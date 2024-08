El capitalismo está muriendo y este sitio de FB lo sabe | Bendito Internet

Bendito Internet. Eternamente bendito, tú que simplemente das y das sin esperar nada a cambio.

Siempre se encuentran genialidades en internet difíciles de describir. Ya sean páginas de memes, imágenes para un nicho extremadamente cerrado o plataformas que valga la pena revivir, esta columna no es otra cosa que una voz a los héroes del siglo XXI. Resaltando, alabando y glorificando a aquéllos que hacen nuestra cotidianidad un poco menos vacía, Bendito Internet es una afronta al futuro y un manifiesto sobre la realidad. Descubre con nosotros los diamantes de nuestra generación con esta columna dedicada a alabar la gloria del internauta.

Muchas personas han comenzado a pronosticar que estamos en una etapa peculiar del sistema capitalista: la tardía. En esta etapa, misma que incluye el sistema económico pero también el existencial conocido como la posmodernidad, nos hemos dado cuenta de que el nihilismo no es tan pero tan malo como muchos pensadores dijeron en siglos pasados, sino que, más bien, nos hemos adecuado por completo al vacío y es bastante cómodo llenarlo con consumismo vacío e interminable.

Las maneras como esto se puede manifestar, tal y como podrás ver a continuación, son prácticamente infinitas. Una imagen que te pregunta por la calidad de tu experiencia migratoria, un sitio que lucra del movimiento feminista vendiendo productos carísimos bajo la tutela de «Vestimenta Feminista», un kit de peregrinaje de costo elevado, un Snapchat por «la adopción», los shares en Facebook para «ayudar» a gente en peligros reales, los ejemplos se apilan y apilan. Sin embargo, esto es lejano a ser una cuestión de lamentos, sino de regocijo, una celebración de cómo el capitalismo se está sofocando a sí mismo y se vienen nuevas cosas para la humanidad.

Si aquellas cosas para el futuro son buenas o malas, no lo sabemos, pero no podemos caer mucho más bajo que estas muestras de Humanos del Capitalismo Tardío (HLC por sus siglas en inglés). Puedes darte el gusto, a continuación:

(Contexto: una página de moda está vendiendo un vestido bajo el nombre del modelo «refugiado»).

