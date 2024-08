El coqueteo con la nostalgia noventera del Roxy Fest 2019

Cuando un festival nace, lo hace bajo un concepto e identidad pocas veces claro que tiene que ir evolucionando hacia propuestas que resulten más atractivas y adecuadas para una audiencia, acotada en un segmento de mercado particular que, sin embargo, es cada vez más universal.

En el caso del Roxy Fest, parece no ser así. A su aún joven edad –en 2019 se celebrará su tercera edición–, el festival tapatío ha dejado bien claro que antes de un nicho está la heterogeneidad de sus consumidores, a los cuales se busca persuadir no con tendencias de fácil acceso o experiencias repetidas, sino con la formación de una personalidad propia, de un carácter que destaque entre la amplísima gama de ofertas de entretenimiento en México.

En ese sentido, Roxy ha dado forma a un evento que va más allá de la juventud ávida de festivales, de la búsqueda constante de likes en Insta, y del alcohol desbordándose a lo lejos de los escenarios. Hablamos de un festival que ofrece la que es, discutiblemente, la más refinada propuesta gastronómica en eventos musicales de México, a la par de otros aspectos que amplían o mejoran la experiencia como zonas de esparcimiento y cuidado de niños, o un bazar de ropa, sombreros, joyas, y más.

A su vez, la curaduría de sus carteles ha sido, bajo ese concepto, claramente variado y dispar, desde donde Jesse Báez puede compartir espacio junto a Bush. No obstante, desde su primera edición, siempre ha existido un especial énfasis en la nostalgia, lo cual ha llevado a tarimas de la Perla Tapatía a proyectos como Morrissey, James, Smash Mouth, Fito Paez, Erasure, Incubus, Richard Ashcroft, Peter Murphy o La Unión, sumados a los tributos realizados a actos del pasado como Bauhaus o David Bowie –este año, la banda homenajeada será los Beatles–.

Apelando a ese aspecto de su carácter como festival, este año se han enfocado en una etapa musical que, dada su relevancia particular dentro del contexto de quienes forman la generación x, es de sumo interés en la búsqueda Roxy por la universalidad. Los 90, la época de mayor trascendencia para el grunge, el rock alternativo, el hip hop y la electrónica, han sido representados en el cartel de Roxy 2019 a través de actos que formaron parte crucial de su constitución como década y como entidad de plena significancia artística y musical.

A continuación, repasamos los actos noventeros que estarán presentes en esta edición del festival tapatío, a llevarse a cabo el próximo sábado 23 de febrero en la Terraza Vallarta de Zapopan, México.

Stone Temple Pilots

https://www.youtube.com/watch?v=pZ0-da9ub6s

En noviembre de 2017, cuatro meses después del trágico deceso de Chester Bennigton –precedida por una situación similar con el vocalista y frontman original de la banda, Scott Weiland–, Stone Temple Pilots anunció que había encontrado un nuevo vocalista para poder continuar con sus deberes artísticos. Jeff Gutt, ex-integrante de Dry Cell y participante de The X Factor, llegó para unirse a la banda de San Diego, y de alguna forma, volver a dotar de aire fresco –algo que no logró pasar en su breve etapa con el vocalista de Linkin Park– los pulmones de un acto que desde sus momentos finales con Weiland parecía anquilosado en su propuesta. Ya con Gutt en su alineación, la banda de los hermanos DeLeo lanzó su más reciente disco –el segundo de título homónimo, lo cual simboliza a la vez su nueva etapa como acto–, en un nuevo intento de remoldear el rock contemporáneo.

Bush

Desde un par de meses atrás, la banda británica forma parte de la gira comenzada por Stone Temple Pilots a mediados de 2018 –la cual también los traerá a la Ciudad de México en semanas siguientes–, para buscar darle promoción a su más reciente trabajo de estudio Black and White Rainbows de 2017.

Aunque solo prevalecen Gavin Rossdale y Robin Goodridge de su formación original, hablar de Bush es hablar de una de las bandas inglesas con mayor trascendencia en este lado del continente durante los 90, especialmente porque fueron capaces de importar el sonido de Seattle para reformarlo con delicadeza, fragmentándolo en piezas que, sin dejar de tener una esencia flagrante de rock, funcionaban en contextos mucho más comerciales y universales casi pop que otros actos de la época.

