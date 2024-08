El español que encuentra fantasmas, extraterrestres y demonios en Cali

Para las personas que viven fascinadas con el tema de las conspiraciones gubernamentales, contactos alienígenas o seres mitológicos, existen montones de canales en YouTube y blogs donde hay teorías que tratan de descubrir algún tipo de evidencia sobre esos hechos. También está el programa «Alienígenas Ancestrales», que hizo famoso al tipo de los pelos parados, quien es más un meme que una persona de carne y hueso o un «investigador de los antiguos astronautas», como lo describen. Por todo ese carácter misterioso y ocultista que llevan detrás, es normal que estos contenidos vendan. También que, cada tanto, veamos contenidos similares apareciendo en pantalla, ganando millones de seguidores al instante.

Aunque la mayoría de estos investigadores se encuentran en países como España o Estados Unidos, en plena capital del Valle del Cauca se encuentra uno de ellos, que, asegura, se inventó una tecnología bautizada «Energivisión», diseñada para captar imágenes de seres de otras dimensiones que ha utilizado en bosques, cementerios y calles de la ciudad. Su nombre es Daniel Nemes, un madrileño que se vino a Cali hace 15 años por trabajo y que se autodenomina como un «inventor y «científico autodidacta» que desde 1998, ha registrado eventos paranormales por gusto propio.

Nemes, que publica retratos de lo que afirma son rostros de «seres demonios» y extraterrestres imperceptibles al ojo humano, cuenta con más de 14.000 seguidores en su perfil público en Facebook donde, además, expone tranquilamente sus teorías. Una, por ejemplo, vincula la visita del papa a Latinoamérica con el huracán Irma. Otra vincula al atentado en Barcelona con el eclipse solar del pasado 21 de agosto y a prácticamente toda la cultura pop con la orden de los Illuminati.

Además, hace constantes denuncias acerca de una supuesta censura que ejercen los medios a los periodistas que lo entrevistan e intentos de hackeo a sus redes informáticas desde direcciones IP en los Estados Unidos.

Para entender un poco más a fondo acerca de cómo hace esas captaciones que le han hecho fama en Internet y la supuesta persecución que eso le ha causado, tuvimos una charla tendida con Daniel Nemes.

VICE: ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos al mundo del ocultismo y los fenómenos espirituales que describe constantemente en su cuenta de Facebook?

Daniel Nemes: En el año 1998 me iba con una videocámara a captar psicoimágenes a los pueblos cercanos a Madrid, llegando a captar curiosas imágenes. También en esa época realice una psicofonía, pero me resultó muy desagradable por la voz que escuché y que no volví a repetir el experimento.

¿Se considera una persona religiosa? ¿Cree que hay ángeles y demonios viviendo entre nosotros?

Me considero una persona cristiano-católica, pero me gusta seguir el budismo sólo como filosofía. En todas las culturas y religiones siempre se mencionan a seres tenebrosos y negativos que causan perjuicio a los seres humanos, llámense demonios, diablos, arcontes, asuras, etc… La existencia de estos seres es algo muy real y prueba de ello es que existen casos documentados de fenómenos poltergeist, posesión y exorcismo, apariciones, psicofonías, espiritismo y demás. Incluso algunos ufólogos asocian el fenómeno ovni y extraterrestre con la demonología. Existen energías positivas y negativas, ángeles y seres tipo demonio, todo ello forma parte de la dualidad y diversidad del universo.

En muchas de sus publicaciones habla de cómo los grupos ocultistas hacen parte de las elites y controlan desde las artes hasta países enteros. ¿Me podría explicar un poco más sobre esta idea?

Si miramos el internet hay muchas publicaciones y videos que nos hablan de este asunto con argumentos contundentes. Existen grupos ocultistas que controlan desde gobiernos hasta los medios de comunicación y entretenimiento. Muchos de los símbolos que utilizan los vemos en banderas, monedas, videos musicales o artistas famosos. Un ejemplo lo tenemos en la independencia latinoamericana, porque la mayoría de los líderes eran miembros de logias ocultistas, desde el Imperio Mexicano del Gral. Iturbide hasta la Gran República de la Plata del Gral. San Martín. Esto aparece en los libros de historia.

