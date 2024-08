El cabello de Pogba comienza a ser una molestia en Inglaterra

Para aquellos que no conocen a Garth Crooks, exdelantero del Stoke City, Tottenham, y Manchester United, es un comentarista/analista sin pelos en la lengua. Su forma tan directa de decir las cosas le han fabricado cierta fama, y su más reciente víctima fue el jugador francés Paul Pogba.

¿Por qué está tan enojado Crooks? Según el exartillero, el mediocampista francés parece más interesado y preocupado en probar diferentes estilos de peinados y grabar comerciales de sus patrocinadores que por el funcionamiento del equipo y su rendimiento individual en la Premier League.

Para Crooks, Pogba, quien recién se tiñó el cabello de color rojo, «sólo busca llamar la atención cuando tiene mucho que hacer como mediocampista del Manchester United y se comporta como un adolescente. Es más, un corte de cabello no va a determinar lo bien que controlas el balón o qué tan bien das un pase, pero sí dice mucho de dónde se encuentra su mente actualmente. Si quieres llamar la atención sobre la cancha hazlo con goles y buenos partidos, no con trucos baratos de marketing».

El problema con las declaraciones de Crooks es que Pogba lleva dos goles y dos asistencias en cuatro partidos de la Premier esta temporada, y aunque no son las estadísticas más sorprendentes para un jugador de su (supuesta) calidad, el francés ha hecho las cosas bien con los Red Devils hasta el momento.

Es cierto que los looks extravagantes en el futbol moderno son cosa de todos los días, desde los llamativos colores de los tachones hasta los tatuajes y extraños cortes de cabello, pero si Pogba, al igual que muchos otros futbolistas, puede sacarle provecho a su apariencia para firmar contratos millonarios con marcas de ropa deportiva o de alta costura, por qué no hacerlo, siempre y cuando no descuide su nivel de juego.