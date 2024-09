El continuo ascenso de Chet Faker, el Beat Maker

Chet Faker surgió como un cantante emotivo y suave, poniendo su propio giro en un clásico de Blackstreet, un piano eléctrico adornado con ligeros efectos. Un timbre vocal rico, ligeramente degradado, ligeramente retenido. Chet Faker llegó siendo grande.

Desde que dejó su estela con «No Diggity», Chet Faker, el proyecto solista de Nick Murphy, ha florecido de una increíble forma como escritor, productor y performer. Los primeros shows mostraban a Nick frente a un piano, con una gorra en la cabeza, a manera de recital. Mientras su presencia en festivales aumento en tamaño de letra, tanto en su hogar en Australia como internacionalmente, una indeterminable transformación comenzó a tomar lugar. Hay un gran espacio entre interprete instrumental y productor de festival y Chet Faker flota en ese espacio. Los elementos de recital continúan pero Nick en momentos nos recuerda a productores que puedes encontrar en festivales dance, parados detrás de una gran cantidad de equipo, moviéndose con la música mientras se lanzan los sampleos, con un micrófono inalámbrico en la mano. Una libertad, o algo así.

El crecimiento de Chet Faker como productor está documentado en Built On Glass, su álbum debut del 2014 que llegó a territorios más experimentales. Esa movida le funcionó, Built On Glass alcanzó ventas de platino en Australia. «Talk Is Cheap» fue votado número uno en la lista «Hottest 100» del 2014 («Gold» y «1998» quedaron en décimo lugar). El álbum fue un éxito creativo y comercial, resultando en una gran gira (con más de 200 shows) desde la publicación del disco.

Nick está de gira en los Estados Unidos mientras hablamos con él por teléfono. Suena muy juicioso. «El primer día fue un poco difícil, tuvimos un viaje de hora y media que fue cancelado. Eso fue un viaje de 16 horas con llegada a las 4AM. Todo lo demás ha estado muy bien.» Creo que él siempre debe sonar juicioso. Habla sobre estar involucrado en la escena house underground de Melbourne aunque no hace música house underground. Habla sobre su EP con Flume. Sobre un nuevo EP con Marcus Marr. Nick tiene convicción a pesar de sus laptops en el escenario. Hay un cierto orgullo en la música de Australia, un cierto orgullo en hacerse él solo. Y lo dice con cierto juicio. Me gusta eso.

THUMP: Sobre tu EP debut, Thinking In Textures, ¿Cómo te describirías como productor en esa época?



Chet Faker: Lo-fi por supuesto. Lo-fi es la palabra clave ahí. Lo grabé en un garage con un techo delgado, no podía grabar si llovía o hacia mucho viento. La lluvia dejaría un ruido y el viento hacia que los arboles se escucharan en el techno. Fue muy rudimentario, de verdad encajó. Mierda. Recuerdo que mi tarjeta de sonido se quemó un día y soltó humo. Fue muy divertido en ese momento. Es divertido, tenía esta rara idea de lo que era un mix balanceado en esa época. Ha cambiado ahora, probablemente por pasar tanto tiempo en la industria y escuchar otra música. Tengo una percepción más normal de un mix. Thinking In Textures, no hay bass en toda esa publicación.

¿Cómo era la escena electrónica en Melbourne cuando comenzaste?



No era realmente parte de la escena. Estaban Galapagoose, Electric Sea Spider. No conozco a estos chicos, grababa por mi cuenta. Compartía espacio con la escena house, la escena house underground, como Lewiw Day (Tornado Wallace) y Otologic, Francis Inferno, Mic Newman (Fantastic Man), Andy Hart, conocía a estos chicos, Sleep D y aún lo hago. Mi música no encaja en esa escena, pero esa es la escena de la que vengo. Obviamente contribuyo a mi música pero no le dio forma. No tocábamos los mismos conciertos, no voy tras de ellos en las playas de Ibiza.

Un resultado tangible de que estás involucrado con esa comunidad es tu colaboración con Coober Pedy University Band (Tornado Wallace y Ontologic).

Inicialmente el proyecto iba a ser con los tres. No era una colaboración, era un nuevo proyecto. Lewie, Tom [Moore] y yo. Era divertido, en esos días ellos hablaban sobre lo balear y en ese momento no sabía lo que eso era, no entendía tras de qué estaban estos chicos. Siempre han estado un año adelantados a mi en esa escena. Una vez que hicimos ese track, fuimos en direcciones diferentes. Mis cosas requerían de dos manos. Era cool, ese nuevo «Kookaburra», me encanta. Era de esa escena, pero era diferente a esos chicos. Es el underground, un montón de gatos en esa escena no quieren ir a donde estoy yendo con mucha música. Una vez que dejé el underground, ya no era parte de esa escena, para bien o para mal.

Desearía apenas ir comenzando, es un momento genial para que descubran tu mierda.

