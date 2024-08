El confinamiento es ideal para tomarse un ‘descanso de tolerancia’ al cannabis

Artículo publicado originalmente por VICE India.

El COVID-19 nos ha dejado a todos aislados en casa para limitar la propagación de la peor pandemia en más de 100 años. También ha arruinado la emoción de celebrar el 4/20 durante todo el mes, algo que tampoco volverá a suceder en 100 años.

Videos by VICE

Si bien las personas están encontrando nuevas y creativas formas de pasar su tiempo, y a pesar de que han puesto a nuestra disposición bienes y servicios esenciales para que podamos continuar viviendo nuestras vidas a puerta cerrada, hay quienes consideran que sus vicios también son necesarios, debido no solo a la dependencia y el temor a la abstinencia, sino también a la aplicación de su uso recreativo o para aliviar la ansiedad en estos tiempos extraños. Las famosas tiendas de cannabis de Países Bajos, por ejemplo, cerraron durante un día y luego volvieron a abrir cuando la gente entró en pánico ante la idea de vivir sin marihuana en la cuarentena. Además, el gobierno temía un aumento en el crimen. Sin embargo, seamos sinceros: el cannabis aún no es legal en la mayoría del mundo, y es muy probable que si eres un consumidor que vive encerrado, en algún momento te quedarás sin suministros. ¿Entonces qué debes hacer?

A riesgo de ser considerados unos aguafiestas, vamos a decirles algo que nos han recomendado los usuarios veteranos: un ‘descanso de tolerancia’, que básicamente significa no fumar durante unos días para limpiar la cabeza y el cuerpo de los cannabinoides, básicamente el THC (tetrahidrocannabinol, el agente activo en el cannabis que hace que te sientas drogado). No solo ayudará a extender tus suministros, sino que te brindará una gran cantidad de beneficios adicionales que podrían funcionar realmente bien en este momento. Con el miedo general que rodea esta pandemia, ha habido un aumento en los niveles de estrés y ansiedad de las personas, algo que no es inusual; por supuesto que estamos preocupados. Sin embargo, también es un buen momento para recordar hacer cosas que ayuden a nuestra salud mental. Si bien fumar un porro puede lograr temporalmente ese propósito, se ha demostrado que el uso continuo de cannabis limita/reduce el suministro de dopamina de nuestros cerebros.

Aquí es donde los descansos de tolerancia realmente ayudan; unos días o un par de semanas (si puedes lograrlo) lejos del cannabis pueden ayudar a normalizar la regulación de la dopamina de tu cerebro y mantener esta sustancia de la felicidad funcionando sin problemas, incluso sin la necesidad de consumir hierba. La investigación sugiere que los receptores de cannabinoides comienzan a volver a la normalidad después de solo dos días de abstinencia de THC. Se dice que los primeros días son un poco difíciles, no vamos a mentirles, pero por fortuna, el cannabis nunca ha mostrado tasas de dependencia ni de abstinencia excepcionalmente altas, como ocurre con otras sustancias, incluido el alcohol. Después de los primeros días, tu cuerpo debería adaptarse a la sobriedad con bastante rapidez, y comenzarás a encontrar más tiempo y concentrarte en las cosas que planeas hacer. Si bien no hay una duración “ideal” para un descanso de tolerancia, al menos una interrupción de tres días es esencial para que tus receptores regresen a la normalidad. Obviamente, cuanto más largo sea el descanso, mejores serán los efectos.

Un consumidor regular podría drogarse para los momentos más destacados de su día, desde el desayuno hasta mirando una película o incluso haciendo ejercicio, hasta el punto de que realmente puede olvidar o ignorar qué tan bien puede hacer esas actividades con un estado mental claro y sobrio. Si estás planeando ejercitarte en casa, un descanso de tolerancia te ayudará bastante, y te garantizamos que seguirás encontrando a The Office tan divertido como siempre aunque estés sobrio.

Junto con la dopamina, los consumidores de cannabis también tienden a depender de la marihuana para regular el hambre y los ciclos de sueño. Los primeros días del descanso verás que tienes un apetito menor de lo habitual y podrías presentar alteraciones momentáneas en tu ciclo de sueño. Esta es la razón por la cual es una buena idea tomar un descanso de tolerancia una vez cada pocos meses, porque nos ayuda a recuperar los patrones naturales de nuestro cuerpo sin tener que depender de un agente externo. El sueño REM también es una parte hermosa e importante de la vida cotidiana y el consumo continuo de cannabis puede disminuirlo bastante. Los descansos de tolerancia te devuelven el sueño REM, y sobra decir que la experiencia de soñar vívidamente es increíble. Por experiencia personal de algunos usuarios con los que hablamos, los consumidores también han afirmado que los descansos los han ayudado a pasar más tiempo con sus familiares y, en algunos casos, a desarrollar mejores relaciones con ellos, especialmente durante el confinamiento, ya que tienden a ser más abiertos a conversar sobre temas que generalmente no discutirían cuando están drogados. Lo entendemos. Tener que hablar y hacer los quehaceres y deberes en casa cuando estás puesto puede parecer un fastidio, pero la sobriedad puede mantenerte inesperadamente alegre, optimista y entusiasmado con esas tareas mundanas pero necesarias.

Finalmente, la mejor parte del descanso de tolerancia: ¡fumar un porro después de tantos días de abstinencia! Se siente casi como drogarse por primera vez. Tu ritmo general tiende a reducirse mientras más fumas, puedes sentir el peso de tus párpados y te das cuenta de cuán ordinaria se había convertido esa sensación. La alegría de ser sacudido como un huracán después de tanto tiempo es un placer que muchos olvidan es posible lograr con un poco de moderación ocasional. Así que nuestro consejo es: tómate un descanso. Guarda lo que tienes en este momento y disminuye esa tolerancia, y no importa que no todos podamos celebrar el 4/20 durante todo un mes. Date un respiro y quizás conserva tus suministros para el día 20. La sobriedad puede ser asombrosa.

Sigue a Avinash Tewari en Instagram.

*VICE India de ninguna manera respalda el uso ilegal del cannabis u otros narcóticos. El contenido anterior es de carácter exclusivamente educativo y de entretenimiento, y no pretende propagar el uso de ninguna sustancia ilegal. Consulta los Términos de uso para obtener más información.