2manydjs

Aunque la historia particular de los hermanos Dewaele puede entenderse con mayor precisión a partir de los dosmiles –especialmente después del lanzamiento de As Heard on Radio Soulwax Pt. 2, su primer trabajo como 2manydjs sacado de su estación de radio por internet, Radio Soulwax–, durante los 90 ya eran un acto atractivo en el entramado europeo de rock alternativo, género que abordaron por un par de discos antes de su incursión total en el arte de los decks y sampleos.

Desde entonces, Soulwax se ha convertido en uno de los actos insignia de la electrónica mundial, sobre todo debido a sus míticos sets en vivo que funcionan siempre como experiencias distintas. Siempre hay nuevos remixes, siempre incluyen nuevos clásicos y siempre rinden culto a otros íconos de la época, lo cual le corta las puntas al hecho de poder presenciarlos cada que es posible.

+Live+

https://www.youtube.com/watch?v=ROXVuTPe22c

¿Se acuerdan de ese tema de mediados de los 90 que hizo que juventudes de todo el mundo se rebelaran aún sin entender la letra porque había cierta esencia ligerita de ira y agresividad en el track? Ajá, “Selling the Drama” de Live, la banda que tuvo un par de buenos éxitos en la época, y que seguramente fue confundida con R.E.M. en más de una ocasión, también se presentará el próximo sábado en Roxy.

La primera y única vez que la banda de York estuvo en México fue hace 20 años, cuando tocaron en el ya extinto Hard Rock de la Ciudad de México. Desde entonces, se separaron, volvieron, consiguieron un nuevo vocalista, corrieron a su nuevo vocalista, y desde 2016, han vuelto a su formación original con Ed Kowalczyk encargándose de la voz.

311

311 es otra de las bandas necesarias para entender los 90 y la fusión de nuevos sonidos ––que darían origen a mucho de lo que vendría después–– derivado de la época. De alguna forma, han envejecido con gracia. Formaron su propio crucero para fans, lanzaron su línea de plumeas para vapear, y –aunque lo han intentado satisfactoriamente–, no es una banda que siga dependiendo de discos de greatest hits, siguen lanzando material inédito cada tanto, en esfuerzos que guardan su esencia original en barricas que han madurado con los años, acoplándose de alguna forma a las exigencias de sus consumidores que, por igual, han vivido ya casi tres décadas a partir de los 90.

La última vez que SA, P-Nut, Nick, Tim y Chad estuvieron en México fue hace cuatro años, cuando formaron parte del cartel del Pa’l Norte y aprovecharon para llenar de chamarras de cuerhule el Pepsi Center de la CDMX. Esta vez, vuelven con su más reciente disco Mosaic bajo el brazo, para presentarlo en el escenario Converse del Roxy Fest la noche de este sábado

Soul Asylum

La banda comandada por Dave Pirner y Michael Bland también pertenece al rubro noventero pues, a pesar de haberse formado en 1983 –como Soul Asylum, pues antes formaban Loud Fast Rules–, su época de gloria se sitúo a principios de los 90, cuando lanzaron Grave Dancers Union que los llevó a lo alto de Billboard, les regaló un Grammy, y hasta hizo que Bill Clinton los invitara a tocar en su toma de protesta. El combo completo del éxito.

El valor de Soul Asylum, sin embargo, va más allá de eso, pues podría ser catalogada como una banda de culto generacional, especialmente porque formaron parte crucial de la cultura popular de la época, siendo sus videos frecuentes del MTV del momento, y participando en el soundtrack de películas más noventeras que suéter en la cintura como Clerks. El cuarteto de Minneapolis nunca ha tocado en México –o sea sí, pero en el Iguanas de Tijuana en 1990–, por lo que esta parece ser una oportunidad única para corear en vivo “Runaway Train”, esa canción que le dio sentido a tu pubertad de greña larga.

El Roxy Fest 2019 se llevará cabo este sábado 23 de febrero en la Terraza Vallarta de Zapopan, Jalisco. Mira el cartel completo acá abajo, y revisa más información del evento en este link.

