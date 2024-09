El descuento en un restaurante llamado «Rata vista» se hace viral

«RATA VISTA«: Esa modesta frase escrita en letra negra en el recibo de un restaurante ahora ha circulado en todas las esquinas de internet. El restaurante ofrecía un descuento arbitrario de $30.95 a un cliente de Fat’s Asian Bistro en Folsom, California, después de que ella dijera que había visto (¿qué más?) una rata mientras estaba disfrutando de su comida.

Después de reportar su avistamiento al mesero, nada pareció suceder. El gerente nunca acudió a la mesa; el mesero en cambio ofreció un postre, sin perder el ritmo de su turno, antes de finalmente ofrecer la cuenta con un sorpresivo descuento.

Imagen de ABC News.

Los restaurantes tiene una cantidad bastante justa de como ellos deciden establecer descuentos y satisfacer a sus clientes —algunos ofrecen su reembolso a través de una barba perfectamente cortada, mientras otros dan cupones por el cumpleaños número 30—, pero es claro que la respuesta de Fat’s no fue el método más inteligente para manejar este descuento tan particular (por lo menos, es tan simple como no crear un hecho innegable que se ha convertido en una foto esparcida por internet).

Kevin Fat, el gerente del restaurante, apoyo a su personal, pero admite que la respuesta de sus empleados «no es una práctica normal».

Un inspector de salud ha estado visitando las instalaciones, pero no ha encontrado ninguna señal de infestación, o la presencia de ratas. Aunque, el inspector tiene también la teoría de que la rata simplemente esta merodeando por la calle… y después quedó en los registros de la historia del internet.

