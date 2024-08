El DJ nos salvó la vida

La música siempre ha sido una gran compañía en nuestras vidas, nos permite escuchar, entender y seguir moviéndonos. Se vuelve parte de nuestra evolución personal, nos conecta con la gente y nos da la oportunidad de expresarnos fácilmente.

Sabiendo que hay tanto odio, dolor, muertes y violencia en el mundo, el hecho de que exista un lugar donde todos pertenecen y dónde el DJ pueda leer y sentirte, liderándote a un viaje donde tú quieres estar, es algo indescriptible.

Simplemente con leer unos cuantos estados en Facebook puedes darte una idea de que todo el mundo experimenta dolor, rechazo, ansiedad, soledad, desamor y decepción en diferentes grados, duraciones y circunstancias. Es algo normal de la condición humana.

Cuando tenemos algún problema tendemos a pensar que no tienen solución y nos metemos tanto en la dificultad que no nos planteamos opciones ni alternativas. Dirán que es demasiado si afirmo que la música electrónica salva vidas, pero es verdad.

“En lo que va de la cultura musical, el EDM es el que acepta a los niños excluidos, los que sufren de bullying, los que sienten que no encajan muy bien. Esta comunidad es excepcional en su capacidad para unir a todos juntos, y no estoy exagerando cuando digo que salva vidas.” – Kaskade

Mientras que para algunos, la cultura rave es solo alcohol, drogas y música repetitiva, para muchos otros es un estilo de vida. Si buscas la definición de EDM en cualquier buscador seguramente encontrarás “Electronic Dance Music”, sin embargo, prefiero la definición como “Every Day Matters” (Cada Día Importa).

La música electrónica nos transporta a una dimensión diferente, una en la que el tiempo y el espacio no tienen poder sobre nosotros. No se trata de los DJ detrás del escenario, sino de nosotros mismos. Incluso las «super-estrellas» más admiradas del género saben mejor que nadie que no se trata de ellas mismas, sino que existe un sentimiento de comunidad, conexión y aceptación dentro de la escena.

“Cuando la música conecta a la gente, no importa que música sea, tiene una fuerte influencia curativa en la sociedad”. – Ricardo Villalobos

Foto tomada del Facebook Oficial de Ricardo Villalobos.

La comunidad rave es para todos aquellos que han tenido miedo de ser quienes son, que han aprendido a afrontar las emociones que solían reprimir y ahora deciden compartirlo con los demás. Para los que encontraron una identidad, un gusto y una pasión. Para los que deciden sanar el dolor del pasado, olvidarse de temer el futuro y permitirse vivir el presente.

La alegría que sentimos al momento de escuchar música provoca en el cerebro una secreción de dopamina, el neurotransmisor del placer, que amplifica nuestras emociones. Además, tiene un efecto tranquilizador para la mente que ayuda al cerebro a dar sensaciones de calma y tranquilidad al cuerpo.

Los festivales y conciertos se convierten en un lugar donde los problemas y el dolor que afrontas se desvanecen por un par de horas, un fácil escape de la realidad sin necesidad de utilizar medicamentos adicionales. Un set en vivo de un DJ puede traernos buenos sentimientos por un par de días, incluso los suficientes para esperar hasta al próximo fin de semana.

“Desde los primeros días de la humanidad, el baile siempre ha sido una expresión del sentirnos bien, y hacer a alguien sentirse bien es la principal intención de un DJ.” – Paul van Dyk

El suicidio, la depresión y las adicciones son problemas que actualmente afectan a miles de personas, ya sea a través de perder a un ser querido o por estar viviéndolo ellos mismos. Tal vez, por ahora estés como miel sobre hojuelas y no necesites un sitio seguro, pero algún día te pondrás contento de saber que existe un lugar en este cruel mundo donde puedes ser tú mismo.

La música transformó mi manera de ver las cosas, a ser más sensible y a conocerme más. A mí me salvo la vida, me la salva día a día, al igual que espero que pueda cambiar la tuya. Si ya eres parte de esta comunidad seguramente entiendes y estás de acuerdo con mi punto de vista, si no, te hago una invitación a que lo intentes. Todos tenemos diferentes gustos, pero sé que al final del día, estamos buscando las mismas cosas, y para cualquiera de ustedes que interesado, siempre son bienvenidos a perderse con nosotros en la oscuridad de la pista de baile.

Hagamos que esta música alcance las cuatro esquinas de este planeta y tenga el poder de cambiar vidas cuando sea necesario.

En memoria de PAES.