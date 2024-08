El beatmaking en América Latina 3

En esta tercera de cuatro entregas sobre el A,B,C de los beatmakers más duros del rap latino en la actualidad, revisamos Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Lee acá la primera, la segunda y la cuarta entregas.

Como muchos saben, realicé un ejercicio bien extremo de escuchar todo el rap que pude hecho en Latinoamérica y el Caribe durante algunos meses, con el fin de hacer el más comprensivo documento sobre el beatmaking en nuestra región. El resultado son una serie de charlas con gente apretando pads en todo el continente. Para la tercera entrega del mapa más confiable y definitivo de los músicos que generan los beats para rapear en el hip hop de América Latina, nos fuimos al Caribe, región de donde han salido importantes escuelas de hip hop que hoy en día podemos decir, es lo que el gente identifica como hip hop latino en los medios y en el pópulo.

Las historias de Cuba y Venezuela se han caracterizado por terribles crisis económicas que, de alguna u otra manera, siempre obligan a la gente a llegar a su máximo nivel si es que se quiere sobresalir. Por otro lado, Puerto Rico pertenece a Estados Unidos pero no por eso quiere decir que no hay crisis, claro que problemas hay en todos lados y hip hop siempre ha representado una manera de hacerles frente. Aunque sí, Puerto Rico es el primer lugar latino donde se ha llegado a la industria de los multimillones masivos en la música urbana a ese nivel, pero hemos visto que poco a poco el desarrollo en otros países está haciendo que las distintas hip hop pymes hagan crecer la industria considerablemente en los últimos años.

Cuba

Nombres a considerar: Papá Humbertico, Pablo Herrera (primer productor de Orishas), DJ Lápiz, El Prófugo, DJ Asere.

En Cuba la historia del hip hop es punto y a parte del resto de América Latina, ya que hay que recordar el bloqueo económico de Estados Unidos y por consecuencia, que el gobierno cubano considere al hip hop como “música imperialista”, lo que ha derivado en una fuerte censura al género. Pongamos el asunto de otra manera, el hip hop en Cuba es “la revolución dentro de la revolución”, dadas las condiciones es entendible que el género en la isla caribeña se orientara hacia temáticas fuertemente políticas y sociales.

Fuera de lo que ha sido el caso famosísimo de Orishas y su fusión de hip hop con música tradicional cubana, la escena underground se ha mostrado reacia a que el hip hop sea música de diversión y baile. Por el contrario, el sonido tiene un aura más seria para ambientar letras que se vuelcan totalmente hacia la reflexión de la realidad cubana y la represión que por supuesto, también existe dentro del régimen castrista con todo y su anti-imperialismo yankee. El hip hop cubano es resistencia, lo que le da un estatus realmente under en comparación con lo que podría ser underground en cualquier otro país actualmente.

En relación a eso, tuvimos la fortuna de hacerle unas preguntas a Papá Humbertico, fundador del estudio Real 70, cofundador del grupo Mano Armada y definitivamente el pilar más importante en la producción de hip hop underground cubano. Papá Humbertico cuenta entre su catálogo de producción música de Los Aldeanos, Silvito el Libre (hijo de Silvio Rodríguez), Rxndy Acozta, la nominada al grammy latino Danay Suarez y actos fuera de Cuba como La Mala Rodríguez de España, Siete Nueve e Intifada de Puerto Rico. Por si fuera poco, el hombre es también un habilidoso rapero, y claro que también produce sus temas y los de su grupo, Mano Armada.

Papá Humbertico

Papá Humbertico. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Papá Humbertico: Tengo 35 años y estoy haciendo rap desde los 16 años. Viviendo del rap desde el 2010.

¿Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro? ¿Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc?

Mi carrera en el pasado fue más complicada por falta de tecnología para grabar y producir. Tenía que montar mis letras sobre beats de raperos de USA mayormente. También en el pasado y el presente he tenido que vivir con la censura de parte del gobierno de mi país, pues muchas de mis letras tocan temas políticos y sociales que los medios en Cuba pretenden ocultar o hacer ver que no existen. En el futuro espero mayor apertura para el rap en Cuba, que se den cuenta quienes dirigen la cultura de mi país que formamos parte de la misma.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir? Es decir, ¿a quién más conoces con una carrera de esto?

Te hablaré primero de los de mi país. El primero y más influyente para mi fue Pablo Herrera, primer productor del grupo Orishas. Están también DJ Lápiz, el Prófugo, DJAsere. En Colombia AvenRec. En Ecuador E2 Doctor. En Argentina MPDela. Y muchísimos más en el resto del continente.

