay un DJ.

También he trabajado con Karen Pastrana de Actitud Maria Marta. Hace poco hice un remix para una banda Argentina bastante conocida que se llama Las Manos de Filippi; o sea, mi idea siempre fue crear un híbrido con otros ritmos como te conté antes, pero siempre desde las técnicas del hip hop, sampling, breakbeats. Lo que me pareció super novedoso cuando empecé, fue el hecho de poder generar toda una canción, uno solo en tu cuarto sin depender de una banda. Eso me abrió mucho la cabeza, viniendo de trabajar con bandas me pareció muy liberador.

¿Cómo funciona un contrato editorial?

Eso significa que la empresa obtiene un porcentaje (30 %) de los derechos de las canciones de un álbum. Por ejemplo, ellos se encargan de gestionar los derechos de autor de esos temas. La ventaja para un músico independiente en este caso es que, las sociedades de autores pagan más derechos cuando estas con un sello reconocido; entonces tu categoría sube, y cobras más que si estuvieras solo. Obviamente también cedes el 30, eso es lo malo. Pero termina conviniendo porque al estar ellos de por medio (y ellos obviamente están por plata), ellos van a hacer lo posible para que las canciones recauden más.

808GOD

808GOD. Foto cortesía del artista

NOISEY :¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

808GOD: Actualmente tengo 31, comencé a incursionar en la producción musical a los 19 años, pero podría decir que pude “vivir” de la música desde hace 4 años. En el año 2014, cuando el hip hop empezó a ganar más protagonismo en la escena musical latinoamericana.

¿Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro? ¿Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.?

¿Por dónde empezar? Mi carrera ha cambiado muchísimo, fue difícil. Con decirte que todo empezó en una pieza de madera, con una compu prestada y sin saber bien a dónde me dirigía.

Con el tiempo y mucha paciencia se fue armando todo, aprendí mucho en el camino y hoy me siento seguro del productor en el que me he convertido. Recientemente tuve la oportunidad de trabajar con artistas con los cuales me siento identificado, y estoy siempre listo para nuevos proyectos. Lo bueno de esta profesión es que se renueva constantemente y lo mantiene a uno motivado.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados al hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats?

Sé que la lista es amplia hoy en día, pero esta vez voy a destacar cinco nombres de los que puedo dar crédito.

En el primer grupo se encuentran dos productores con carrera y un nivel profesional único: M y T y DJ Stuart (Buenos Aires). Para mí, dos referentes.

En el segundo grupo, los nuevos talentos Sneed & Larsen y Veeyam que se traen ideas originales y están estableciéndose más firmemente en este último tiempo.

¿Quiénes son los próximos que darán el siguiente paso y podrán vivir bien de esto a tu criterio?

Bueno, algunos de los nombrados son beatmakers y productores ya establecidos, con años de trayectoria, y que hoy podemos decir que viven de la música.

No podría asegurarte exactamente quién es la próxima rising star pero desde mi perspectiva Sneed & Larsen son dos productores que prometen, están super activos y apuestan a innovar, lo cual en estos tiempos de monotonía musical, necesitamos gente que le dé color a la movida.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

Antes de apuntar hacia donde vamos, me gustaría mirar solo un poco hacia atrás y compararlo en donde estamos parados ahora. Hace 10 años el hip hop era visto y se presentaba a sí mismo (hablando explícitamente en América Latina) como referente de música underground o tribu urbana. Hoy pasó a ser parte de la cultura general, como la cumbia o el reggaetón, me refiero a que está integrado en nuestra cultura popular, que podemos prender la radio y escuchar hip hop nacional/latino sin tener que sintonizar algún programa especial a una hora determinada. Nos ganamos un lugar en cada casa y somos bienvenidos. Yo creo que ese es suficiente buen augurio para todos los que trabajamos en el hip hop.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Sin entrar en mucho detalle, la visión que tengo para mí y mis proyectos en un futuro cercano es la de llevar todo este trabajo más allá de las fronteras. Quiero viajar y expandir mis oportunidades, viajar al norte de América, para empezar y después el destino dirá.



