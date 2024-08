El dúo chileno Tormenta presenta la primera trilogía de videos para su EP debut

Hace algunas semanas presentamos un track x track del EP debut homónimo de Tormenta, el dúo de pop y videoarte conformado por el productor relevante del pop chileno Cristian Heyne (Supernova, Glup, Javiera Mena, Gepe) y la artista visual Begoña Ortúzar (quien también canta y compone junto a Cristian). Dada su naturaleza, la vocación de Tormenta no terminaba de cumplirse sin la parte visual, ya que la idea era unir el discurso de los videos con las letras y la producción desde un principio, como un espacio para el registro autobiográfico e historias íntimas.

Aunque ya habían presentado «Miénteme», el primero de ellos, ahora estrenamos en exclusiva tanto ese como el de «Una promesa» y «Sed», a manera de trilogía. Para conocer más a fondo la idea detrás de todo el concepto, le pedimos unas palabras a la directora.

No me gustaría hablar de ningún tema de los que tratan los videos. De alguna manera, las obras tienden a explicarse a sí mismas. Sin embargo, siento que sí puedo hablar de mi experiencia como autora respecto a la obra, ahora que recién empiezo a verla con cierta distancia. Hay una unión entre los tres videos, una relación que los atraviesa y transforma en una totalidad. Las relaciones humanas, la manipulación, las dinámicas de poder y la intimidad, son elementos que puedo observar en distintos niveles. Y no me sorprende que así sea, vienen apareciendo desde el inicio de mi trabajo y Tormenta ha generado un espacio para desarrollarlos.

Los videos hablan de las relaciones de pareja y el lenguaje de los afectos, a través de una visión personal y fragmentada, con metáforas visuales y enfocada en los detalles, dialogando libremente con las sensaciones, y teniendo el sexo como uno de los ejes de su narrativa, pero también el miedo, el desamor e incluso la violencia. Begoña nos regaló algunas palabras sobre cada uno de los videos, que puedes ver en su conjunto abajo. Sobre la trilogía en su conjunto nos dijo:

La trilogía de videos de esta primera parte se empezó a desarrollar a mediados de 2016. El primero fue «Sed», luego realizamos «Una Promesa» y finalmente cuando visualicé «Miénteme», sentí que cerraba emotivamente la trilogía que conforma Tormenta, primera parte.

Sed

«Lo grabamos durante una noche, en el invierno de 2016. Trabajamos con un equipo reducido para generar un clima íntimo y potenciar el trabajo con los actores. Tomé una escena de Sex is comedy de Catherine Breillat y la utilicé como punto de partida para desarrollar mi propia narración».

Una promesa

«Fue registrado en abril de este año, aunque la idea se venía gestando desde un año antes. Fue pensado en función del montaje, y lo grabamos en una playa en Chile. Este toma como referencia un corto de Walerian Borowczyk».

Miénteme

«Fue el tercer video en realizarse. Es el que más se acerca a mi forma de producción previa a Tormenta».

