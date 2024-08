Spinny Grooves: El futuro del vinilo esta en manos de los coleccionistas

Platicamos con Preston Ernest, DJ, coleccionista de discos y dueño de Spinny Grooves, la tienda de vinilos y artículos relacionados con el mundo de la música en Playa del Carmen, espacio que además realiza sesiones en streaming, donde artistas como: Soul Clap, Ed Wizard & Disco Double Dee, Urulu, Parliament-Funkadelic, Tom Trago, Soul of Hex, el Rojo, LA, Robbie Akbal, yPillowtalk por mencionar algunos se han presentado a tocar.



Thump en Español: ¿Cuándo nace Spinny Grooves?

Preston: Spinny Grooves nace el 18 de julio de 2016, con el objetivo de preservar y promover la cultura del formato del vinilo.

Hay mucha música lanzada exclusivamente en vinilo, y es divertido e incluso adictivo cazar las joyas más raras, más limitadas y desconocidas y ponerlas por primera vez.

¿Crees que la cultura del vinilo esta creciendo?

No estoy seguro de a dónde irá la escena de los vinilos en el futuro, pero creo que mientras la gente esté enamorada de la música, el disco de vinilo será la mejor opción para coleccionistas y melómanos.

¿Cómo nace tu amor al vinilo?

Cuando estaba creciendo me perdí el final de la era LP, así que comencé a recolectar cassetes, creo que uno de los primeros que tuve fue Primus – Sailing the Seas of Cheese. Luego entré en la época de los CDs y por decirlo así, siempre fui el curador de la música cuando se juntaba el crew para patinar o pendejear, nos grabábamos fingiendo que éramos locutores de radio y presentábamos “la siguiente canción”. No fue hasta que comencé como DJ años después que compré mis primeros vinilos.

Foto cortesía de Spinny Groves.

¿Que papel juega el vinilo en esta época?

Mi percepción de los vinilos ahora es que suenan mucho mejor que cualquier otro medio -no voy a entrar en el debate interminable de por qué el análogo es mejor, simplemente lo es-. Soy un poco old-fashioned, extraño los días en que la pandilla subía al auto con algunos CDs nuevos y pasaba los folletos de las letras, recuerdo que examinaba la carátula y los tocaba una y otra vez hasta que sabíamos todas las palabras en cada pista.

Hoy en día plataformas como iTunes, Spotify y otros servicios de transmisión de datos tomaron ese vínculo físico con la música. Ahora sólo descargas y deslizas hasta la siguiente pista. La gente rara vez escucha un álbum completo de principio a fin, y en muchos casos creo que así es exactamente como los artistas quieren que se les escuche. Es fastidioso omitir las pistas en un disco. Creo que con un disco te conectas más con el artista y su trabajo, incluso si es tu propia interpretación del mismo. La cultura de grabación de vinilo también permite tener una relación profunda al momento de coleccionar. Incluso puedes recordar los pequeños detalles acerca de cada compra, regalo, o casualidad. Cuando descargas algún MP3 muchas veces no recuerdas nada relevante sobre tu adquisición.

¿Por qué Playa del Carmen?

Antes vivía en Mahahual y venía a muchas fiestas acá a Playa, a La Santanera, al BPM, y cuando llegue a vivir aquí, estaba buscando algo que hacer además de tocar, algo más viable como un negocio. Con un grupo de amigos pedíamos muchos discos por Internet y nos mataban con el precio de envío, tenía que haber una mejor manera de hacerlo, así que empezamos haciendo unos pop ups, poníamos las tornamesas, unos cuantos discos y nos iba muy bien. Después de eso nos aventamos a poner la tienda ya en serio, y pensamos: Playa es un lugar con muchos DJs, festivales, clubs, pero sin cultura musical, los melómanos están en su casa, no salen, tienen sus discos y es suficiente para ellos. Entonces ésta era nuestra oportunidad para evocar eso, la cultura musical.

Foto cortesía Spinny Grooves.

¿Qué tan ligada está la música al turismo en el Caribe?

Creo que bastante, un 70 por ciento de la gente que viene lo hace por la fiesta. Saben que es un lugar donde van a encontrar música, dicen que Playa es el Ibiza de México o Norteamérica.

¿Qué venues fiesteros tiene Playa del Carmen?