Ahora, tal vez lo que más llama la atención de su historia es que dice haber creado este aparato, llamado Energivisión, con el que supuestamente es capaz de ver entidades que no podemos ver porque estas existen en otro plano astral. ¿Exactamente qué es ese aparato? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Físicamente cómo luce y de qué manera funciona?

En el año 2013 descubrí la tecnología Energivisión, que permite captar imágenes de origen desconocido. Aunque mi teoría es que las imágenes pueden pertenecer a otros planos diferentes al nuestro. La ciencia actual no descarta la existencia de universos paralelos y de un universo multidimensional que se escondería en «la materia oscura». La tecnología que utilizo es mejor que utilizar luz negra, infrarrojos, ultravioletas, videocámaras, etc. Utilizo hasta once métodos diferentes de captación, aunque por lo general uso dos aparatos inventados por mí.

¿No puede ser más específico con la manera en que lo desarrolló?

Esta tecnología está basada en los Principios Herméticos. Utilizo luz solar, lentes especiales, pantallas ultrasensibles y más cosas, pero no puedo dar más datos por no estar patentado. Si el aparato se acerca a un lugar, como por ejemplo una pared, por la pantalla se pueden visualizar y fotografiar a esas entidades en el caso de que las haya. Un punto que quiero dejar claro es que con cámara normal también se puede captar imágenes de seres ovnis, orbs, pero es más difícil.

Por lo que he leído, en algunas ocasiones lo utiliza en lugares como bosques o en las calles, pero también en cementerios o eventos públicos. Tengo entendido que, dependiendo del lugar, se manifiestan distintos seres. ¿Cómo elige en dónde utilizarlo y qué clase de seres percibe dependiendo del sitio?

El tipo de seres dependen del lugar. Por ejemplo, en casas antiguas he captado seres tipo fantasma, en el campo he captado seres que se parecen más a animales y a trolls. Es curioso que las antiguas culturas creían que todo lugar estaban habitado por espíritus. He captado seres con todo tipo de rasgos: felinos, demonios, sumerios, egipcios, fantasmas, ángeles e incluso edificios y paisajes. La mayoría de los seres captados son tipo demonio, lo cual indica que estamos muy cerca de planos inferiores (bajo astral) lo cual explicaría los problemas de este mundo: guerras, injusticias, desigualdades, etc…

¿Cree que con Energivisión puede cambiar la percepción del mundo como lo conocemos?

Existe otra realidad muy diferente a esta matrix donde vivimos. Una realidad que la mayoría de las personas no puede ver y que comparo con los microbios que no podían ser vistos hasta que se descubrió el microscopio. Aunque existen personas que son pocas, pero pueden ver estos seres por tener percepción extrasensorial. Sin duda, el que las personas tengan acceso a este tipo de tecnologías crearía preguntas muy incómodas para la comunidad científica.

En lo poco que ha revelado de Energivisión, dice que no se debe enfocar la mirada por más de 10 minutos en las imágenes porque pueden causar vómito o mareo. ¿Por qué sucede eso?

Muchas personas han tenido síntomas de malestar, mareos, dolor de cabeza, náuseas, migrañas o pesadillas al ver las imágenes incluso horas y días después de verlas. Puede deberse por ser imágenes de otros planos y sobre todo porque muchas de las captaciones son de seres negativos que emanan malas vibraciones. También hubo casos que se dañaron teléfonos celulares y computadoras con ciertas imágenes.

Por los descubrimientos e imágenes que publica constantemente, ha dicho que lo podrían estar vigilando desde los Estados Unidos, que le borran contenidos de sus redes y que medios de comunicación que lo han querido entrevistar han sido censurados o clausurados de repente. ¿Se siente como un individuo perseguido?

