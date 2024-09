El coño contraataca: diez mitos de la ‘vagina dentata’

Prácticamente en todas las culturas existen historias sobre la mítica vagina dentata (expresión en latín que significa «vagina dentada»). Aunque muchas de estas leyendas son advertencias a los hombres para que cuiden dónde meten su polla no vaya a ser que la pierdan, otras versiones mucho más perturbadoras implican la penetración no consentida de mujeres para quitarles dichos dientes.

El miedo a la castración de los hombres, agravado por la creencia cultural heredada de que tienen derecho sexual sobre las mujeres, es un pilar fundamental de la masculinidad y los patriarcados responden tratando de controlar la «peligrosa» sexualidad y los cuerpos de las mujeres. Las respectivas guerras contra las mujeres que se libran en todo el mundo están profundamente enraizadas en el persistente mito de la vagina dentada y lo que representa. Aquí te ofrecemos 10 ejemplos destacados de varias partes del mundo:

1. Austria

El término vagina dentata fue acuñado por primera vez en torno al año 1900 por el misógino psicoanalista Sigmund Freud para describir la idea de «devorar o ser devorado» manifestada como la ecuación de la boca y la vagina. Pero esa idea puede encontrarse en los anales de la historia, mucho antes de Freud. Su término sería adoptado décadas más tarde por las revisionistas freudianas feministas para indicar la aguda ansiedad provocada por la castración y el miedo generalizado a las mujeres que se ha convertido en el pilar de la falocéntrica cultura humana.

2. Grecia

Aunque no poseía realmente una vagina dentada, la figura griega de la gorgona es representativa del concepto. En las descripciones que se hacen de ella en los medios, Medusa tiene una mirada que convierte a los hombres en piedra, una boca llena de colmillos, serpientes en lugar de cabello y cuerpo de reptil. Barbara Creed escribe en The Monstrous Feminine (El femenino monstruoso): «El terror a Medusa es por lo tanto el temor a la castración que se relaciona con la visión de algo». Porque no solo nuestros órganos sexuales dan miedo. Las mujeres en general son aterradoras.

3. India



Hay tantas historias sobre hombres que vencen a las vaginas dentadas en la India que The Washington Post lanzó la teoría de que estas narraciones estaban en la raíz de la epidemia de violaciones en el país. En el estado indio de Madhya Pradesh, una de las leyendas más populares habla de un brahmán que está convencido de que su amada posee una vagina con dientes. Contrata a cuatro hombres de castas inferiores para que secuestren a la mujer y le arranquen los dientes de los bajos. Cuando su trabajo desdentando y provocando un auténtico trauma a la mujer está hecho, el brahmán se casa con ella. Y viven felices para siempre. (Probablemente no, espero que le volvieran a salir los dientes).

4. Sudáfrica

Como en la India, hay numerosas historias sobre vaginas dentadas en todo el continente africano. Algunos afirman que estas historias son el motivo principal de la práctica de suprimir la sexualidad de las mujeres a través de la mutilación genital femenina. En respuesta a las alarmantes tasas de violación en Sudáfrica (una de las más elevadas del mundo), Sonette Ehlers inventó el Rapex, el «preservativo anti violación» repleto de hileras de dientes.

5. Japón (pueblo ainú)

Un relato del Sintoísmo explica cómo un demonio ocultó dientes en la vagina de una damisela. Ella involuntariamente castra a dos novios en su noche de bodas antes de tomar la decisión de ocuparse ella misma del asunto e idear un dispositivo para arrancarse los colmillos. Esta es una de las pocas historias de todo el mundo en que una mujer toma el control de su propio cuerpo en lugar de ser penetrada sin consentimiento por hombres que desean arrancar las amenazadoras piezas dentales. El falo de hierro que creó se venera en Kawasaki y muchas trabajadoras sexuales dejan ofrendas y rezan plegarias allí para que las proteja en su trabajo.

6. Nueva Zelanda (pueblo maorí)



En la historia maorí, el burlón dios Māui decide que va a hacer a los humanos inmortales mediante la vagina de la diosa del submundo Hine-nui-te-pō: se convierte en gusano y repta hasta el interior de su vagina mientras está dormida, pensando que si sale por la boca revertirá el proceso del nacimiento y la muerte. Pero el Pīwakawaka (pájaro) lo presencia y empieza a reír. Entonces Hine-nui-te-pō despierta, mata a Māui con su vagina dentata de obsidiana y maldice a los humanos con la mortalidad.

7. Chile (pueblo mapuche)

Los indígenas del pueblo mapuche de Chile tienen un dicho aterrador: «Las mujeres de apariencia despampanante tienen vaginas que muerden». En otras palabras, una forma completamente nueva de experimentar Instagram y las redes sociales.

8. Rusia

En el ensayo «El folclore del Noreste de Asia comparado con el del Noroeste de América», Waldemar Bogoras escribe que escuchó la leyenda de una bella joven que es obligada a casarse con un hombre viejo y asqueroso. Para evitar tener sexo con el tío, la joven novia introduce una cabeza de pescado en su vagina para que los dientes corten a su esposo cada vez que intente penetrarla. El marido se queda traumatizado, ella «le llama tonto por no saber que las vaginas de las mujeres jóvenes normalmente tienen dientes» y vive el resto de su vida sin tener sexo con él. Bueno, es un tipo diferente de final feliz.

9. Norteamérica (pueblo ponca)

En el libro The Handbook of Native American Mythology (Manual de mitología de los nativos americanos), la leyenda ponca titulada «Teeth in the Wrong Places» («Dientes en lugares equivocados) narra la historia de uno de los muchos encuentros sexuales del embaucador Coyote.

Coyote se encuentra con una mujer y sus dos bellas y peligrosas hijas, de las que se rumorea por todo el territorio que devoran hombres con sus vaginas dentadas. Tras pasar el día con la familia, Coyote es invitado a pasar la noche durmiendo entre las dos hijas de la mujer. Después de que la más joven de las dos revele que la mujer es una bruja que dotó a ambas adolescentes de vaginas con dientes, Coyote mata a la hija mayor cuando trata de morderle con su vagina. Después mata a la bruja y asesta un puñetazo a la vagina dentata de la hija más joven, «dejando tan solo un diente romo que resultaba muy agradable al hacer el amor».

10. Inglaterra

Antes de que acabes de leer el artículo pensando que todas las vaginas con dientes son ficticias, déjame que te presente el caso del quiste dermoide o teratoma quístico, que provocó que crecieran dientes auténticos dentro del útero de una mujer británica. El espécimen está ahora expuesto en la Colección de Patología de la Universidad de Londres y es exactamente tan aterrador como te imaginas.