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio?

¡La clave está en seguir trabajando! Todo aquel que tenga bien claro lo que quiere y enfoque en eso su lucha puede dar ese paso.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

En este momento el hip hop latino tiene muy buena salud. He tenido la posibilidad de visitar varios países gracias a Dios y al hip hop, y he podido ver la dimensión de eventos como Hip Hop Al Parque en Colombia por ejemplo. Barrio Latino en Perú. Hay muchos niños y adolescentes que aman el hip hop. ¡El hip hop está cambiando vidas en latinoamérica y el resto del mundo!

Yo creo que se va por buen camino independientemente de las vertientes más comerciales. Creo que musicalmente hablando, el verdadero rap no tendrá muerte. Es música para el alma. El graffiti también tiene muchísima fuerza en ciudades como Bogotá y Ciudad de México. Se está gestando una gran industria de esto y es algo positivo.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

En estos momentos acabo de terminar un EP que se titula Problemas del Corazón” y ya está disponible en YouTube. Muy pronto en iTunes, Spotify y demás. Con mi grupo Mano Armada estamos terminando un nuevo álbum que se llamará Prohibido y tiene fecha para enero 2019. Ahorita estamos promocionando estos trabajos y trabajando en el estudio con artistas nuevos y otros ya no tan nuevos, como siempre.





Puerto Rico

Nombres a considerar: Nuff Ced, Cookee, Yallzee, Young Martino, Yondoe, Duran The Coach, Jazz Bandana, Bad Bunny, Kid Favela, Yecko, Andre The Giant, Residente.

Es innegable que hoy en día la concepción de hip hop latino nos remite a la vibra caribeña de Puerto Rico. Incluso aunque el reguetón acaparó en los medios la concepción de música urbana y ahora el trap le ha hecho segunda como fenómeno masivo, proveniente de una pequeña isla que pertenece a Estados Unidos, con una industria que genera ganancias multimillonarias cada año.

Dejando de lado eso, centrándonos en la fibra más clásica del género, entrevistamos a Nuff Ced de La Estación Central, señor con ya veinte años trabajando en el área de producción musical, en donde a parte de representar la corriente que lo abandera internacionalmente, ha trabajado con grandes actos de rap como Canserbero, Lil Supa, Sietenueve, Eric el Niño, Bocafloja, y más. Esto fue o que nos contó Nuff Ced.

Nuff Ced

Nuff Ced. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Nuff Ced: Tengo 39 años y llevo aprox 20 años trabajando el área de producción musical desde mi isla Puerto Rico.

¿Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro? Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.

Cuando empecé a producir yo solo quería ser creativo y expresarme artísticamente con algo que me apasionaba. La realidad en ese momento no pensaba que mi música fuera a sonar fuera de mi isla. Aquí había pocos eventos de rap ya que el reguetón acapara la atención de los medios y los jóvenes.

Desde mi primer viaje fuera de PR mi visión cambió y desde ese entonces no hago hip hop boricua sino hip hop Latino. He tenido la oportunidad de trabajar con una gran variedad de artistas alrededor de Latinoamérica, USA y Europa. Mi disco La Metrópolis es el reflejo de eso.

Actualmente estoy trabajando con mi proyecto La Estación Central junto al MC Ebrs y otros colegas de la isla como Negro González y Rtwo. En el futuro quiero trabajar una producción con mi colectivo la Vigía del cual son miembros Kashmir Jones y Dkano ( Rep. Dom), Mala Bizta (Cuba), Negro Gonzalez , Ebrs y este servidor desde PR.



Vigía para mí es un ejemplo vivo de cómo la tecnología ha facilitado el poder conectar con colegas fuera de tu país. En el pasado se limitaba a los colegas en tu área y eso es de las cosas positivas que he visto evolucionar con el tiempo. Ahora todo es más accesible para poder crear música.

Existen muchas plataformas ahora para poder conectar con la gente fuera de tu país y creo que los artistas nuevos deben aprovechar estos recursos para darse a conocer. Me encantaría por lo menos dentro de Puerto Rico ver mas eventos donde el hip hop boricua tenga participación.

Hay algunos eventos de rap pero me gustaria ver a raperos en eventos alternativos donde se toque todo tipo de música.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir?

Hay muchos colegas que respeto y admiro. Conozco en lo personal a KPU, Cookee, Yallzee, Tóxico, JBeats, Satrumentalz, Dj Tee, Gas Lab, Cidtronyck, Old Tape y unos cuantos más. Hay otros como Crudo Means Raw y Drama Theme que no conozco en los personal pero admiro.

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto tu criterio?

