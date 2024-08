El extraño caso de las tres mentiras

William DeVaughn nació en Washington D.C. en 1947 y mientras era empleado de una dependencia gubernamental, escribió una canción llamada “A Cadillac Don’t Come Easy” que eventualmente se convirtió en su canción emblema “Be Thankful for What You Got”. Es muy posible que DeVaughn supiera que tenía un hit y tenía la urgencia de grabarlo.

William invirtió $900 dólares para grabar el tema en los estudios Omega Sound, donde grababan regularmente músicos asociados al sello Philadelphia International, propiedad de Kenneth Gamble y Leon Huff. El sello de Fili es famoso por sus sonido soul con influencias disco. En él se editaron éxitos para Billy Paul, Harold Melvin & The Blue Notes y Teddy Pendergrass, entre otros. Estoy seguro que si revisan en la colección de discos de sus padres encontrarán algún disco con el famoso logo del sello enclavado en la Ciudad del Amor Fraternal: Philadelphia International.

Para las grabaciones de Philadelphia International, el dueto de productores y arquitectos del ‘sonido Filadelfia” Gamble & Huff, utilizaron una nutrida orquesta de músicos que en conjunto se hacían llamar MFSB (Madre, Padre, Hermana, Hermano por sus siglas en inglés, las cuales también abrevaban de la mitología del “amor fraternal”). La banda grabó varios discos bajo ese nombre y serán siempre recordados por su sencillo “TSOP (The Sound of Philadelphia)” que sería el tema del programa de televisión Soul Train, y tiene el crédito de ser la primera canción escrita para la televisión que conquistó el primer casillero de las listas de popularidad. También grabaron “Love is the Message“. Ambos temas son himnos para la era disco y el beat de la segunda sería una de las piedras angulares para la creación del house.

Cuando DeVaughn grabó su himno inmortal en Omega Sound, se encontró con que la sesión sería grabada por John Davis, uno de los miembros recurrentes de MFSB. Durante la sesión, otros miembros del mencionado ensamble participaron. La rola sería editada por el sello Roxbury Records que a su vez era un subsello de Chelsea Records.

Una vez que alcanzó las estaciones de radio locales, “Be Thankful for What You Got” se convirtió en un hit enorme para DeVaughn, con el estilo de soul relajado de la era y arreglos propios del llamado ‘sonido Filadelfia’, gracias a la participación de MFSB. Desde luego, el tema original de DeVaughn ha sido re interpretado múltiples veces y generaciones recientes se familiarizaron con el tema por la versión que hizo Massive Attack en el Blue Lines.

Tal vez ustedes no lo sepan pero además de escribir esta columna semanal, mis ocupaciones diarias incluyen estar detrás del mostrador de una tienda de discos…

Hace apenas unos días, durante una lluviosa tarde de verano, recibí un mensaje de un potencial cliente preguntando si la tienda tenía en existencia el álbum Curtis del sobresaliente músico de Chicago: Curtis Mayfield. El increíble álbum de Mayfield fue editado originalmente en 1970 y desde entonces ha sido reeditado varias veces. Como muestra de su envergadura, la canción que abre el disco fue usada recientemente como el tema principal de la serie de televisión The Deuce que se sitúa en el NY de los setenta y es protagonizada por, sí, ya saben por quién: polis corruptos, mafiosos y proxenetas, y es el último y genial experimento de David Simon (creador de The Wire).

Confirmé al cliente potencial que el disco estaba disponible y, a las pocas horas, la persona interesada se presentó en la tienda solicitando el Curtis. Después de unos minutos y de haber revisado minuciosamente el disco, me preguntó si ese era el disco que incluía la canción “Diamonds in the Back”. Debo confesar que la pregunta me tomó por sorpresa porque a pesar de no ser un estudioso de la obra de Mayfield, sí conozco bien el Curtis y no recordaba ningun tema de ese nombre.

Lo primero que tenía que determinar es cuál era esa rola, por lo que pregunté al oráculo utilizando como criterio de búsqueda “Diamonds in the back” y el resultado arrojado fue una entrada de YouTube cuyo audio era “Be Thankful for What You Got”, acompañado por la icónica portada del Curtis de Curtis Mayfield. Baia Baia. Escuchando los siete minutos de audio, pude confirmar al interesado que la canción que estábamos escuchando no era de Curtis Mayfield ni tampoco se llamaba “Diamonds in the Back”. No fue fácil contradecir al oráculo y convencer a un potencial cliente confundido, pues la referencia que él había utilizado era precisamente esa entrada de YouTube: si está en YouTube, y dice así, entonces debe ser real.

Una vez que le mostré la versión original de William DeVaughn y le mostré el disco donde venía incluída la original (que era la misma del video de YouTube) el potencial cliente dejó de ser potencial para convertirse en un confundido y decepcionado sujeto que volvió por donde vino y nunca más volví a saber de él.

El verdadero culpable de esta confusión es ocasionada por el sujeto que subió a YouTube la canción de DeVaughn usando como imagen la tapa del Curtis de Curtis Mayfield. De hecho, revisando la entrada en la plataforma de videos, podemos confirmar que tiene poco más de 26 millones de vistas, 184 mil ‘me gusta’, 9 mil ‘me disgusta’ y tiene, convenientemente, ¡deshabilitados los comentarios! Desde luego me uní a esos 9 mil que desaprobaron el video, a manera de protesta, por el engaño que ha perpetrado ese criminal de los ceros y los unos. Me puedo imaginar las siniestras intenciones del irresponsable usuario de YouTube que ideó el mencionado crimen, el cual lleva sucediendo ininterrumpidamente ¡siete años! Y ya vimos que, en efecto, ha tenido consecuencias en la realidad.

He nombrado al caso que gira alrededor de dicho video de YouTube como el Caso de las Tres Mentiras: La canción no se llama “Diamonds in the Back”, no la interpreta Curtis Mayfield, y mucho menos forma parte del álbum Curtis.

La lucha es bien real.