Chile

Nombres a considerar: Nikson, Cidtronyck, Pablo Chill E, Shishi Gang, Triple D, Mlshbts, Satrumentalz, Dj Tee, Agresonido, Utopiko, Oudies, Pracnes, Cronelnegro, Inkognito, Azer, Javz Jokka, Gianluca, Fen, Frainstrumentos, Alkimista, Hordatoj, Dacel, Brous One, Portavoz.

Tomando en cuenta hechos como que el productor Cidtronyck ha sido nominado en varias categorías para los Premios Pulsar, Chile es considerado por gran parte de los entusiastas del género como la Mecca del hip hop en América Latina, con notables actos de rap como Portavoz, Ana Tijoux, Movimiento Original, Liricistas, Bubaseta, King Kong Click, Cevladé, Mente Sabia Cru, De Killtros, Jonas Sanche, etc. Toda esta gente ha puesto en alto el nombre de su país a través de hip hop que dejó escuela y camino para los actos de la nueva que están rompiéndola, entre los que destacan Gianluca, DrefQuila, Estasi Assoluto, LIZZ, Vandal Boogie, Catana, Nación Trizzy y, por supuesto, Pablo Chill E de 18 años y toda la Shishi Gang adolescente haciendo la trampa real, entre otros.

Al respecto, entrevistamos a Nikson, beatmaker con 10 años en el juego que ha colaborado con gente como Drefquila, Matiah Chinaski, Dead Jonkie, Inkognito, entre otros, alguien que gusta ir de un estilo a otro sin titubear. Y al mismísimo Cidtronyck, vinculado al hip hop en Chile desde 2006, productor de cabecera de Portavoz y colaborador de gente como Matiah Chinaski, Ana Tijoux, Liricistas, Terrible, Brous One, NFX y Stailok de Movimiento Original, entre otros.

Cidtronyck

Cidtronyck. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Cidtronyck: Tengo 32 años y llevo aproximadamente 12 años SOBREVIVIENDO de trabajar en la música, la cruel industria del arte, pero a la vez tan necesaria para el desarrollo de la sociedad.

¿Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro? Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.

Bueno, mi carrera ha sido más o menos similar a la de cualquiera de los que hacen rap en Chile, a excepción de los raperos y DJs cuicos (sifrinos, chetos, como sea), como cualquier cabro de pobla, que ha tenido que rebuscárselas para poder tener desde unos equipos básicos para empezar a hacer mis primeros beats y scratch hasta aparecer en algunos festivales.

Ha sido de irse abriendo paso con las puras ganas y la pasión que caracteriza a quien no tiene nada, pero lo quiere todo, ha sido perseguir los sueños durante toda la vida.

Y en eso seguimos. Me encuentro viviendo un momento súper feliz, donde empiezo a ver muchos frutos del esfuerzo, del amor al oficio y el trabajo 24/7. Me encuentro cosechando los frutos de mi primer disco Pasado, Presente & Libertad que ha tenido un muy buen recibimiento de quienes me siguen y ha llegado a muchos lugares que no imaginé (otros sí). Y bueno, me encuentro trabajando en cosas nuevas; por el momento no cambiaría mucho, más que eso seguir dándole para delante y mejorando cada vez más.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir? Es decir, ¿a quién más conoces con una carrera de esto?

En particular conozco más el trabajo de los beatmakers chilenos (hay un altísimo nivel, muy diverso en estilos) de los cuales podría nombrar una larga lista, pero nombraré a mis favoritos: Fen, Frainstrumentos, Alkimista, Hordatoj, Dj Tee, Dacel, Brous One; el mismo Portavoz, por ejemplo, también es beatmaker. Con respecto a beatmakers de América Latina que conozco y me gustan, están: Marrón Fernández, Nuff Ced, Gas Lab y DJ Manuvers (que también es chileno, pero vive en Miami).

