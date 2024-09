La polémica que se armó en la comunidad vallenatera por Carlos Vives

Faltando 9 meses para la versión 51 del Festival de la Leyenda Vallenata, el comité de prensa de la fundación decidió anunciar en sus redes sociales que el homenajeado del próximo año será el cantautor samario Carlos Vives.

A Vives muchos lo recuerdan por darle un nuevo aire a los clásicos de la provincia con su pinta de rockero y el sonido de una guitarra eléctrica rodeado de esa aura medio hippie. Otros destacan al samario por haber llevado el vallenato tradicional a un nivel de difusión mucho más amplio y elaborado valiéndose de herramientas menos típicas. Sin embargo en lo que muchos coinciden es en que el aporte de Carlitos a este género ha sido lo suficientemente relevante como para ponerlo en boca de todos.

En plena década de los noventa, Carlos Vives decidió romper con la estética vallenata, montarse con sus bermudas desilachadas y darle un nuevo aire a un género tan tradicional para darle un respiro más contemporáneo. En los ochenta, su labor como actor ya lo había posicionado en la esfera pública, pero no fue sino hasta el lanzamiento de Clásicos de la provincia y La Tierra del Olvido que llegó al oído de los seguidores de un género inscrito en el folclor nacional como uno de los más antiguos y diversos. De la mano del maestro Egidio Cuadrado en el acordeón, Vives entró a la historia vallenata.

Ahora, ante el anuncio del Festival de la Leyenda vallenata de escogerlo como el gran homenajeado de la edición que se llevará a cabo en el 2018, el debate se inaugura con el desacuerdo de algunos que han estado al rededor del festival y el género. Por ejemplo, Marina Quintero, investigadora de música vallenata y directora del programa Una voz y un acordeón de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia aseguró que Carlos Vives no ha hecho ningún aporte a la tradición vallenata; en otra ocasión, el músico Jorge Oñate afirmó para la emisora La W que en todo caso, Vives no es un juglar, refiriéndose a que hay una diferencia tremenda entre las generaciones de vallenateros tipo Los Hermanos López, Jorge Oñáte o el mismo Alfredo Gutierrez, que venían de la tradición juglar heredada de Alejo Durán, Abel Antonio Villa o Juancho Polo Valencia. Oñate también aseguró en el mismo programa que «hay gente con mucho más mérito que Carlos. Él no ha hecho la historia como otros que sí lo merecen, pero ha hecho cosas importantes en el contexto de nuestra música. Si ya lo escogieron, pues toca seguir».

El ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidada Nacional, Evelio Daza, dijo al respecto en El Heraldo de Barranquilla que «A los dirigentes de esta Fundación lo que menos les importa es exaltar el folclor. El folclor no es una expresión universal, no, el folclor hace parte de la diversidad sociocultural de un pueblo, esa tesis que pretenden universalizar no es más que una cortina, porque detrás está el ánimo de lucro. Siempre se ha manejado así, con criterio comercial. Finalmente, el festival es privado, de ellos y pueden hacerlo».

En general, muchas opiniones se han encontrado en este punto:

Por otro lado, el mismo «Rebelde del acordeón» afirmó en un comunicado de prensa lo siguiente: «Alfredo Gutiérrez quiere expresar su respaldo a esa decisión, ya que considera que Carlos Vives también tiene todo el derecho de obtener tan importante distinción gracias a su valiosa labor de internacionalizar el vallenato». Lo mismo hizo entender Juan Rincón, jefe de presa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y encargado de dar a conocer la noticia oficialmente en el portal del Festival. Rincón dice:

La decisión se tomó teniendo en cuenta que Carlos Alberto Vives Restrepo, con su accionar artístico, ha dado la vuelta al mundo llevando los cantos vallenatos y resaltando los valores culturales, el folclor, las raíces indígenas, mitos y leyendas que le han dado la mayor identidad a las expresiones provincianas. De igual manera, se ha valorado la importancia de tener en su grupo al Rey Vallenato Egidio Cuadrado, con quien ha producido un vallenato evolucionado, actualizado sin olvidar las raíces de la música tradicional, logrando enmarcarlo dentro de lo clásico incluyente para las nuevas generaciones.

Hasta Poncho «El pulmón de oro» Zuleta no hizo esperar sus felicitaciones: «Con mucha satisfacción recibo la noticia de que el próximo homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata será mi hijo querido Carlos Vives, quien al igual que mis hermanos Alfredo Gutiérrez y Jorge Oñate, es gran merecedor de tan valiosos reconocimiento por su parte a esta música tan hermosa a nivel mundial. Hijo querido, desde ya a tus órdenes en lo que necesites».

Finalmente, la decisión está tomada y por más incomodidades que puedan salir a flote, no se puede negar el aporte y lo que ha significado el legado de Carlos Vives no solo en el vallenato, sino incluso para esa nueva ola de la música colombiana. Por otro lado vale la pena agregar que Efraín Quintero, vicepresidente de la fundación Festival de la Leyenda Vallenata, aseguró que éste será el último homenaje que se realizará porque, según él, «lo que haremos en adelante será un reconocimiento, enfocado más hacia la investigación y la academia, que pasará por el foro académico del Festival».

Así las cosas, ¿a quién le darían ustedes el último homenaje del festival?