El cómo mi obsesión con el ceviche transformó mi vida

Para mí, el ceviche es la más pura expresión de la pasión. Es un platillo muy personal, porque incluso si tienes una receta, aún así tienes que confiar en tu pasión por la proporción perfecta entre el pescado crudo y el ácido. Es uno de los platillos más difíciles de dominar porque hay tantas variables cuando se trata de pescados y mariscos crudos en todo el mundo. Esta búsqueda del ceviche perfecto ha cambiado el curso de mi vida. Me llevó a renunciar a mi carrera exitosa como abogado e iniciar una pop-up llamada Ceviche Project.

Spanish octopus tostada

Ceviche con uni y semillas de granada

Denominarme obsesionado sería insuficiente. Supe que tenía que cambiar de carrera cuando me descubrí gastando más de $600 dólares a la semana en sashimi y ceviche. Algunos días comía pescado crudo varias veces al día. No me arrepiento absolutamente de nada, ya que lo consideraba una clase en el arte de los mariscos crudos.

Ostras del pacífico con cilantro y chile mignonette

Me encontré soñando con ceviches durante cada segundo del día, sin importar lo interesante que fueran mis casos. Esta obsesión también me ha metido en problemas. Cada que veo ceviche en el menú debo ordenarlo, sin importar cómo se vea el lugar. Esto significa ordenar ceviche en food trucks, stands, supermercados, y en cualquier otra parte donde los vea en todo el mundo. Me he enfermado, pero eso no me ha detenido en absoluto. Nací y me crié en la Ciudad de México, así que tengo un estómago de acero. El exceso de mercurio tampoco es una preocupación para mí.

Nunca olvidaré la primera vez que comí ceviche en El Tecuán, Jalisco, México. Tenía cuatro años y mi papá acababa de atrapar un jurel Sierra. Me hizo llevar el pescado a la cocina y quedé sorprendido por la forma en que lo cortó en filetes y lo transformó en una cosa con un sabor tan increíble sin tener que cocinarlo, así como así. El sentimiento de agarrar un pez viscoso es un sentimiento que nunca olvidaré por el resto de mi vida

El ceviche ha completado mi vida, así que lo menos que puedo hacer por él a cambio es compartirlo con el resto del mundo.

Sin embargo, mi amor por la industria de la alimentación floreció cuando estaba estudiando en el Reino Unido. Me gasté tres años de pesos en unos pocos meses y tuve que conseguir un trabajo lavando platos y como bartender. Parecía ilógico que me encantara tanto trabajar físicamente después de estudiar como loco para aprobar el examen de abogacía. Pensé que era solo una fase, pero con el tiempo descubrí que no lo era, era mi vocación.

Octavio y su papá a la edad de cuatro años.

Definitivamente tuve la increíble suerte de que mi esposa me apoyara cuando decidí dejar de ser abogado (y de dejar de ganar todo el dinero que ganas cuando eres uno) para iniciar una pop-up. Resultó ser un gran concepto, ya que he agotado todos los servicios que he hecho desde mi primera vez el 11 de noviembre de 2011. Creo que esto se debe a que mi estilo de ceviche es una combinación de tradiciones japonesas con sabores mexicanos, que son cocinas que la gente realmente disfruta. Nunca dejo que el hecho de que nunca fui a la escuela culinaria, ni que nunca estudié con otro chef en una cocina profesional, me detenga.

Tiradito de atún con sorbete de habanero

Claro, fue una apuesta salir de mi antigua vida cómoda, pero si no tomas riesgos en la vida, ¿es realmente una vida digna de ser vivida? El plan es hacer una barra de ceviche de tiempo completo. Ya he conseguido esto en parte en una pop-up de seis meses en un restaurante cercano llamado El Chavo. El ceviche ha completado mi vida, así que lo menos que puedo hacer por él a cambio es compartirlo con el resto del mundo.

Como fue contado por Javier Cabral