Ahora, con respecto a lo de “vivir de hacer beats”, creo que a veces es difícil decir que alguien vive completamente de su carrera de productor musical o de hacer beats, o como DJ al 100%. Creo que de todos los que mencioné, muchos de ellos por muy talentosos que sean, a veces algunos se debe mantener entre un trabajo de medio tiempo y dedicarle tiempo a la música. Claro que los hay también; es más, yo intento que así sea, pero aun así, dependiendo del contexto y el momento, es difícil. Por eso te dije al principio “sobreviviendo” de la música.

Para mí, por ejemplo, nombres como Fen o Frainstrumentos deberían tener más reconocimiento, ya sea por trayectoria o por calidad de beats, pero la industria es un juez cruel que decide quién gana con su trabajo y quién no. Y también va en él como uno apuesta en la vida a algunas cosas y quita prioridad a otras.

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio?

¿Sin tener que venderse completamente a la industria? ¿Sin tener que forzarse a hacer lo que está de moda para caer bien en cualquier lugar? La verdad no lo sé. Yo creo que cualquiera de los que mencioné, por ejemplo, tienen proyección y quién sabe como evolucione esto. Ojalá todos los artistas pudiéramos vivir dignamente de nuestro trabajo, pero el juego también tiene que ver con el tira y afloja de saber leer cómo se mueve la industria, ser inteligente y en lo posible no vender tu esencia completamente. Al menos para mí eso es importante.

Quién sabe quien estará arriba el día de mañana y para cómo son de efímeras las cosas (cada vez más), al próximo año ya nadie te recuerde.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

Si seguimos vaciándonos de contenidos y valores, a ninguna parte… [risas]. Lamentablemente y cada vez más, la industria está tomando el control de lo que algún día fue propio, nuestro, autóctono (me refiero a la mega industria del espectáculo que impone el mercado internacional, no me refiero a la industria propia, necesaria por lo demás) y somos tan bobos como sociedad que no sabemos defender lo nuestro. Es más, le rendimos pleitesía a los saqueadores, los saqueadores de nuestro arte, nuestra cultura, nuestra esencia. Pues yo les muestro el dedo del medio.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Bueno, yo sigo trabajando duro. Estoy trabajando ya en un disco nuevo, con mucha energía y espero seguir dando lo mejor de mi, además de colaboraciones por ahí, con viejos y nuevos amig@s, seguir pa’lante como un elefante, como dijo Lavoe. atent@s!

Nikson

Nikson. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Nikson: Mi nombre es Nixon Troncoso saldaño, tengo 24 años y hago beats y venta de beats desde los 14 años.

¿Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro? Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.

Anteriormente cobraba más barato, no sabía lo que sé ahora, no disfrutaba de hacer lo que quiero porque tenía prejuicios de cómo hacer el trabajo… ahora hago y trabajo con quienes quiero.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir?

Conozco a varios de mi país, pero por solo nombrar a algunos: Agresonido, Utopiko, Oudies, Pracnes, Cronelnegro, Inkognito, Azer, big simple, Javz jokka etc…

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio?

Danaides, Lauchitang…. Ellos vienen fuertísimos en lo que hacen.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

Creo que con el trap empezó una pequeña industria en las radios, es difícil en Chile hacer una carrera con industria de verdad, pero lento y con trabajos de calidad. Si no hacemos industria acá, desde afuera nos miran mucho.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Este año solté dos discos, Cada mono en su rama 2 con varios mcs, y otro con Marea de Dead Jonkies,, ahora estoy entregando discos que estoy en proceso de mezcla y master y iniciare dos beattape y buscare un nuevo mc para producir algo nuevo y fresco, pero con el sonido que siempre me ha caracterizado.



Uruguay

Nombres a considerar: Farath Beats, Santi Beatmaker, Mesita, Dj RC, Sebastian Peralta, DJ LVZY, Maik Soul, Davich, Dubchizza, Yardin Beats, Chito, Wolflow.