Está difícil, desde hace un año han habido muchos cambios, acaban de hacer la remodelación de lo que era el Diablito Cha Cha Cha, ahora se juntó con Canibal Royal, y mucha gente va al Papaya Playa Project en Tulum.

¿De qué manera afectó lo del BPM?

Después de lo del BPM los oficiales decidieron que no habría más fiesta en Playa, por eso ahora mucha gente decide irse a Tulum. Aquí en la tienda notamos que hay un poco menos de tráfico, pero es más constante. El último año del BPM ya estaba todo fuera de lugar, la gente hasta el huevo, la playa destruida, mucha vibra intensa, robos, todo lo que se vincula cuando las cosas se salen de control, violencia, disparos. Pero al mismo tiempo, dio lugar para pasar la antorcha, creo que Playa ya había tenido su boom con La Santanera, Mamitas, Blue Parrot, Coco Maya, y ahora la fiesta se distribuyó hacia otros nuevos lugares.

¿Cuál crees que sea el futuro de la música en Playa ?

Ojalá con más cultura musical, depende de para a donde va la música en sí, siempre tiene sus momentos de loops, regresan a los ritmos de los 80 o 90, pero siempre hay también música innovadora, estaría padre decir que vamos a tener música del futuro, y con eventos como Comunité impulsando la música underground creo que habrá mas apertura y más espacio para nuevos festivales y talentos.

¿Cómo se maneja la onda del booking?

Definitivamente por contactos, a mi me gusta descubrir talentos, donde la música hable por sí misma. Aquí en los clubs no ponen atención en la calidad de la música, se fijan en los likes y plays de SoundCloud. Algunos lugares quizá hacen caso a otras propuestas pero son pocos, como Amarula en Cancún, ellos apuestan a cosas bajo el radar y resultan muy bien. Otras veces los músicos llegan a playa con sus discos y me buscan para tocar en la tienda. Lo más importantes debe ser promover la buena música y el USO DEL VINIL.

¿Cómo es el mercado de la música en Playa?

Vamos aprendiendo sobre la marcha, he notado que hay verdaderos amantes de la música y coleccionistas, pero no son DJs, 50% coleccionan desde rock and roll hasta hip hop y el otro 50 busca música dance, disco o house. Está cagado, pensamos que teníamos que traer los discos que todos querían, aquí hay mucho tech house, punchis punchis como le dicen, ritmos de 4/4, y pues no es fácil conseguir esa música en vinilo, hemos tratado de traerles nuevas propuestas y ha resultado, la música que ahora vendemos es experimental, techno, house y a veces la gente regresa y nos pregunta por sellos que antes quizá no conocía, están más abiertos a otros ritmos, música africana, r&b. No traemos muchas copias de cada cosa, a veces solo una o un par, la gente busca tener la exclusividad de un disco, los DJs ponen atención a eso.

Foto cortesía Spinny Grooves.

¿Qué tan difícil ha sido mantener la tienda?

Mucho más difícil de lo que pensaba, me encanta, pero es un chingo de trabajo, 12 o 16 horas diarias, me duermo pidiendo discos, el challenge es mantener bien separadas tus cuentas. Uno siempre va a querer lo más nuevo y lo más actual, pero por la cuestión de la distancia cuesta trabajo, hay que tener cuidado de la cantidad de discos que se van a pedir, las fechas, etc, hasta ahora empiezo a dominar esa onda de tener discos entrando y saliendo, poco a poco encuentras tu sistema.

Conéctate con Spinny Grooves en: SoundCloud // Facebook // Sitio Web.

***

Tracklist:

Larry de Kat – I Never Knew (Katnip)

Wayne Snow – Rosie (Tartelet Records)

Voodoo Whiskey – You Stole My Heart (Masterworks Music)

POOLS – Lil Triceratops (Razor -N- Tape)

Mark E – One Way Your Way (JiscoMusic)

Rainer Truby & Corrado Bucci – Closer (BBE)

PillowTalk – Love Makes Parks (Visionquest)

Martin Hayes – Another Lonely Man (In Any Case Records)

Kiu D – A Different Attitude (Masterworks Music)

Funkyjaws – Burr (Sam Irl Remix) (Pusic)

Dan Shake & Medlar – Walk (Soulphiction Remix) (DOG)

COEO – Torrox (Toy Tonics)

Henry Wu & Tito Wun – Don Mьller (Tartelet Records)

Thundercat – Show You The Way (feat. Michael McDonald & Kenny Loggins) (Brainfeeder)