El beatmaking en América Latina 4

En cuarta y última entrega sobre el A,B,C de los beatmakers más duros del rap latino en la actualidad, revisamos Colombia, Ecuador y Perú. Lee acá la primera, la segunda y la tercera entregas.

Realicé este ejercicio bien extremo de escuchar todo el rap que pude hecho en Latinoamérica y el Caribe durante algunos meses, con el fin de hacer el más comprensivo documento sobre el beatmaking en nuestra región. El resultado son una serie de charlas con gente apretando pads en todo el continente.

Para la cuarta y última entrega del mapa más confiable y definitivo de los músicos que generan los beats para rapear en el hip hop de América Latina, nos fuimos a la parte norte de Sudamérica, donde está Colombia como una plaza musical obligada en el continente y con Ecuador y Perú creciendo cada vez más la cultura, la industria y los adeptos. Algunos manteniendo el boom bap en alta y otros buscando negocio redondo en el trap, pero todos buscando lo suyo. Checa lo que me dijeron.

Colombia

Nombres a considerar: Eddy Mugre, Aven Rec, Crudo Means Raw, Ali a.k.a Mind, Las Hermanas.

El rapero mexicano Metrik Vader me contó que en su recién paso por Colombia la gente le decía que, si quieres trascender, tienes que conquistar México, pero si quieres tener validez musicalmente, indudablemente tienes que conquistar Colombia, que se ha presentado como una fuerte plaza por la que sí o sí tienes que pasar si es que aspiras a algo grande en tu trayectoria.

Con actos emblemáticos como Crack Family, Esk Lones y Mc Kno, historias notables como que Crudo Means Raw y J Balvin comenzaron en el mismo crew y gente que trata de mantener el boom bap vivo como Sr Pablo y los Aven Rec, Colombia tiene tenido talento para gritarle al mundo. Charlamos brevemente con el productor de la identidad oculta, los beat tapes y el sonido análogo clásico por excelencia en Colombia, Eddy Mugre. S/o al homie Spess por concretar esta platica.

Eddy Mugre

NOISEY: ¿Quién está construyendo el sonido actual del hip hop en Colombia y está logrando alcance notorio con eso?

Eddy Mugre: Sin duda Sr. Pablo. Cualquiera se puede identificar con sus letras, en compañía de la producción de Aven Rec y algunos otros beatmakers de la ciudad, están trabajando hace años muchas cosas muy buenas. He trabajado algunos tracks con él y me complace 100% lo que hace y la raíz que mantiene.

¿Quién crees que está construyendo el sonido actual del hip hop en el continente con miras desde la misma Colombia? Planteando también un alcance con notoriedad.

Podría hablar de México, Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina, pero en este caso no hay duda de mencionar a Dopemind Beats y a su colega Spess/ Preisser. La forma en la que andan haciendo su rap boom bap and lofi, mantener el sample del vinilo y la creación de beats análoga, su rap artesanal y su organización en los proyectos que andan construyendo es mantener la raíz y no dejar perder la escuela, van a lograr cosas grandes, ¡word up! Tuve la oportunidad de conocerlos aquí en Colombia y es el mismo sonido clásico con el que yo me identifico.

¿Qué opinas del estado actual del hip hop en América Latina?

El hip hop en América Latina está tomando un rumbo muy desorientado. La cultura se está perdiendo cada vez más; son pocos los que mantienen la verdadera raíz del rap como tal. Han venido modas y épocas muy vanas donde destruyen tanto el hip hop como los valores y la dignidad de las personas.

¿Hacia qué camino crees que se dirija está industria del hip hop en América Latina?

Es difícil hacer industria en América Latina con el verdadero rap, o con el rap que en realidad a mí me gusta escuchar. Hoy en día puedes oír rap con unos textos muy puros y unos beats muy clásicos, pero la juventud que, es el futuro, está mirando hacia otra clase de cosas. La forma en la que se destruye a la mujer, las drogas y una vida sin criterio se está llevando a las generaciones a escuchar y a hacer otra clase de música mal llamada rap. La ideología del chico se está perdiendo, entonces la industria hoy en día no es para el boom bap.



Ecuador

Nombres a considerar: Solidoz Beatz, E2 Doctor, DJ Krisis de TZM.

Ecuador en general se mantiene discreto y conseguir beats adecuados aún parece un reto. Pero hay un sello que lo está llevando a nivel masivo: Missile Sound. Fácilmente se puede decir que los raperos más pegados trabajan con Missile y también se han preocupado por forjar importantes conexiones internacionales, siendo un paso obligado para todo el que quiera pisar Ecuador y estrechar relaciones hip hop por allá.

