El corazón de los Raperos: tracks dedicados a ese mariposeo en la panza

Existe un muy arraigado prejuicio relacionado a la personalidad de los raperos. Una concepción muy añeja que mantiene al público pensando que los raperos son estos sujetos con caras de malos que cuando intervienen en el micrófono parecieran estar regañando a al escucha: duros, malos y enojados.

En ocasiones el prejuicio es justificado con varios ejemplos: Chuck D, el maestro KRS-One y Talib Kweli son sólo algunos ejemplos de raperos que a lo largo de su carrera han utilizado el micrófono para denunciar con un tono muy regañón el estado y situación en la que viven las minorías no sólo en América sino en otras partes del mundo. En su caso el tono está justificado: son temas de la mayor envergadura que no pueden subestimarse y se deben tratar con la mayor seriedad.

En nuestro país algunos de los arquetipos más arraigados fueron de bandas del área de Los Ángeles como Cypress Hill que imprimieron en el rap mexa esa dosis de imaginería pandillera que a la fecha siguen estando presentes. No tengo nada contra ello, al contrario, forma parte del desarrollo, personalidad y orígenes del género. Esa parte de la personalidad del hip hop resulta indispensable para comprenderlo y entender de donde viene.

Con todo y como cualquier otro género, el hip hop ha explorado diferentes temáticas en las cuales no podrían faltar los relacionados a los ‘temas del corazón’. Sí, a pesar de algunos de esos gestos siniestros y armas de alto calibre, los raperos también tienen sentimientos y han compuesto varias muestras de amor tanto fraternal como carnal.

A continuación mencionaré algunas de las canciones de hip hop que son consideradas como odas a Eros o Cupido:

La primera que me viene a la mente es «Around the Way Girl» del rapero de Queens, Nueva York Ladies Love Cool James o LL Cool J. La rola viene incluida en su disco Mama Said Knock You Out de 1990 y fue producida como prácticamente el resto del álbum por el legendario productor Marley Marl y es este disco precisamente que es considerado como su obra maestra. «Around The Way Girl» erigió al musculoso Cool James como uno de los símbolos sexuales del rap de los noventa. En la rola, James describe a su chica ideal y el video incluía al rapero con su inseparable ‘bucket hat’ y sex appeal armado de una cámara de video filmando chicas en Nueva York. Una buena muestra de la moda urbana de principios de los noventa.

También de 1990 es ‘Bonita Applebum’ de A Tribe Called Quest incluida en su álbum People’s Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. La rola fue de las primeras que grabó la banda en las sesiones del álbum y utiliza el apellido de la musa a la que fue dedicada como parábola para confirmar que la chica en cuestión posee un derrière prominente. Las líricas de Tip incluyen un alto contenido sexual a manera de parábolas y es considerada como una de las rolas más representativas de Tribe.

Habiendo madurado y dejado atrás las letras de fiesta y misógina, Common el rapero de Chicago se volvió un especialista en canciones para enamorar chicas. Common es el Lenny Kravitz del rap y viceversa. Dentro de su amplio catálogo se encuentra una rola a dueto con Mary J. Blige incluida en su álbum Electric Circus llamada «Come Close». El disco fue producido por varios de los miembros de los Soulquarians y otros productores asociados a ese grupúsculo como J Dilla, Karriem Riggins y Tino Palladino en la colita del neo soul noventero. Pero el beat en cuestión fue producido por los Neptunes. Existe un rumor de que la rola la hizo Common para Erykah Badu con quien en esos momentos mantenía una relación. En el caso remoto de que llegara a casarme le pediría a mi hipotética futura esposa que bailaramos esa rola a manera del ‘primer baile nupcial’. Tal vez con esa última línea arruiné mis ya de por sí precarias esperanzas.

De la banda más grande del mundo, o sea los Roots, está «You Got Me» en la que participan Eve (en ese momento aun se llamaba Eve of Destruction) y Erykah Badu (musa de varios raperos). La rola describe la relación entre unos vecinos que se conocen en ultramar, misma que es echada por la borda a causa de las inseguridades del personaje sobre el que rapea Black Thought. La rola es una de las más conocidas de los Roots y termina con un solo de batería de Ahmir Thompson con influencias Drum and Bass, género que a finales de los noventa se encontraba en la cúspide de su popularidad.

Del rap mexa mi favorita es ‘El Alfanormal’ de Franco Genel mejor conocido como Tino el Pingüino con un beatsote de Maiki Nav incluída en su EP ‘Todo Fue Un Mal Sueño’. La rola tiene su cúspide con el verso con el verso que acaba: ‘Porque yo nunca traté de ser normal / Y todo es diferente si no estás / Que si no es un hotel, que se a en tu crib / No me lo vas a creer, verás jamás me tuve fé, pero tú sí / Así que esto es para ti’. Nada como un poco de baja autoestima para el corazón.

‘Manos de Anillo’ de Simpson Ahuevo es una declaración de amor y despedida al mismo tiempo. Desde luego hay varias rolas de Simpson que me gustan pero esta siempre fue mi favorita, también fue la primera que escuché del rapero de Hillo afincado en la Ciudad de México desde hace varios años. Ese punchline ‘Yo ya gané: te conocí, pues’ es ganador para cualquiera que anda despechado. Siempre ganando.

Finalmente el clásico instantáneo de la Banda Bastön ‘Me Gustas’ de su disco disco del 2015 Todo Bien que es una rola de codependencia chingona. Yo no sé bien qué es eso pero me han contado y parece ser una situación que provoca ansiedad si no se está cerca del la persona ‘amada’. Debe ser muy duro solo poder ser feliz cuando tienes a tu lado. Muelas da una de sus usuales cátedras en el micrófono en este himno a las codependencia sentimental.

Desde luego hay muchas más canciones de rap dedicadas a ese mariposeo que se sienten en la panza. Éstas úsenlas para el 14 de febrero sean por siempre solos o no.

Mientras llega ese día les dejo mi punchline bañado en miel favorito:

‘Te amo como un rapero ama los breaks’ – Murs.