En Uruguay está creciendo el trap a pasos veloces pero el primero en poder vivir de la música y que también hiciera beats como afición principal, acorde a Santi Beatmaker, es Farath Beats.

De Farath podemos percibir soul, vibra clásica en todo el sentido de la palabra, beats rompe nucas y una vida dedicada a la música, además de que también es letrista. Nos dejó la siguiente charla extensa con su visión.

Farath Beats

Farah Beats. Foto cortesía del artista

NOISEY:¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Farath Beats: Tengo 34 años, hace 9 años que vivo de actividades relacionadas con la música. Como técnico de grabación, mezcla y mastering, operador de sonido directo, productor musical y en música para publicidad.

Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro. Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.

En el comienzo esto era una pasión alrededor de la cual giraba mi vida , pero durante muchos años trabajé en lo que fuese que me permitiese seguir creciendo en esto. En mi tiempo libre fui aprendiendo, estudiando y haciendo mucha música.

Siempre generé material fueran cuales fueran los recursos técnicos y musicales. Empecé tocando la guitarra y haciendo beats en Fruity Loops en un pentium 2 en el living de lo de mis padres, grabando voces con mis compañeros de Dostrescinco con el micrófono multimedia que venía con la pc e intentando hacer sonar potable eso mediante la mezcla ,no lo logra (risas).

De a poco junto con mi socio por aquel entonces, Diego Vidal, fuimos comprando equipos. Primero una interfaz, después un micro, después un pre-amplificador, monitores, y armé un estudio en un cuarto en lo de mis padres. Ahí trabajaba en la música para Dostrescinco y algún que otro colega, todas las mañanas, ya que de tarde trabajaba en un instituto de inglés.

Años después, luego de cobrar un despido decidimos armar el Clap Estudio, que es el estudio donde trabajo desde el 2009, donde he grabado y mezclado muchos discos.

En el 2014 me ofrecieron trabajo en La mayor, una productora que trabaja con publicidad y cine y hasta el día de hoy divido mi horario laboral entre mi estudio y la productora.

Creo que el cambio más significativo ha sido lograr ser profesionales, junto a muchos colegas hemos logrado posicionar al rap uruguayo en la escena musical nacional e internacional.

Cuando comencé con el Clap Estudio soñaba con poder hacer un disco que fuera editado por un sello, que sonara en la radio (y sonara bien), y eso se concretó con creces, al punto de que he podido escuchar mi música en series de Hollywood, ganar premios y ver a mi grupo y muchos de los grupos con los que trabajo llenar salas y salir en todos los medios.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir?

En Uruguay un claro ejemplo es mi amigo Sebastián Peralta, que vive de producir discos de rap y otros géneros, hace remixes a encargo para gente de otros países y todo tipo de trabajos relacionados con la producción musical.

También casos como el de Santi Bm que trabaja estrechamente con muchos mcs super jóvenes, así como con Mesita y sus colegas (Pekeño 77, Alain Verdier, T-White) que están creciendo mucho. Hay muchos beatmakers con talento en Uruguay, como Dj RC, Dj LVZY, Maik Soul, Davich, Dubchizza, Yardin Beats, Chito, Wolflow etc. (perdón a todos los que me olvido).

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio?

Es una pregunta difícil, porque en sí en Uruguay nadie vive estrictamente del beatmaking, que yo sepa. Si se puede ganarse la vida abarcando un espectro más amplio de trabajos relacionados con la música, grabando, mezclando, haciendo videos, produciendo eventos o trabajando con otros estilos musicales.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

En los últimos años ha crecido muchísimo y perfila como que va a crecer mucho más. Trato de no especular mucho, no parar de aprender y disfrutar del momento. Si en algún momento se puede vivir del rap, bienvenido sea, aquí seguiremos produciendo, escribiendo y tocando.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Estoy en un momento donde quiero dedicar todo mi tiempo a mi música, componer, escribir y poder descansar cuando hay que hacerlo. Acabo de terminar de mezclar un disco de Santi Mostaffá donde compuse el 90% de los beats y me encargué de la producción musical en general.

