El editor de Resident Advisor, Will Lynch, opina sobre la autoría en la música electrónica

Hace un par de días, el editor de Resident Advisor, Will Lynch, publicó un artículo de opinión en el sitio de RA en el que trata de llamar la atención contra los DJs que le pagan a otros para producir sus álbumes (a menudo con poco o sin ningún crédito) y DJs que en realidad son sus propios productores. ¿Debería haber una clara delimitación entre los dos? Para Lynch, la respuesta es absolutamente clara.

En el artículo «Electronic Artists Should Make Their Own Music», Lynch saca a la luz lo que él llama el «dilema DJ/productor», en el que los DJs que buscan conseguir fechas a través de discos, y que tienen poco tiempo o habilidad para producirlos por su cuenta, cuentan con la ayuda de otros para producir discos que a menudo son lanzados como mérito propio. Y esto, según Lynch, no está bien.



«Me parece preocupante que la autoría sea un concepto tan difuso en la música electrónica», escribe Lynch. «El ocultar que has trabajado con un colaborador pago es más que una mentira piadosa. Es deshonesto con tu público, y distorsiona la realidad de la escena. Como crítico, es preocupante pensar que he podido dar demasiado crédito a algunos productores y no lo suficiente a otros».

«Lo más importante», continúa, «es que esta práctica crea un clima de incertidumbre, o incluso desconfianza. No me gusta el flujo constante de rumores de que «tal y tal no hace sus propios tracks», principalmente porque, virtualmente con prácticamente cualquier DJ/productor que puedas nombrar, son básicamente plausibles. Y vale la pena señalar que, al menos en mi experiencia, estos rumores apuntan desproporcionadamente a mujeres productoras».



