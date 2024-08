El EP debut de Stallone es un abrazo nostálgico a base de ‘dream surf’

Siéntate en lo más alto, busca ese lugar desde donde puedas ver toda la ciudad. Sí, la ciudad; no puede ser el mar, ni el campo. Tampoco una pradera, ni un desierto… no. Tiene que ser un día muy frío, de hecho una noche en la que no haya una sola voz en las calles, solo los semáforos, la acera y el smog. Una madrugada, a eso de las tres de la mañana, estaría mejor.

Ponte un saco con capota, cúbrete la cabeza, abraza tus piernas con tus brazos, conecta tus audífonos al celular y dale play a Stallone, el EP debut homónimo de la banda bogotana de dream surf. Seis canciones muy al estilo de Warpaint que te transportan por paisajes nostálgicos, mientras unas guitarras llenas de reverberación te abrazan y una batería te susurra que todo va a estar bien.

El viaje comienza con “Pascow”, quizá la canción más oscura, que profetiza “there’s no harm” casi como un mantra que calma la angustia. Después está “Drowned”, que poética y contradictoriamente se siente como un salvavidas para toda la presión que hay por llegar a ser algo o alguien en el mundo. En la mitad del EP aparece “Miles Away”, uno de sus sencillos que publicaron previamente, que habla sobre el amor idílico que se puede llegar a sentir por alguien con frases como “right when I look into your eyes, all I can see is a thousand miles”.

“Christmas song” aparece camuflada como un villancico que desde el minuto 2:18 se torna en un post punk melódico. “For A Walk” es el quinto corte y quizá el más conocido ya que, como lo dijo Quemarlo Todo Por Error, en cuatro frases dicen todo lo que deberíamos aprender de la vida. Finalmente, con un cierre llamado “Intro”, el disco acaba: una pista instrumental que deja abierta la historia de Stallone para que un trabajo de larga duración llegue en algún futuro.

Si quieres escuchar el EP debut de Stallone, aquí abajo te lo dejamos:

