El Clot: una fortaleza de hormigón frente al Mediterráneo

Según lo define Jorge López, «El Clot es un barrio marginado dentro de otro barrio marginado». Se refiere a El Cabanyal, un antiguo pueblo de pescadores que forma parte del núcleo urbano de Valencia desde 1897. En 1998 apareció un proyecto urbanístico que preveía su demolición, con el objetivo de prolongar la Avenida Blasco Ibáñez, «destruyendo la trama urbana de este conjunto declarado Bien de Interés Cultural, y con ella un modo de vida, de relaciones sociales y humanas». Y en ellas centra este fotógrafo su trabajo.

Sumando todas las viviendas condenadas al derribo llegamos a las 1651, entre las que se encuentran las 168 del Clot. «Se trata de un agujero en superficie, una mole imponente de cara al mar y visible desde cualquier punto del barrio. Pese a ello, sus pobladores son invisibles». ¿Y cómo son ellos? «Se trata de familias gitanas en su mayoría, muy pobres, chatarreros, vendedores del rastro. Y todos con un fuerte arraigo a El Cabanyal y al Clot. Muchos de ellos nacieron en el laberinto de chabolas que circundaba el bloque de Los Portuarios, construido en 1957 para los trabajadores del puerto y último vestigio del viejo poblado. En los 90 se tumbaron las casas y solo quedó el edificio».

El proyecto sobre el Clot (que significa hoyo o agujero) lo arrancó Jorge López hace dos años y lo ha venido desarrollando de forma intermitente desde entonces. «Saco fotos pero ya estoy centrado en la edición de un fotolibro, que espero lanzar en 2016». Y la atracción por esta mole de hormigón y sus gentes, ¿de dónde surgió? «Aunque soy de Valencia no conocía la zona ni la problemática de El Cabanyal previamente. Un día pasé por allí con una amiga, vecina del barrio. Descubrí el bloque, exento, como una gran fortaleza frente al mar. Me fascinó, y al día siguiente estaba allí con la cámara. Ha sido un proceso difícil en algunos momentos, pero también me ha dado muchas satisfacciones». Como queda plasmado en su excelente trabajo.