Cuando se trata de tu crecimiento y dirección como músico, ¿Cómo crees que se relaciona con el gusto musical de Australia? Como músico prominente, ¿Te has obligado a ir en una dirección? ¿O la apreciación de Australia por la música electrónica ha crecido y a la gente no le importa un carajo el género? ¿Cómo lo percibes?

Es diferente ahora a como era en aquellos días, hay más orgullo por la escena musical australiana ahora, porque muchos artistas la han llevado a un escenario internacional. Australia tiene esta cosa extraña de que miramos fuera de nuestro país para obtener aprobación. De algún modo esta probado que ahora hay un orgullo por Australia sólo porque hemos tenido suficiente aprobación del otro lado del mar. Ya dan por hecho que hay talento aquí. Es increíble. Desearía apenas ir comenzando, es un momento genial para que descubran tu mierda. Cuando comenzaba, eso no pasaba, yo estaba en mi garage. Hacía las mismas cosas, escuchando a Jai Paul y Stuff Daddy, Miles Bonny y D’Angelo. Ninguno de ellos es australiano.

Hablemos de Lockjaw, tu proyecto con Harley (Flume). ¿Qué aprendiste y te llevaste de esa experiencia?



Escribo, produzco y grabo toda mi mierda por mi cuenta y me gustó de cierta forma llegar a ese proyecto como vocalista. Sólo pensar en las vocales e incluso dejarme ir un poco, hay muchas cosas en ese EP que cambiaría, pero de eso se trata una colaboración. Toda la idea detrás de eso fue porque quería crear una visión separada entre mi arte, que es mi pan y mantequilla, y esta aproximación opuesta donde tenía los brazos abiertos y me gustaba, «vamos a hacer música y a ver que sale.» Ahora me encuentro trabajando con Marcus Marr en otro EP colaborativo que saldrá muy pronto.

Built On Glass es un proyecto a más grande escala que Thinking In Textures. ¿Como te sentiste como productor mientras comenzabas a juntar todo el álbum y cuando lo terminaste?

Creo que Built On Glass me dio mucha confidencia de algún modo. Terminarlo lo hizo. Cuando lo comencé no sabía si tenía las habilidades para producir el sonido que quería. Estaba persiguiendo el sonido. Built On Glass está muy lejos de Thinking In Textures, especialmente en términos de producción. Sabía que podía enfocarme en algo, descubrirlo y obtenerlo. Es lo que hace un verdadero productor. Un productor no es alguien que sólo puede hacer un sonido, eso sólo es un tipo con una laptop. Antes de comenzar Built In Glass no estaba seguro de cual era, porque ya había hecho este sonido pero no estaba seguro si podía lograr la meta y perseguirla y alcanzarla y aprender cómo crear ese mundo. Built On Glass era muy grande para mi desde el lado de la producción.

Si descomponemos «Talk Is Cheap», los elementos en ese track son: sax, percusión, piano eléctrico, tu voz, un bajo. Diferentes elementos, que son difíciles de ver funcionando juntos hasta que escuchas la canción. ¿Es ese el sonido que tenías en tu cabeza? ¿Lo lograste?

Si y no. Siempre he tenido esta cosa donde todo en lo que trabajo tiene que ser distinto. Creo que es por eso que siempre tengo problemas con un cierto tipo de música que usa muchos sonidos iguales, digamos trap por ejemplo. Son kicks de 808, snares y hit hats. Siento que como músico no quiero sólo escribir una buena melodía, quiero escribir bien todo. Quiero poner la misma creatividad en cada paso del proceso. Talk Is Cheap es un buen ejemplo. Creo que hubo una ingenuidad en ello, hubo mucha prueba y error. Built On Glas será probablemente el álbum más complicado que escribiré. Casi me mata. Casi me vuelvo loco. No sabía lo que estaba haciendo, sólo intentaba e intentaba e intentaba. Fue una aproximación anarquista a la escritura de un álbum.

El álbum tiene muchas cualidades sónicas diferentes y mucha producción detrás de él, ¿Cómo haces para traducir eso a un show en vivo?



Definitivamente está en marcha, una de las cosas más difíciles es que no estaba firmado por un gran sello donde te dan un millón de dólares. Estaba pagando mis vuelos con mi propio dinero, no tengo padres ricos. Sabía que no podía pagar una banda completa lo cual quería o necesitaba. Fue una pesadilla tocar Thinking In Textures en vivo, terminó siendo mayormente una laptop trabajando. Odio las laptops en el escenario, pero a veces tienes que hacerlo. Definitivamente está en marcha y siempre lo estará. Con esta generación, las computadoras son parte de la música ahora. Las cosas que puedes hacer están fuera de este mundo, hay tantas formas de recrear algo. Puedes tener gente golpeando un montón de pads como en los 80s o puedes tener gente tratando de tocar en vivo, pero puedes perder algo de esa producción. Es este raro y feliz medio que está constantemente en persecución y cambia de canción en canción. Definitivamente está en marcha y lo disfruto mientras más lo hago.

