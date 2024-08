¿El desinfectante de manos realmente funciona?

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La última vez que usé desinfectante para manos fue probablemente hace unos años en algún festival de música. Ahora, el pack de “teléfono, llaves, billetera” se ha convertido en “teléfono, llaves, billetera, mascarilla, desinfectante de manos”. Está tan arraigado en mí que lo uso sin darme cuenta cada vez que toco algo en público.

No tengo idea si funciona, ¡pero supongo que sí! Dicen que el desinfectante Purell “mata el 99.9 por ciento de los gérmenes que causan enfermedades“, pero la verdad es que no tengo forma de comprobar si eso es cierto o no. O, al menos eso pensaba, hasta que recordé que es muy fácil cultivar bacterias y que, la última vez que lo hice, a todos pareció gustarles mucho.

Me gustaría presentar esta publicación completa diciendo que soy periodista, no científico, y que esto no se parece en nada a un estudio científico real. Muchos estudios han demostrado que, en términos generales, el desinfectante de manos funciona, y debes usarlo independientemente de lo que se diga (lavarse las manos con agua y jabón es más efectivo, pero el desinfectante de manos es bueno si no tienes donde lavarte las manos). Además, no tuve acceso a una habitación limpia durante la pandemia, por lo que es posible que durante mis placas de Petri se contaminaron al estar expuestas al aire de mi apartamento por momentos breves. Tomé precauciones para evitar esto, como usar hisopos de algodón estériles envueltos individualmente y abrir las placas de Petri solo para verter agar y frotarlas; entonces estuvieron expuestas al aire por solo unos segundos.

De todos modos, fue un placer ver con mis propios ojos el antes y después de usar desinfectante de manos a través de la magia de los cultivos y colonias bacterianas.

El SARS-Cov-2 es un virus, no una bacteria, y los virus no se reproducen en las placas de agar. Pero llevo encerrado en mi casa hace siete semanas, no he tenido nada que hacer, y me enteré de que este kit de 15.95 dólares es un experimento que se vende mucho y que puede utilizarse de manera segura por cualquiera que esté aburrido y que tenga más de 10 años.

“A menudo se dice que una de las formas más efectivas para prevenir la propagación de las enfermedades es lavarse las manos con agua y jabón, ¿esto es realmente cierto?”, dice el sitio web donde se vende el kit. “Usa este kit completo para descubrirlo”.

Y así, en uno de los primeros días de confinamiento, ordené el kit y realicé el experimento cuando llegó unos días después.

Cómo hacer desinfectante de manos

Principalmente, quería hacer y probar el desinfectante de manos hecho en casa para averiguar si realmente funciona o no. No tengo ninguna razón para creer que no, dado que la Organización Mundial de la Salud tiene sus propias recetas, las cuales seguí y se usan en todo el mundo. Pero mucha gente está haciendo su propio desinfectante de manos en estos días porque está agotado en todas partes. Incluso su componente principal, el alcohol isopropílico, está agotado en todas las tiendas cerca de mi casa.

Afortunadamente, ya tenía una botella que contenía 70 por ciento de alcohol isopropílico para limpiar componentes electrónicos en MacBooks antiguas que quería arreglar en algún momento, pero esa es otra historia. Vertí un poco en un atomizador y agregué unas gotas de peróxido de hidrógeno. Afortunadamente para mí, este alcohol isopropílico ya contenía glicerina, que según la OMS se usa como un “humectante” para “mejorar la aceptabilidad del producto”, que después de mucho googlear aprendí que significa “algo que hace que tu piel se sienta menos seca”. Si no tienes glicerol, no importa; el alcohol es lo que mata los gérmenes y, si no te diste cuenta, estamos en una pandemia, así que no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo suficientemente bueno.

El desinfectante de manos hecho en casa y sus ingredientes

Es excepcionalmente fácil hacer tu propio desinfectante para manos, tan fácil que realmente no necesitas un artículo que te explique qué hacer. Básicamente, lo único que necesitas hacer es asegurarte de que su concentración de alcohol sea lo suficientemente alta como para matar microbios; la receta de la OMS termina con una mezcla que contiene 75 por ciento de alcohol. Muchos desinfectantes de manos populares contienen 62 por ciento, que parece ser lo menos que puedes usar para salirte con la tuya. Por lo tanto, pon un poco de alcohol en una botella con atomizador y listo, ya “hiciste” tu propio desinfectante para manos.

Cuando diseñé este experimento en mi cabeza, había planeado poner a prueba el desinfectante de manos hecho en casa contra el Purell para ver si realmente había alguna diferencia. Pero no he visto una botella de Purell en una tienda en más de dos meses, por lo que el desinfectante de manos “real” que usé para comenzar el experimento fue esta botella que llamaré desinfectante de manos “marca sandía” que mi novia tenía en su bolsa. Durante mucho tiempo fue el único desinfectante de manos que teníamos.

