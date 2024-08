El éxito de una ocasión de Johnny Colón

Es difícil ubicar el momento específico en el que el Boogaloo tomó por asalto Nueva York y las listas de popularidad. Existen varios indicios de, y temas que ayudaron a fundar las bases del género. Diferentes músicos avecindados en el Spanish Harlem hijos de cubanos, puertorriqueños, ecuatorianos y de otras nacionalidades latinas, comenzaron a experimentar e incorporar los ritmos del soul y la música popular americana a sus composiciones.

Temas como «El Pito (I’ll Never Go Back To Georgia)» de Joe Cuba original de 1965 y celebremente sampleada por el IMS, es una de las rolas fundacionales para el género. También podemos mencionar a Ray Barretto, Mongo Santamaría y Richie Ray y Bobby Cruz como precursores cuyas composiciones influenciaron a músicos como Joe Bataan, Pete Rodríguez y Johnny Colón.

Para muchos Pete Rodríguez y su «I Like It Like That» (incluida en el disco del mismo nombre), original de 1967 es la rola que inaugura la locura por el Boogaloo no solo en el Harlem Latino sino también en las listas de popularidad gringas. Su éxito fue tan grande que logró hacer el famoso crossover a audiencias fuera del público latino. La rola estuvo varias semanas ubicada en las listas del Billboard y sirvió de base a boogaloos por venir.

Con el disco de Rodríguez, más músicos latinos decidieron incursionar en el sonido que mezclaba el soul de Motown con los ritmos latinos. Era imposible abstraerse de la magia del Boogaloo pues tenía varios elementos que lo hacían explosivo: letras sencillas y pegajosas, tonadas bailables llenas de ritmos inspirados en los éxitos de las bandas afroamericanas de soul y la dosis latina que lo hacía altamente inflamable y listo para la pista de baile.

Es en este escenario que aparece uno de los personajes más importantes de aquellos años y cuyo álbum Boogaloo Blues es considerado como una de las obras cumbres del género.

Les hablo de Johnny Colón que nació en Nueva York y es, posiblemente, un primera generación nuyorican. Como muchos músicos latinos de la época, Colón (quién no guarda ninguna relación con Willie), incursionó a muy temprana edad en la industria musical y es precisamente su debut su trabajo más importante.

Colón debutó en 1967 con su ya mencionado Boogaloo Blues que toma el nombre precisamente de la rola con la que abre el disco. Para ese año y a su corta edad Colón era ya un multi-instrumentalista experimentado.

Boogaloo Blues conserva los elementos afroamericanos y latinos originales de la fórmula del Boogaloo acompañados por una progresión de otro género fundacional en la historia de la música popular americana: el blues. Con esos elementos, Colón, tenía el éxito prácticamente asegurado.

Todo habría quedado en un éxito local y como un éxito más durante el mencionado frenesí del género pero faltaba un elemento más que lo colocó como uno de los éxitos importantes de finales de los sesenta.

El elemento que redondea al éxito es la lírica que está compuesta por los elementos clásicos del género: un sujeto cantando a su enamorada. Después de una breve oda al amor sucede algo interesante con un coro de voces masculina que recitan ‘LSD got a hold on me’. En el año del llamado ‘Verano del Amor’ Colón había creado un himno para la juventud latina en los Estados Unidos.

De acuerdo a la historia oficial lo que Colón realmente quería decir era »Love, Strong, Dynamic’ y no lo que cualquiera más o menos enterado hubiera pensado que es la dietilamida de ácido lisérgico. Pues no, Colón insistió en que el ‘Boogaloo Blues’ no era más que otra canción con letras impregnadas de explicaciones para el sentir que los humanos llaman amor.

Me cuesta trabajo creerle al viejo Johnny pues prácticamente todo el mundo estaba haciendo referencias psicodélicas en ese universo de músicos de música latina: Barretto con Acid y ‘The King Tito Puente’ del mismo Tito, son sendos ejemplos de la presencia de psicodelia en esos años. Barretto continuaría con su saga en esa estética por unos años más. Lo mismo harían Eddie Palmieri, el méxico-americano Poncho Sánchez y otros músicos del círculo Fania, Tico, Roulette y Cotique.

El resto del disco es opacado por la rola que lo inaugura pero podemos recordar y destacar «Mira Ven Acá» y la rendición al estándar «Guantanamera» (ambas puestas arriba).

Después del debut Colón y su banda pasarían sin pena ni gloria, eso sí, siempre recordados por el «Boogaloo Blues».