Algo que mencionó Solidoz Beatz, cofundador de Missile junto a Cianuro de Liric Traffic y Shainy de Discípulos del Concreto, es que para saber si un MC tiene potencial, primero dejan que grabe con un beat de uso libre bajado de Internet. Si jala, posteriormente procuran brindar las instrumentales a la medida, una táctica que parece obvia pero que ninguno de los otros entrevistados en las cuatro entregas mencionó. Checa sus respuestas abajo.

Solidoz Beatz

Solido Beatz. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Solidoz Beatz: Actualmente tengo 23 años. Empecé a la edad de 15 solo como un hobby pero con el tiempo me fui dando cuenta que esto es lo que realmente quería hacer para el resto de mi vida.

¿Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro? ¿Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.?

Al principio, como toda actividad nueva que encuentras, no tienes una idea clara de qué hacer, cómo empezar, qué se necesita, etc. Pero con la practica vas desarrollando habilidades y a cada momento te encuentras perfeccionando tus técnicas y precisamente ese es el punto en el que me encuentro: descubriendo nuevos ritmos, nuevas tendencias en la música en general y adaptando lo que escucho a mis propias composiciones. La idea es mejorar tu propio trabajo y superarte a ti mismo.

Lo que ha cambiado a lo largo de este proceso es que cada día quieres sonar mejor y darles más calidad a tus proyectos. Lo que sigue igual son mis convicciones y las mismas ganas con las que empecé. No hay algo específico que se deba cambiar. Pienso que cada día se compone de nuevas experiencias que podrán o no exigir cambios en tu forma de trabajo.

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir?

En mi país la producción de música hip hop aún no es tan rentable que digamos. Podría decir algunos nombres, pero nadie que yo conozca puede decirme que vive en su totalidad de hacer beats y producir.

Respecto a América Latina, he escuchado algunos nombres de productores que desarrollan bien su trabajo. Por ejemplo, James Pro y Alka Produce de Colombia, Nikson y Utopiko de Chile, Mctematico y Kpu de Venezuela, Roy Güemes de México, etc.

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio?

En realidad, no tengo nombres en específico, ya que se aproxima una nueva generación de hip hop en Latinoamérica y, con ello, en cualquier momento alguien podría salir con una propuesta nueva que incluso podría motivar a muchos productores a superar sus propios límites y llevar esto a un nuevo nivel.

¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

En mi país el hip hop como tal aún no es una industria. Hay muy pocos grupos que han logrado que el rap ecuatoriano se escuche en otros países: Liric Traffic, Real Conexión, Discípulos del Concreto, Sudamery Jane’s, etc. Sin embargo, gracias al gran aporte de estos grupos, se han conseguido abrir más posibilidades y cada vez existe mejor escena ecuatoriana que se está preparando para exportar su talento a otros lugares.

Respecto a América Latina, pienso que cada vez hay más variedad de hip hop que trata de abarcar el mayor público posible, incluso rompe la típica barrera de que la música rap solo debe ser escuchada por raperos, cada día el hip hop se vuelve más universal y con ello gana aún más profesionalismo.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Actualmente me encuentro estudiando producción musical, perfeccionando mis técnicas y adquiriendo conocimientos, lo que sigue es terminar mi carrera y trabajar todo lo que esté a mi alcance junto al sello musical al cual pertenezco (Missile Sound). En el proceso lógicamente está conocer más talentos, ayudarlos a fortificar sus habilidades y cumplir sus metas, logrando así que la escena hip hop de mi país siempre tenga algo nuevo que demostrar.





Perú

Nombres a considerar: Kayfex, Mseco, La Recon, Hiro Angeles, Mono con Suerte, GwopSvcio.

Hay actos emblemáticos de rap peruano como Rapper School, Callao Cartel, Comité PokoFló, Teoremas, que son los que salen primera vista. Aunque para la producción, los primeros nombres a relucir son Mseco y La Recon. Respecto a los actos de trap en lo lírico que andan sonando fuerte queremos hacer mención a Young Eiby y Malucci a.k.a Malu Vuitton de Minka Records que la rompen, Ator Untela que fue de lo clásico a lo nuevo para romperla también y a los Inkas Mob que están hustleando duro.

En los beats de trap están Mono con Suerte, GwopSvcio, Hiro Angeles y Kayfex. Entrevistamos a este último productor de 19 años que vive de hacer música y recién hace un año comenzó a producir trap para Renata Flores, quien más bien es una cantante de R & B en quechua y español.

Kayfex

Kayfex después de un show en Lima. Foto cortesía del artista

NOISEY: ¿Vives en L.A.?

Kayfex: Ahora estoy en Perú. Ahora estoy metiéndome más a la onda urbana. De hecho, tenemos varios proyectos que están por salir de la misma onda que el tema “Tijeras”, que pueden ver aquí abajo.

Entonces, ¿lo que te dio para vivir en un inicio fue la electrónica?

¡Exacto!

¿Qué edad tienes y cuánto tiempo llevas viviendo de hacer música o de actividades relacionadas con la música?

Tengo 19 años y llevo alrededor de 8 años en la música. Desde muy pequeño me gusto mucho hacer música ya que empecé tocando batería.

Cómo ha sido tu carrera en el pasado, presente y futuro. Qué ha cambiado, qué sigue igual, qué te gustaría cambiar, etc.

Ha cambiando mucho y para bien. Todo el esfuerzo y dedicación invertida están dando buenos frutos, los cuales me motivan mucho a seguir creciendo en el medio. Un ejemplo es que en mis inicios sólo me presentaba en mi ciudad (Ayacucho, Perú) pero actualmente ya he recorrido varios países, entre ellos Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y México.

No es algo que quiera cambiar pero el concepto que he ofrecido al público siempre fue de música fusión y electrónica. Pienso que voy en el camino correcto

Dentro de tu país y en América Latina en general, ¿qué otros beatmakers/productores apegados a la cultura del hip hop y sus derivados conoces que también vivan de hacer beats y producir?

En Perú conozco a uno que es muy bueno. Se llama Hiro Angeles. De hecho, ahora se dedica a hacer trap.

En relación al tema anterior, ¿quiénes son los próximos que conseguirán dar el siguiente paso y vivir bien de esto a tu criterio? ¿Cuál es tu pronóstico para la industria del hip hop en tu país y en América Latina? ¿Hacia dónde vamos?

Está en crecimiento. En América Latina ya salieron a la luz referentes buenos, y los talentos peruanos están empezando a notarse más en redes. El apoyo en cuanto a radio también se da de a pocos.

¿Qué sigue para ti y tus proyectos?

Estoy por lanzar un EP de 3 canciones en un ritmo trap electrónico. De igual forma, hay mucho material que está en proceso y se irá lanzando con cantantes. En cuanto a eventos, se vienen buenos a nivel internacional.

A este ejercicio le faltó detallar el marco teórico y la metodología para tal vez ser una suerte de trabajo académico. Y le faltó una redacción más divertida a las entrevistas para ser un artículo más digerible, pero creo que es un registro importante del beatmaking latino desde la perspectiva de los mismos beatmakers. Se ponen más cuestiones sobre la mesa que respuestas en cada pregunta, y cabe decir que después de platicar con Pakbel, le di un orden a esto. Vale la pena poner especial atención a su entrevista para entender qué es lo que está pasando con la industria hip hop de este lado del mundo.



Los beatmakers de trap, de reggaetón y los de baile funk, están haciendo más negocio, pero sin duda encontramos leyendas y nueva escuela que siguen abanderando los valores estéticos del hip hop clásico.

También es un hecho que nadie podría hacer negocio como lo están logrando algunas personas sin Internet, que se ha instaurado como el hábitat natural del hip hop en América Latina. Es perfectamente entendible que este género tenga tanta audiencia en nuestra región, siendo una música desde el margen y para el margen, y en esa medida, habría que indagar en cuestiones de apropiación cultural, falta de identidad, globalización, imperialismo cultural y demás, pues no hay duda de que la construcción sociocultural alrededor de la producción de música de los raperos latinos, es algo digno de estudiarse.

Ya sea rap “ignorante” o rap “consciente”, cada vez más apretar pads en una sampleadora digital o hacer clicks en una interfaz de audio, son actividades que están generando algún tipo de sustento económico a personas que probablemente hubieran acabado en cualquier otra situación mucho menos favorable o depresiva existencialmente, y que ahora están generando que brinda alegría a miles de personas, a la par que están instaurando sus nombres en un cachito de historia.

Este tipo de registros sirven para continuar construyendo nuestra identidad como latinos, echar un ojo hacia dentro desde dentro y no solamente dejarnos llevar por las tendencias o lo que dicen los medios. Siempre es buen momento para echar un vistazo a los locales haciendo las cosas por encima de las expectativas, hoy más que nunca.

Por último, quiero hacer una mención honorífica para Maffio y a quienes sean que le produzcan a Tali Goya de República Dominicana, y a P López de los Marcianos Crew, de Paraguay, a quienes no pude entrevistar para esto pero ojalá esta lista siga aumentando en el futuro.