Estamos trabajando en el próximo disco de Dostrescinco y también estoy trabajando paralelamente en un EP con Isaac (ex Bajomínimos y Crew Cuervos) y un disco con Trafik Traff (ex dementores y Crew Cuervos)

Santi BM

Santi BM. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Santi BM: Tengo 24 años, llevo casi dos años dedicándome exclusivamente a la música.

Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro. Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.

En el pasado fue todo mucho sacrificio, tener que trabajar por sueldos bajísimos, para poder estudiar y comprar equipos…. dejar de lado muchas cosas que acostumbra hacer un adolescente para poder invertir todo en la música hablando de dinero. Tiempo para la música había muy poco y eso llegó a ser frustrante, mi penúltimo trabajo por fuera de esto tenía una carga horaria de 60 horas semanales, pero el afán de lograr vivir algún día de la música era muy grande y tenía la certeza de que así sería. Desde que empecé con 14 años supuse lograrlo, tal vez pasados los 30 pero la necesidad al perder un empleo y vivir independiente de mi familia me impulsó a emprender por este camino a nivel profesional con los 23 años recién cumplidos.

Actualmente estoy en un vaivén del estudio a las fiestas en las que paso música y eventos de batallas de freestyle que también me gusta musicalizar, llevo un ritmo de vida bastante acelerado debido a que quiero aprovechar cada segundo al máximo y tengo ganas de que esto me haga crecer más cada día.

Lo que cambió mucho a lo largo de mi carrera fue la profesionalidad con la que trabajo, la calidad, el compromiso que le pongo y el valor que le atribuyo. Mis planes a futuro son seguir en constante crecimiento profesional y dejar que la música me lleve a donde me tenga que llevar, aprovechando las puertas que se abran y tratando de tener un tiempo para relajarme de vez en cuando.

El tiempo que me tomo fuera de la música es lo que me gustaría aumentar, necesito tiempo para distraerme y hacer otras actividades que me aporten salud, es vital darse un descanso a veces.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir?

Dentro del país a Farath, gran referente para mí de lo que es la producción de hip hop local. Fuera del país conozco a varios beatmakers viviendo de la música, pero solo por internet, es decir, no hemos tenido al menos una charla en persona.

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio?

Creo que hay dos amigos beatmakers dentro de mi país con las condiciones dadas para lograrlo a corto plazo, uno es WolFloW ( @dalesuaveplayer ), gran referente del sonido g funk y gran persona por encima de todo, eso es vital si uno quiere vivir de esto.

El segundo es Mesita ( @mesitauy ), productor del sello independiente Fórmula, me asombra lo que ha logrado en tan poco tiempo, él sabe bien lo que hace. Estaría muy contento ya que soy testigo de sus pasos y los aprecio como personas además de como músicos.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

Creo que es algo difícil de pronosticar, pero algo me dice que la música urbana se va a hacer notar en todos los países de Latinoamérica a niveles importantes, aun más que actualmente.

No hablo solo dentro del hip hop, siento que la fusión es la clave desde siempre, y soy consciente de que hay muchos géneros musicales compatibles, como pueden ser el dancehall, reggae, dubstep, baile funk, reggaetón, trap, etc. Que ya están siendo fusionados de forma innovadora. Las herramientas que nos proporcionan las redes sociales, la necesidad de la juventud de escuchar cosas diferentes y las nuevas posibilidades a la hora de producir música nos van a sorprender mucho.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

A pesar de tener 10 años de carrera día a día me descubro como en mis primeros pasos, estoy haciendo mucha música con muchos artistas y la mayoría de lo que viene en camino prefiero no anunciarlo. Actualmente estamos trabajando nuevo material con mi amiga Clipper que pronto estará disponible en el canal de youtube de Hornero Estudio.

***

Sigue a B.S.T.C en instagram // twitter// facebook// soundcloud// mixcloud// youtube.