No me siento todavía perseguido, pero sí siento que me tienen en la mira. No desean que las imágenes sean conocidas por la mayoría de la opinión pública. Recuerdo que hace más de un mes publiqué una captación que se parecía a un personaje de Disney y las siguientes veinticuatro horas me ocurrió de todo. Fue una situación muy incómoda. A veces pienso en dejar de publicar. Estoy convencido de que al final censurarán el Facebook Daniel Nemes.

¿Miedo?

Aunque los grandes medios no hayan puesto los ojos en usted, usted es un tipo que tiene mucha recepción positiva en sus redes sociales, y la gente comenta e interactúa masivamente en sus publicaciones. ¿Cómo se relaciona con sus seguidores? ¿Fue difícil crear una audiencia que fuera receptiva a sus descubrimientos?

Cuando comencé a publicar en Facebook, en abril de 2015, comencé de cero. No tenía seguidores, pero sí tuve mucho rechazo. Recuerdo que comencé a publicar imágenes en algunos grupos pero a los pocos días tenía que dejar de publicar a causa de las descalificaciones e insultos. Al final solo publicaba en mi Facebook, pero poco a poco me empezaron a llegar amigos y seguidores porque veían que lo que publicaba era muy diferente en comparación con otros lugares de internet. Me siguen de muchos países, en especial de América Latina, España e Italia.

¿Estos seres interdimensionales que mencionas nunca se han intentado comunicar contigo? ¿Es posible entablar una comunicación con ellos?

En primer lugar, quiero dejar claro que existen formas de contactar con este tipo de seres utilizando la Tabla Ouija, psicofonías o espiritismo. Evito todo tipo de comunicación con estos seres porque en su mayoría son seres negativos con mala vibración. Personas que realizan espiritismo me han dicho que esas entidades fingen ser familiares fallecidos, extraterrestres o maestros ascendidos cuando en realidad son seres tipo demonio.

En sus publicaciones es común encontrar que encuentra relaciones en la música, las películas, la arquitectura o el cine con simbología ocultista. ¿Qué le diría a las personas que son escépticas y creen que ve cosas donde no las hay?

No es normal que existiese un juego en la década de 1980 llamado Illuminati donde apareciesen todos los hechos terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001. No es normal que muchas cosas que aparecieron en la serie Los Simpson se hayan cumplido en la vida real muchos años después. No creo que sea casualidad que aparezcan símbolos ocultistas de forma repetitiva en muchos sitios y lugares. No creo en la casualidad, pero sí en la causalidad.

Un hecho muy llamativo que presentó hace poco fueron estos letreros que decían «Renuncio al diablo», que estaban regados por Cali. ¿Que significa eso? ¿Cómo analiza ese suceso?

El Facebook Daniel Nemes fue el primer medio donde se publicó la noticia en la ciudad de Cali. Un mes después, dio la noticia un periódico local. Mi opinión es que fue producto de un ritual ocultista (pacto satánico) de alguien con un alto nivel económico (sea político, gran empresario, o alguien con otro tipo de negocios). En la década de 1980 también se vieron letreros similares en otras zonas del país, son pactos que buscan dinero y éxito que después se desean romper quizás por conciencia o miedo.

¿Crees que la élite que mencionas también tienen acceso a una tecnología parecida a Energivisión y tienen miedo que la hagas pública? ¿Por qué esas élites quieren ocultar tantas cosas?

Este tipo de tecnologías existen desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando se inventó la grabadora, la radio, la televisión: el verdadero objetivo era contactar con el «más allá». En la década de 1950 apareció la noticia en la prensa italiana de un aparato llamado el Cronovisor, que podía captar imágenes del pasado, en cuyo proyecto participaban importantes científicos de la época. Las elites tienen miedo a que la gente despierte sabiendo la verdad de este mundo donde vivimos, miedo a perder su poder político, económico que han tenido durante muchos miles de años. Vivimos en una Matrix.