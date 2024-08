¡El chile! ¡El trans! ¡La tortilla!: Llegó la lotería LGBT

Para los mexicanos, jugar a la lotería es una actividad lúdica que prácticamente todos hemos llevado a cabo. Este juego consiste en llenar con piedritas, frijoles, maíces y otras pequeñas fichas una carta con diversas ilustraciones, mientras que otra persona va cantando las coplas, mismas que están aderezadas con gracia y jiribilla. El objetivo es llenar la carta antes que los contrincantes, al más puro estilo del ‘Bingo’ estadounidense.



Tal vez en estos tiempos sería impensable la publicación de un juego así, dado que algunas cartas como El Negrito, La Dama o El Apache podrían ser fácilmente calificadas de racistas, sexistas, o de reforzar estereotipos. Por eso cuando vi esta lotería me pareció que podía ser sumamente controversial. Sin embargo esto no le importó al artista Felix D’Eon, que con una mezcla de picardía, creatividad y bastante dominio de la cultura popular mexicana, creó una lotería LGBT que además de divertida, visibiliza a personas, prácticas eróticas e identidades sexogenéricas periféricas.

Entre sus cartas más controversiales están “La Lencha” o “La Tortilla”, mismas que podrían resultar ofensivas para las mujeres lesbianas. Sin embargo Felix dijo haberse asesorado de la comunidad LGBT, específicamente de las mujeres y personas trans, a quienes no les pareció ofensivo y les pareció divertido que alguien retomaran palabras del argot gay mexicano para referirse a ellos.

Por otro lado, Félix salva muy bien el hecho de posibles controversias debido a que él mismo forma parte de la misma comunidad. Por supuesto no es lo mismo que un hombre blanco diga la palabra nigga —considerada altamente racista y ofensiva—, a que un hombre negro se lo diga a uno de sus pares en un tono de compañerismo y camaradería.

Lo mismo pasa con el juego que Félix propone: no es lo mismo que un hombre hetero le diga “mariposa” a un gay, a que un homosexual lo tome como un elemento identitario, pleno de empoderamiento y orgullo.

Cuando al fin tuve entre mis manos esta lotería me pareció un experimento maravilloso de emancipación, un canto a libertad y la manera tan festiva que tenemos los mexicanos, particularmente quienes formamos parte de la comunidad arcoíris. Pero algo faltaba: ¡las coplas! Cuando jugaba a la tradicional lotería, era muy divertida la manera en que la hacían mis tíos, pues tenían “cantos” o “rimas” específicas para cada carta.

Así fue como supe que antes de “El Sol” se cantaba “la cobija de los pobres”, o antes de la carta de “El Nopal” cantábamos “tan grandote y tan baboso”. Si bien las cartas de Félix eran una joya en cuanto a su imaginería visual y al jugueteo conceptual, se quedaban cortas en ese elemento lúdico que debe acompañar a la lotería Mexicana. Es por eso que me permití crear las coplas de cada una de las cartas, con la esperanza de que le gusten a Félix, además de que así doy a conocer cada una de las imágenes que esta lotería contiene:

1. ¡Dale un beso al princi-pito! (LA RANA)

2. ¡Cómetelo despacito, no te vayas a empachar! (EL CHILE)

3. ¡Tá’ colgando y tá’ correoso! (EL TACO)

4. ¡Envidiados por las solas! (LOS AMANTES)

5. ¡Ya llegó a cantarte el precio! (EL MARIACHI)

6. ¡La que te comes a puños! (LA MANO)

7. ¡Enchúfalo pá’ que vibre! (EL VIBRADOR)

8. ¡Más flaca que tu comadre! (LA MUERTE)

9. ¡Rósala con cuidadito! (LA ROSA)

10. ¡Llévame a tu cueva osito, que me quiero calentar! (EL OSO)

11. ¡Del meritito Oaxaca, donde la mujer es guapa! (LA MUXE)

12. ¡Dale alpiste en su piquito, o se duerme a medio palo! (EL PÁJARO)

13. ¡Jala Fierro en el gimnasio, bien entrona y con lugar! (LA MUSCULOCA)

14. ¡Entre más, más sabroso! (EL POLIAMOR)

15. ¡Qué elegancia la de Francia! (EL CATRÍN)

16. ¡La que busca tu cartera! (LA CHICHIFA)

17. ¡Con peluca y mucho truco, va girando en un tacón! (LA VESTIDA)

18. ¡Todas quieren, pocas tienen! (EL NOVIO)

19. ¡No seas ofrecida mana, te la pueden aplicar! (LA OTRA)

20. ¡Clávame tu puñalote! (EL CHACAL)

21. ¡Bien macizo y bien ponchado! (EL LUCHADOR)

22. ¡Dame azúcar papacito, pá’ endulzarme mi café! (EL SUGAR PAPI)

23. ¡Chava y chava es más chabocho! (LAS JAINAS)

24. ¡Si me mueves la maraca, yo te toco el guitarrón! (EL TRÍO)

25. ¡Pastelito de seis leches! (LA ORGÍA)

26. ¡Con los cantos de sireno, no te vayas a marear! (EL SIRENO)

27. ¡La que te truena el chicote! (LA DAMA)

28. ¡Ponle su gorrito al nene, no se te vaya a enfermar! (EL GORRITO)

29. ¡Rueda, rueda pelotota! (EL MUNDO)

30. ¡Orgullo de seis colores! (LA BANDERA)

31. ¡Transcurriendo va la vida! (EL TRANS)

32. ¡Traile su novia a mi amiga! (LA LENCHA)

33. ¡SI me abrochas, yo te abrocho! (EL ESTRAPON)

34. ¡Sin casarse son pareja! (LAS ESPOSAS)

35. ¡Arrejúntese sumisos, ya llegó el dominador! (EL SADO)

36. ¡Ya se te salió el moquito, no te vayas a ensuciar! (EL PAÑUELO)

37. ¡Juras que estás en el closet y es vitrina de cristal! (EL CLÓSET)

38. ¡Luces, cámara y acción, ya llegó pá’ echar pasión! (LA ESTRELLA PORNO)

39. ¡En manada viene el lobo, peludito y comelón! (EL LOBO)

40. ¡Bien astuto y muy mañoso, no te vaya a engatuzar! (EL ZORRO PLATEADO)

41. ¡Ya vienen la linda luna, pá’ lumbrar a mi morena! (LA LUNA)

42. ¡El farol de los que se aman! (LA ESTRELLA)

43. ¡Trínchame coloradito, porque me porté muy mal! (EL DIABLO)

44. ¡La major pá’ el chaca chaca! (LA LAVADORA)

45. ¡Carne fresca y yo chimuelo! (EL TUINC)

46. ¡Échame un tijerazo, aunque me duela el corazón! (LA TIJERA)

47. ¡Píntame de mil colores, yo te presto mi pincel! (EL ARTISTA)

48. ¡Jugosita es más sabrosa! (LA PAPAYA)

49. ¡Güera, güera y bien guagüera! (EL GUAGÜIS)

50. ¡Muy sabrosa y calientita, sacadita del comal! (LA TORTILLA)

51. ¡Vuela, vuela, posa y posa! (LA MARIPOSA)

52. ¡El que se dobla en el catre! (EL CONTORSIONISTA)

53. ¡Con dinero baila el gogo, y en privado un poco más! (EL GOGO)

54. ¡Comadrita y alcahueta! (LA BESTI)

¿Qué te parece esta versión que incorpora la imaginería LGBT+? ¿Jugarías con tus amigos o familia con ella?