Hace poco, se nos acabó el desinfectante de manos marca sandía, pero mientras tanto hemos asegurado un reemplazo digno. Nuestro nuevo desinfectante para manos “real” que desde entonces lo reemplazó, y que utilizo después de hacer cosas muy valientes y desafiantes de vida o muerte, como tocar una pantalla táctil en el supermercado, se llama “Thanks for Holding My Hair Back”. Está hecho por una marca novedosa llamada BlueQ que vende calcetines y guantes de cocina con frases chistosas. La etiqueta tiene una foto de una persona vomitando y su amiga sosteniendo su cabello hacia atrás. Aunque las niñas en la etiqueta aún parecen pequeñas, su nombre probablemente se refiere a las personas que vomitan después de ir a una fiesta. Mi mamá me envió este desinfectante de manos novedoso para mantenerme a salvo durante la pandemia, cuando había camiones afuera de los hospitales a la vuelta de mi casa almacenando los cuerpos de las personas que murieron por coronavirus. Según la botella, contiene 62 por ciento de alcohol etílico y expiró en enero de 2016, algo de lo que me di cuenta hace cinco segundos. Los desinfectantes de manos de BlueQ se encuentran agotados, por si tenías la duda.

“¿Qué tan asquerosas son las manijas de las puertas?” Y otras preguntas

Según las instrucciones de mi kit de cultivo de bacterias para alumnos de tercer grado, tenía que calentar mi agar en el microondas y verterlo en varias placas de Petri, luego dejarlas enfriar y prepararlas. Después de hacer todo eso, tomé algunos hisopos de algodón esterilizados y esperé a ver qué crecía, lo que me llevó unos 10 días. Dejé las placas de Petri en una caja en mi clóset al lado de mis jeans que no había usado en dos meses.

Al igual que la última vez que cultivé bacterias, no tengo idea de lo que cultivé ni si alguna de ellas era dañina, ¡pero se veían asquerosas! Debido a que este experimento científico se comercializó para niños, deberías considerar mis hallazgos como un informe hecho por un niño de primaria. Al final no hice pruebas del lavado de manos con agua y jabón porque no tenía tantas placas de Petri.

Aquí hay fotos de lo que cultivé y algunas ideas breves:

Control (mano derecha):

Me limpié la mano derecha con un hisopo después de no haberme lavado o desinfectado las manos durante unas horas en mi casa y sus alrededores.

Desinfectante de sandía (mano derecha):

Usé el desinfectante marca sandía únicamente en mi mano derecha. Creció una gran espora de microbios.

Control (mano izquierda):

Limpié mi mano izquierda con un hisopo después de no haberme lavado o desinfectado las manos durante unas horas en mi casa y sus alrededores. Este es definitivamente el más asqueroso, había mucho moho y bacterias coloridas creciendo.

Desinfectante de manos hecho en casa (mano izquierda):

Usé mi desinfectante para manos hecho en casa en mi mano izquierda. Crecieron muchas pequeñas colonias de bacterias, pero en mi opinión, no parecen particularmente desagradables.

¿Qué tan asquerosas son las manijas de las puertas?:

Volví a desinfectar mi mano derecha, luego abrí la puerta de la entrada e inmediatamente la limpié con un hisopo para ver si mis manos se llenaban de bacterias simplemente tocando una puerta durante un par de segundos. Para mi sorpresa y disgusto, ¡estaba lleno de bacterias! Quizás las manijas de las puertas deberían estar hechas de cobre.

Celular (sucio):

Limpié con un hisopo mi iPhone antes de desinfectarlo.

Celular (Limpiado con Pledge wipe):

Mi madre también me envió un paquete de toallitas Pledge. Este fue un gran regalo porque nos quedamos sin toallitas Clorox casi al inicio de la pandemia. Tal vez nos queden seis toallitas Pledge, y utilicé una en este tonto experimento. Limpié mi celular, luego le pasé un hisopo. Las toallitas Pledge parecen ser un excelente producto (la protuberancia que se ve aquí es la acumulación de agar).

¿El desinfectante de manos funciona?

Definitivamente cultivé menos bacterias después de usar desinfectante de manos que cuando pasé un hisopo con las manos sucias, lo cual es bueno. Pero el desinfectante de manos no es perfecto y eso está respaldado tanto por mi estudio defectuoso como por varios estudios revisados por pares. De hecho, GOJO, el fabricante del desinfectante Purell, está siendo demandado por tener afirmaciones engañosas sobre la eficacia de su producto.

Mi desinfectante de manos hecho en casa pareció funcionar bastante bien, suponiendo que los pocos microbios que cultivé no sean peligrosos. Pero no hubo ninguna placa que quedara libre de bacterias o algún tipo de microbio visible, excepto la de mi celular después de limpiarlo con toallitas Pledge. Esto podría haber sucedido porque tal vez no utilicé suficiente desinfectante de manos, o tal vez mis placas de Petri se contaminaron de alguna manera. O tal vez el desinfectante de manos simplemente no mató todas las bacterias. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “en algunos casos, los desinfectantes de manos a base de alcohol pueden reducir rápidamente la cantidad de microbios en las manos, pero no eliminan todo tipo de gérmenes”. También dicen que debes usar una gran cantidad de desinfectante de manos y dejar que se seque por completo antes de limpiarte con una servilleta o algo.

La conclusión es que la ciencia es divertida y que los gérmenes están en todas partes. La verdadera preocupación en este momento no es una bacteria sino un coronavirus. Los expertos dicen que el desinfectante de manos es mejor que nada si no puedes lavarte las manos. Te sugiero que sigas usándolo cuando toques cosas, pero principalmente recuerda lavarte las manos, no tocarte la cara y nunca tocar la manija de una puerta.