Drama Theme, Crudo Means Raw, J Beats y KPU son mis favoritos.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

Sin duda hay crecimiento y hay mucha gente pendiente a lo que hacen los raperos latinos con más reconocimiento. Hay que seguir sacando producciones y seguir dando trabajos de calidad. Creo que el hip hop latino esta en crecimiento y vamos por todo.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Actualmente mi enfoque es el proyecto de La Estación Central. Pronto venimos con un video lyric y otro visual en colaboración con Lil Supa y Rtwo. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, y Twitter y para contrataciones lechiphop@gmail.com.





Venezuela

Nombres a considerar: Hocho, Oldtape, Marrom Fernández, Mctematico, Drama Theme, Kpú, Soul Machine, Lucas Barrera, Un tal Yupi, Homofaber, Sad Lacra, Saint, Yerman Zayllen, NIKO, David Rone, Yoswill Roldán, Trainer.

Venezuela tiene tradición hip hop y mcs emblemáticos que han permeado en la historia de todo el continente como Canserbero, Apache, Lil Supa, Mcklopedia para cimentar la base, o ahora Akapellah, Jack Russell, Big Soto, Trainer, Neutro Shorty haciéndolo a niveles insospechados antes para artistas hip hop allá, además de promotoras establecidas como el yoyodojo frente a todo en lo que ha desencadenado el desastre económico de aquel país hermano.

Dentro de lo que está sucediendo recientemente, me saltó el nombre del sello Piso 8 (Puerto La Cruz/Guanta) y me hizo ruido el lema que vi en repetidas ocasiones durante la búsqueda, “Nunca hubo un mejor crew en la ciudad”. Platiqué con un joven productor del roaster rompiéndola que se hace llamar Hocho, proveniente de Puerto La Cruz.

Hocho

Hocho. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Hocho: Tengo 19 años, aproximadamente como a los 16 años empecé a descargar y escuchar samples porque me parecía interesante y actualmente sigo sampleando creo que en eso hay mucha alma y es lo que busco transmitir cuando creo una instrumental.

Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro. Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.

Desde que esto empezó realmente nunca lo vi como una carrera era mi forma de distracción y porque estoy enamorado de hacer instrumentales, me sorprendo cuando me reconocen por mi a.k.a y recibo buenos comentarios, me hacen querer seguir en esto pese a cualquier “hueco” artístico.

Actualmente mis principales trabajos son como productor y beatmaker de Piso 8 el sello al que pertenezco, también estoy desarrollando proyectos personales con otras búsquedas que pronto comenzaré a publicar en mis plataformas. Todo sigue igual en su mayoría y eso me encanta. Parte de crear es estar cómodo, lo único que me gustaría cambiar es en evolucionar, adquirir conocimientos que me hagan mejorar el sonido y ofrecer una mejor calidad para el público.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir? Es decir, ¿a quién más conoces con una carrera de esto?

Dentro de este mundo tengo varios colegas que en lo personal respeto mucho y pienso que tiene todo para vivir de esto, principalmente a los de Venezuela. Entre ellos puedo nombrar a Soul Machine, Lucas Barrera, Un tal Yupi, Homofaber, Sad Lacra, Saint, Yerman Zayllen. A nivel de Latinoamérica en general, respeto mucho a Drama theme, Marron Fernandez, Big Shot, Nuff Ced, Kpú, Crudo means raw, entre otros.

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio?

Todos ya lo hacen de cierta forma, pero en lo personal creo en su talento mucho y pienso que deberían vivir mucho más cómodos de esto, se lo merecen. Tristemente la situación económica/social de Venezuela nos limita a todos de cierta forma.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

Actualmente hay muchos movimientos muy buenos que por cuestiones de acceder a un mercado necesitan presupuesto, pero es cuestion de que su talento brille como por ejemplo Motafonkas. Pienso que el movimiento del rap/trap actualmente ha sumado muchos seguidores fieles, de distintos sonidos pero al final apoyan a un solo movimiento y eso ha hecho que se generen interesantes propuestas como eventos masivos, colaboraciones, entre otros.

Realmente tengo fe en esto porque no es cuestión de quizás el capital que te pueda dar, va más allá es cuestión de respeto y buenas vibras.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Actualmente estoy en varios proyectos artistas que confiaron en mi sonido como Veztalone, Tayko, 9th Trace, Kapo, Robert Tiamo. También estoy incursionando en el mundo de Lo-Fi y mezclandolo con varios ritmos, estoy generando mi nuevo sonido, es mi búsqueda y pretendo entrar en ese mercado con varios beat tapes.

