El circuito artístico que se tomó Cúcuta para pensar sobre las fronteras

La zona limítrofe entre Colombia y Venezuela ha sido, desde hace tres años, un territorio de arduas disputas. La tensiones que históricamente se han concentrado en ese espacio han dejado un doloroso repertorio de imágenes, testimonios y noticias que siguen detonando alertas. Una mirada rápida a los registros de prensa de los últimos años nos lo pone de cara: colombianos cruzando el río Táchira con sus sofás y neveras al hombro después de su expulsión forzada de Venezuela en 2015; venezolanos rebuscando pasajes para llegar a algún centro urbano a rebuscarse unos pesos porque se quedaron sin nada; aumentos en las cifras de balaceras y asesinatos; desplazados mirando con ansia las maletas cargadas de víveres que se comercian a pocos pesos en La Parada.

Como respuesta a ese estado de emergencia que ahora parece regir la vida en la frontera colombo-venezolana nació JUNTOS APARTE. El proyecto reflexiona desde el arte y las prácticas estéticas sobre las preguntas que emergen de pensar la vida fronteriza. Con una selección de más de 35 artistas internacionales y 20 regionales, se instaló un circuito de exposiciones en cuatro de los edificios patrimoniales más representativos de Cúcuta (el Centro Cultural Quinta Teresa, la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, el Museo Centenario y la Torre del Reloj). Cada uno se enfocó en una inquietud derivada de esa reflexión sobre las fronteras y lo fronterizo: el concepto de restricción, la idea de ciudadanía y las nociones de migración y movilidad.

Videos by VICE

El proyecto, a cargo de los hermanos Luis Miguel y Álex Brahim, no solo curó un amplio repertorio de piezas —que van desde el dibujo hasta la instalación en video—, sino que incluyó un ciclo audiovisual, intervenciones in situ, laboratorios de investigación y conferencias a través de las cuales pretendían acentuar la “construcción de una mirada propia del Sur respecto a las situaciones globales y a la producción artística actual”. Todo desde la premisa de que vivir en un territorio de frontera «irremediablemente» interviene y configura «una manera particular de habitar el mundo».

Además de una reflexión sobre arte, emancipación y pensamiento fronterizo del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, hubo una acción a cargo del artista Antonio Caro desde la idea de “la Gran Colombia”, talleres de los artistas Daniela Ortiz y Raimond Chaves y un proceso participativo con comunidades en Cúcuta del holandés Melle Smets, la “Oficina de Control de Bordes Mentales”, que culminó con una gran foto en el monumento del Cristo Rey y un pequeño acapella del rapero Ahiman.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmentalbordercontrol%2Fposts%2F777265362480076%3A0&width=500

Acá les dejamos una pequeña muestra de las piezas que componen cada uno de los cuatro puntos del circuito. Si están en Cúcuta por estos días, aprovechen para asistir a los espacios de esta iniciativa que, además, fue seleccionada como parte la Primera Bienal de Arte Contemporáneo de América Sur (BIENALSUR), un proyecto que abarca más de dieciséis países.

MI TIERRA

CENTRO CULTURAL QUINTA TERESA

Una exposición en torno al concepto de ciudadanía

Yosman Botero (CO), Antonio Caro (CO), Jordi Colomer (ES), Pablo Helguera (MX), Emily Jacir (PS), Carmen Ludene (VE), Teresa Margolles (MX), Daniela Ortiz (PE), Grecia Quintero (CO), Samir Quintero (CO), Slavs and Tatars (PL/IR), Wilmer Useche (CO), Rubén Verdú (VE)

Detalle del «ABC de la Europa racista», de Daniela Ortiz

Detalle del «ABC de la Europa racista», de Daniela Ortiz

«Slavs», de Slavs and Tatars

Detalle de «Slavs», de Slavs and Tatars

«Paisajes de las memorias fronterizas», de Samir Quintero

«Paisajes de las memorias fronterizas», de Samir Quintero

«Alternancia», escultura móvil de Yosman Botero

Dibujos de «Terra Incógnita», de Wilmer Useche

Dibujo de «Terra Incógnita», de Wilmer Useche

Fotograma del video «Ciao ciao en Maria Elena», de Jordi Colomer

Acercamiento de «La sombra», de Teresa Margolles

ESTADO DE EXCEPCIÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA JULIO PÉREZ FERRERO

Una exposición en torno al concepto de migración

Los Carpinteros (CU), Gabriel Castillo (CO), Patricia Gómez & María Jesús González (ES), Timea Oravecz (HU), Adrian Paci (AL), Margarita Pineda (CO), Oscar Iván Roque (CO)

«Calendario laboral», de Margarita Pineda

Detalle de «Calendario laboral», de Margarita Pineda

Detalle de «Calendario laboral», de Margarita Pineda

Fragmento de «Á tous les clandestins», de Patricia Gómez y María Jesús González

Fragmento de «Á tous les clandestins», de Patricia Gómez y María Jesús González

Fragmento de «Á tous les clandestins», de Patricia Gómez y María Jesús González

Fragmento de «Á tous les clandestins», de Patricia Gómez y María Jesús González

«Construimos el puente para que pase la gente», Los Carpinteros

«Construimos el puente para que pase la gente», Los Carpinteros

Fotograma del video «Centro di permanenza temporanea» de Adrian Paci

Fotograma del video «Centro di permanenza temporanea» de Adrian Paci

LA BÚSQUEDA DEL OTRO

CASA MUSEO TORRE DEL RELOJ

Una exposición en torno al concepto de restricción

Francis Alÿs (BE), Alexander Apóstol (VE), Marcos Ávila Forero (FR), Núria Güell (ES), Jaime Martínez (CO), Orlando Rojas (CO), Mauricio Sánchez (CO), Carlos Zerpa (VE)

«La frontera», de Carlos Zerpa

Acercamiento a «Lúdica errante», de Mauricio Sánchez

Acercamiento a «Lúdica errante», de Mauricio Sánchez

Acercamiento a «What I’m looking for», de Alexander Apóstol

Acercamiento a «What I’m looking for», de Alexander Apóstol

«El puente binacional», de Jaime Martínez

«Colonia 266 – Old Baldy», de Marcos Ávila Forero

VAIVÉN

MUSEO CENTENARIO NORTE DE SANTANDER

Una exposición en torno al concepto de movilidad

Iván Argote (CO), Marcelo Brodsky (AR), Raimond Chaves & Gilda Mantilla (CO/US), Matteo Guidi & Giuliana Racco (IT/CA), Taller El Hueco (CO), Angie Jácome (CO), MO Colectivo (CO), Adrián Preciado (VE), Noemí Vega (CO)

Fotos de «Deambular desconocido», de Angie Jácome

Fotografía de «Deambular desconocido», de Angie Jácome

«Sinfín sin fin», de MO Colectivo

«Sinfín sin fin», de MO Colectivo

«Sinfín sin fin», de MO Colectivo

«Pimpinas iluminadas – La cola o el éxodo», de Noemí Vega

«Dibujando América», de Raimond Chaves y Guilda Mantilla

Dibujos de «Dibujando América», de Raimond Chaves y Guilda Mantilla

Cuadro de «Migrantes», de Marcelo Brodsky

Si quiere saber más sobre «Juntos Aparte», visite aquí su página web.

* Este artículo es producto de un viaje auspiciado por JUNTOS APARTE.