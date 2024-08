El ciclo está completo: Checa el suculento junte de Sean Paul y J Balvin

A Sean Paul le debemos muchos de nuestros primeros perreos. Ese delicioso corito de “I´m Still in Love” junto a Sasha fue casa natural de repegamiento juvenil y erecciones tempranas allá por el hermoso 2004. Casi a la par estuvo también el nastyness de “Get Busy” y la calentura de “We Be Burnin”, así que sí, Sean Paul Francis Henriques fue sumo sacerdote del twerkeo anglosajón en tiempos de licras limpias.

Y de alguna forma parece necesario culminar ese ciclo. Poner el último emoji de velitas en el círculo. Sellar la carta y agradecer las bendiciones de Dios Padre. Ponerle otra torre al jenga y llevarlo al siguiente nivel. ¿El nombre indicado para acompañar en la tarea? Pues el agente 007 del movimiento pélvico, el maestro de la colaboración contemporánea, y prácticamente el único nombre sobre la faz de la tierra que con solo pronunciarlo ya te mete un millón de plays en la cuenta de bancos: José Álvaro Balvin Osorio.

Videos by VICE

“Contra La Pared” es un divino reggaetón en toda la extensión de la palabra. Tiene un tonito repetido para chiflarse a lo “X” o “Mi Gente”, un dembow sabrosón con su toque de dancehall para hacer chocar los huesos, y frases clásicas de la cultura popular –o sea, tienen el “cucara macara” y el “that´s what she said” en una misma pinche frase– introducidas con delicadeza. Para el video, el alcalde de Medellín y el duque de Jamaica se clavan en su papel de astronautas del bellaqueo y entre buggies, fosforescencia, tierra y obscuridad, sacan un pasito de esos que seguramente veremos a granel en miles y millones de stories a partir de esta colisión de titanes.

El junte está producido por uno de los allegados frecuentes en la antología de Pepito, Tainy, y pues todo muy guapo. Escúchalo al inicio de esta nota.

Conéctate con Noisey en Instagram.