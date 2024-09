El fútbol, un patrimonio compartido: explorando la identidad del FC Rumania

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Las comunidades de inmigrantes en el Reino Unido se remontan a varias generaciones. Con influencias culturales de todo el mundo que convergen en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, esas comunidades se reflejan hoy en el tejido fundamental de la vida británica. Una forma en la que el carácter contemporáneo de la sociedad se manifiesta es a través del fútbol, con los equipos de los primeros niveles nacionales o con los escalones más bajos del juego que acredite la naturaleza heterogénea y multiétnica de la Gran Bretaña moderna.



Hay clubes de fútbol como tal por todo el Reino Unido. Varían enormemente en tamaño, soporte, presupuesto y seguidores. Sin embargo, lo que todos tienen en común es un patrimonio cultural distinto y una identidad que refleja las raíces entrelazadas tanto en este país como en otros lugares. En un esfuerzo por explorar aún más estas identidades, hemos hablado con los entrenadores, jugadores y miembros fundadores de los clubes con una amplia gama de diferentes orígenes.

En el sombrío panorama político de la Gran Bretaña contemporánea no hay manera más fácil de ganar puntos políticos que hacer afirmaciones vacías sobre los inmigrantes. Ninguno de los partidos políticos parece tener una postura sensata sobre la inmigración como un fenómeno económico, tal y como es, aunque hay varios que están más que felices de convertir el fervor anti-inmigranteen capital populista. Aunque hay muchas diásporas que están llegando a un acuerdo con la hostilidad de combustión lenta en el Reino Unido, hay pocas comunidades de inmigrantes que se enfrenten a una gran denigración como los rumanos. Nigel Farage no quiere vivir junto a uno de ellos. La prensa amarilla de derechas ha adoptado una postura predecible. Incluso en el término «Remainians», tantas veces utilizado por la creciente población británica, se puede ver la forma en que Rumania se ha asociado de forma arbitraria con los oponentes del movimiento Brexit y, por asociación, todo lo que es malo con la Unión Europea. No es un momento fácil para ser de Rumania en Reino Unido y, como evidencia, pueden dar fe ellovarios delitos de odio.

¿Qué piensa la persona media del patrimonio rumano? Se pregunta uno. En medio de las generalizaciones y alarmismos, hay miles de personas tratando de seguir adelante con sus vidas. Una de esas personas es Ion Vintilã, fundador del club FC Rumania. Si bien dirige y entrena al equipo, también sabe ver su faceta como defensor y representante de Rumania en el terreno de juego. Como tal, él y sus jugadores buscan ganarse a los neutrales, tanto a través de un enfoque progresivo del hermoso juego como mediante el uso de los colores rumanos, que lucen con orgullo.

Via FC Rumania en Facebook

El FC Rumania fue fundado en 2006, no mucho después de que Ion se asentará por primera vez en Inglaterra. Fundó el club con un grupo de compañeros de trabajo y es, a día de hoy, el director deportivo del equipo. Ellos originalmente jugaban a fútbol en la Sunday League en Marismas Hackney, pero rápidamente superaron sus orígenes humildes. Pronto se cambiaron a las instalaciones sabatinas, y así comenzó su ascenso en la pirámide de la liga.



El club ahora compite en la Liga Superior Essex, junto a equipos como Barking FC, Waltham Forest, Basildon United, Stansted y Clapton. Apodados como The Wolves, han obtenido buenos resultados en la novena división del futbol inglés durante su relativamente breve periodo en la nueva categoría. Habiendo ingresado en la Liga Superior Essex y con la temporada 2013/14 por delante, terminaron en quinto, sexto y tercer lugar en las tres temporadas siguientes. Actualmente son doceavos en la tabla, pero su incursión en las ligas regionales, sin duda, puede considerarse un éxito.

Cuando se le preguntó acerca de su papel en la fundación del club, Ion dice que comenzó como una pequeña empresa entre amigos. «La idea era jugar juntos, disfrutar el juego y tener la oportunidad de reunirnos socialmente», dice. «También quería el club para dar una imagen positiva de Rumania, por lo que elegí el nombre de FC Rumania, de manera que la gente supiera quienes éramos». Mientras que el presupuesto sigue siendo el principal obstáculo que enfrenta el club, el apoyo entre la comunidad rumana ha crecido de manera significativa. Después de haber saltado entre los lugares de origen durante los primeros años de su existencia, ahora comparten el campo con el Cheshunt FC en su estadio de 3,000 personas de capacidad, el Theobalds Lane.

