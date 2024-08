‘El dueño de la disquera es nuestro fan’: Una charla con The Adicts

Todas las fotos cortesía de Nuclear Blast.

Me sorprendió y no que The Adicts firmara con Nuclear Blast en Europa. Si bien esa disquera de ADN metalero, en cuyo catálogo figuran grupos como Slayer, Venom, Nightwish o Cradle of Filth, también han tenido coqueteos con el punk, firmando a bandas como Agnostic Front o The Exploited.

Pero sí fue muy emocionante saber que la banda inglesa, fundamental en la historia del punk, volvería a grabar. La última vez que el guitarrista Pete Dee y el cantante Monkey, (también conocido como Keith Warren), junto a sus compañeros Kid Dee, Scruff y Shahen Hagobian, lanzaron un álbum, fue hace 5 años. Llevaba por título All The Young Droogs.

Esta vez se trata de And It Was So y verá la luz el 17 de noviembre próximo. Fue enteramente grabado en la casa de Pete, en La Habra, California, y en la mezcla participaron Tom Arley y Christopher Brookes.

Me emocionó que Nuclear Blast accediera a poner al teléfono a Monkey, brevemente, aunque la condición fuera que la entrevista se centrara en el álbum. Pero más me entusiasmó que me enviaran un link para escucharlo. En resumen diré que tiene 10 canciones, con títulos tan atractivos como «Talking shit», «Fucked Up World» y «Love Sick Baby». Nada pretencioso ni elaborado. Aunque sí me sorprendió que uno de los temas sonara mucho más hardcore de lo que el grupo suele tocar, y otra de plano explora tesituras postpunk.

El grupo se presentará este 22 de octubre en la Carpa Astros en CDMX; el 25 en Escena, de Monterrey, y el 28 en el Foro Independencia, de Guadalajara. Lee abajo la versión de los hechos de la llamada telefónica con Monkey.

Noisey: ¿Por qué, después tanto años, aún les interesa hacer música nueva? Bien podrían girar tocando sus hits, como hacen otros grupos.

The Adicts: Hacemos lo que nos gusta. Estar en The Adicts se trata de tocar canciones y sobre todo, las canciones que nos gustan. Porque no sabemos hacer otra cosa. Nos motiva la vida, la juventud y hasta la comida. Es difícil definir exactamente por qué nos mantenemos activos, pero no me imagino haciendo otra cosa a mi edad.

«Picture the scene», el tema que abre el disco, suena bastante a las canciones clásicas de los Adicts, ¿por qué el grupo ha preferido escribir desde la alegría, mucho más que desde el enojo, como otras bandas de punk?

Es lo que nos sale del alma. Somos ese tipo de personas que sonríen, que siempre aprecian la vida desde un punto de vista luminoso. Hay cosas que nos enfadan, pero quizá las expresamos de otra forma. Ahora, depende también del momento. Quizá existen canciones nuestras que expresan mucho mejor esa furia a la que te refieres, pero incluso ahí lo hacen desde una melodía muy festiva.

Me parece que otro de los temas nuevos, «Fucked up world» representa mucho mejor el rostro hardcore de la banda.

Sí, esa canción la hicimos para colocar un dedo encima de todo aquello que nos molesta de la sociedad en la que vivimos. Cada vez que enciendo la televisión y veo tanta mierda que hacen los políticos y las noticias falsas que los medios dan por verdaderas, te juro que me dan ganas de mandar todo a la mierda. Esa canción pretende que te cuestiones mucho, pero al mismo tiempo, que saltes.

Puede ser que la portada del nuevo disco no sea la gran cosa, pero me llama la atención que 40 años después de haber comenzado a tocar, aún sean ese tipo de grupo que diseña su propio arte. Muy a la do it yourself.

Así somos The Adicts. Nada nos representa mejor que nuestro logo. Es sencillo, directo y además, creo que se parece mucho a nuestro primer disco. Eso es muy simbólico.

Pese a la popularidad que tiene la banda, ¿dirías que aún mantiene cierto espíritu de independencia? Hace un par de años lanzaron una convocatoria para que uno de sus fans ganara la oportunidad de tenerlos tocando en la sala de su casa.

Sí somos bastante independientes, nos gusta mantenernos así. Fue una de las razones por las que firmamos con una compañía tan chida como Nuclear Blast. Trabajamos muy a gusto con ellos.

Nuclear Blast es una disquera eminentemente metalera, ¿a ustedes les gusta escuchar metal?

Un poco… Aunque nunca me gustó dejarme el pelo largo. El dueño de Nuclear es un viejo fan de The Adicts, así que fue así como llegamos a ellos.

Tampoco es muy común que el dueño de una disquera sea un fan de tu banda y haya ido a verte tocar.

No en una compañía enorme, pero Nuclear Blast es mucho más pequeña. Aunque muy influyente en el mundo de la música.

Este disco fue grabado enteramente en la casa de Pete. ¿Cómo influyó eso en la dinámica de «And it was so»?

Sobre todo tuvimos tiempo, no nos apresuramos a hacer nada. La mezcla fue un agasajo, porque pudimos mantenerlo todo de una forma mucho más íntima. Lo hicimos juntos, fue fabuloso. El estudio siempre es muy costoso, es una de las razones por las que no hacemos tantos discos, pero el hecho de que este sucediera en casa de Pete, lo volvió todo más relajado.

Hablemos de «Talking shit». Tiene un coro muy pegajoso, justo en el espíritu de «Viva la Revolution». El punk de The Adicts es bastante melódico, ¿les gusta hacer canciones que la gente pueda cantar?

Sí, definitivamente. Hemos tocado esa canción un par de veces en vivo y los chicos se prenden con ella. Les gusta cantar «Talking shit» porque tiene un tono muy festivo.

Al otro lado del espectro, ¿un tema como «Love sick baby» es lo que los Adicts entienden como una canción de amor?

Definitivamente es una canción de amor, pesada sí, pero de amor. Pero no es deprimente como otras. En general creo que este disco tiene una vibra bastante positiva. Muy poético, ¿por qué no decirlo? Y esta canción es un ejemplo.





En lo que respecta a «Deja Vu», me sorprendió que suene mucho más a un tema postpunk. ¿Cómo fue que decidieron experimentar con ello?

Esa surgió en el estudio. De pronto estábamos platicando y nos quedamos mirando, tuvimos una idea y empezamos a tocarla. A veces salen cosas interesantes, otras no. En ocasiones no hay gran historia detrás de una canción, como en «Love sick baby», que sencillamente son algunas ideas sobre el amor y las relaciones.

Hablando de relaciones largas, ¿ha sido fácil para ti estar en la misma banda por más de 40 años? No muchos músicos pueden decir lo mismo.

Nos amamos, nos necesitamos. No es sencillo, hay veces que quieres estrangular al otro, porque al final somos seres humanos. A veces no estamos de acuerdo entre nosotros, pero también asumimos que estar en una banda de eso se trata. Nos preocupamos el uno por el otro, por los fans, por lo que pasa en el escenario. La pasamos más bien que mal.

Pocos músicos han creado un personaje tan entrañable para subir al escenario. Los de ustedes están inspirados en Naranja Mecánica, quizá la última película de culto que Hollywood no haya convertido en una franquicia o amenace con hacer un refrito.

Uno nunca sabe… Hollywood siempre es capaz de destruir cualquier cosa [risa].

Recuerda que The Adicts estarán de gira por México: este 22 de octubre en la Carpa Astros en CDMX; el 25 en Escena, de Monterrey, y el 28 en el Foro Independencia, de Guadalajara.