Mientras que el FC Rumania, ciertamente, no está llenando el campo semana tras semana, sirven de apoyo al área local, tan bien como una diáspora rumana más liberal. «Somos una familia dentro y fuera del terreno de juego», dice Ion. «Hemos hecho muchos nuevos amigos en el camino, no sólo otros rumanos. Ahora tenemos algunas personas inglesas involucradas en el club y todos se reúnen y hablan de fútbol, así como disfrutan de la compañía del otro». En ese sentido, la cultura del club es una mezcla del Sureste de Europa y los suburbios de Hertfordshire. «Los jugadores tienen un tremendo orgullo de jugar para el FC Rumania, porque sentimos que estamos representando a la nación en Inglaterra, así como las personas que ahora viven y trabajan aquí», añade Ion.

«Sin embargo, aunque esto es importante y siempre lo tendremos, estamos en Inglaterra jugando en una liga inglesa. Sabemos que tenemos que adoptar una mentalidad inglesa, y ser más ingleses en lo que hacemos, tanto dentro como fuera del campo. La combinación de ambas culturas es lo que nos llevará hacia adelante y, en este momento, eso es algo que es único para nosotros».

FC Romania celebrando durante la temporada 2015/16 // Vía Facebook

El FC Rumania lleva los mismos colores que la selección nacional rumana: rojo, amarillo y azul, los tres colores de la bandera tricolor nacional. Sus aficionados, por su parte, son conocidos por ondear banderas rumanas y, a veces, poner bombas de humo con códigos de colores, lo último por lo cual Ion me dice que de vez en cuando tienen problemas con la FA. Si bien esto refleja su cultura nacional de fútbol y es una manera de expresar su identidad, Ion dice también que su marca de fútbol es intrínsecamente rumana. «Hemos conseguido el éxito y alcanzamos el fútbol de alto nivel, manteniendo el fútbol rumano tradicional con el que todos hemos crecido. Jugamos limpio, manteniendo el balón en nuestro poder tanto como sea posible. Jugamos con el amor al deporte en nuestros corazones, jugamos para emocionar, y jugamos para ganar. Cuando se puede combinar eso con un equipo muy unido, entonces tienes una muy buena oportunidad».



Cuando se le preguntó si el equipo nunca se ha topado con discriminación por parte de la oposición, Ion se compone en su respuesta. «Por supuesto, de vez en cuando, nos topamos con algo de intimidación que se centra en la discriminación, pero en el fútbol no es inusual para la oposición el tratar de ponerte fuera del partido», dice. «Siempre habrá alguien que no va a aceptar lo que eres o lo que representas, y siempre harán escucharse. Sin embargo, estamos orgullosos de lo que somos e ignoramos cualquier intento por distraernos de lo que queremos hacer: jugar al fútbol y ganar partidos».



Más que solo jugar al fútbol, Ion parece decidido a crear una percepción positiva de Rumania sobre el terreno de juego. «Nos gusta pensar que estamos ganando a gente con nuestro juego», dice. «Nos ganamos muchos elogios sobre nuestro juego, y eso ha ayudado a muchos neutrales y opositores a aceptarnos. También algunas secciones de los medios de comunicación ingleses y un partido político en particular…Han salido de su manera de pintar una imagen negativa de los rumanos en el Reino Unido.

Mientras que un club de fútbol como el FC Rumania podría parecer relativamente de nicho para el observador externo, Ion tiene grandes ambiciones para el club. Con una mezcla de cultura rumana e influencia inglesa, piensa que el club tiene un enorme potencial para crecer y avanzar en las ligas. A pesar de las dificultades de la cara de la comunidad rumana en Gran Bretaña en ese momento, Ion parece sentir que el club puede atraer a una amplia gama de aficionados, al tiempo de conservar su conexión con la tierra natal de sus fundadores. «Tenemos la intención de hacer una magnífica combinación de culturas», dice. «Demostrando que podemos estar unidos, el cielo es el límite para el FC Rumania en las ligas del fútbol inglés «.

