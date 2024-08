El futuro es verde

Artículo publicado por VICE Argentina

A pesar de que esta madrugada el Senado rechazó el proyecto para legalizar el aborto en Argentina (que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados), el sentimiento de lucha y las ansias por que el debate se reanude no han hecho más que inundar las calles de Buenos Aires. Entre gritos de “¡Será ley!”, recorrimos el ala de los pañuelos verdes para convencernos de que luego de esta jornada histórica nada será igual otra vez.

A la derecha, Antonia

Antonia, 22 años, estudiante

Soy de Chile, hace dos años que vivo acá y me parece importarte estar presente para que sea ley. Sería un paso enorme para este país.

En el medio, Keyla

Keyla 16 años, estudiante

Es importante dar el derecho a decidir sobre un embarazo, sin importar si es parte de una violación o fue voluntario, lo fundamental es dar condiciones seguras.

Ana María, 70 años, jubilada

Quiero que se haga justicia, yo vengo de una generación en la que el sexo es tabu, hablar de esto todavía más. A medida que se avanza en esto, así como fue en el matrimonio igualitario, ley de divorcio y la diversidad de géneros es bueno concientizar, así también como luchar por a separación entre la iglesia del estado.



Daniela 33 años, trabajadora social y Ariel 60 años, médico

El poder que tiene la mujer para decidir sobre su propio cuerpo no se lo quita nadie, sólo necesitamos que el estado nos ampare. Somos padre y hija y estamos juntos en esta.

Claudio, 36 años, músico

Tengo una hija de 10 años y es importante que no haya más clandestinidad. El estado tiene que ocuparse de las mujeres que eligen no tener un hijo o hija, eso es lo que le enseño a mi hija, saber que puede decidir y que no haya una sociedad que te juzgue y que te avale en tu decisión.

A la derecha, Daniela

Daniela, 43 años, becaria del CONICET del área de arte y cultura

Esto es poner sobre la mesa los derechos que queremos las mujeres y es poner sobre la mesa un proyecto que no salió sólo de un área sino que se discutió bastante, y donde interfirieron muchos especialistas.

Emilse, 16 años, administrativa

Quiero que las mujeres tengan el derecho para hacerse un aborto cuando quieran y cuando lo necesitan. También me gustaría que la iglesia se separe del estado para este tipo de decisiones y para todas en general.

Andrea, 47 años, profesora de educación fisica

Me sumo a creer que no todas tenemos las mismas posibilidades y luchar para que las tengamos. Me emociona ver a las jóvenes y adolescentes luchando por sus derechos.



Florencia, 21 años, estudiante de derecho

Creo que haber llegado hasta acá es importante, haber asistido a las marchas, haber asistido a reuniones, haber seguido el debate, hace que nos fortalezcamos.

Juan, 31 años, periodista y Ariel 31 años, periodista

Es importante que salga la ley porque creemos que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, es una gran ampliación de derechos y hay que suprimir el aborto clandestino, no tiene que ocurrir más en este país y en el mundo.

Leticia, 41 años, escritora

Estoy esperando a que sea ley, no puedo pedir más en un día como hoy.

Micalela y Lola, 18 años, estudiantes

Los senadores tienen que pensar en el pueblo, en las mujeres, en las personas trans, en las personas gestantes en general y por eso tienen que ponerse en nuestro lugar y saber que esto va a seguir existiendo. La clandestinidad no se va a acabar.

Lucas 19 y Francisco 18 años, estudiantes

Esta ley es una deuda de la democracia.

Bianca 15 años y Margarita 16 años, estudiantes

Es una cuestión de salud pública, y es importante tener igualdad ante la ley. Acá nos quedamos hasta que se vote. Hasta el final.

Pablo, 42 años, peluquero y Lupe 37 años, diseñadora

Es importante que esta ley se apruebe para ser fortaleciendo a las mujeres, para que puedan

decidir libremente sobre su cuerpo. Ojalá que esto sirva para que sigamos siendo fuertes.

Necesitamos más presión sobre el estado.

Julia, 35 años, docente y Andrea 34 años, administrativa

Vinimos desde Santa Fé, preparadas para aguantar. En diputados hicimos lo mismo. No nos vamos hasta que sea ley.

Luis, 29 años, administrativo

Apoyo esta ley como lo hice con el matrimonio igualitario y otras más que representan nuestros derechos y los derechos de los demás.

Natalie, 33 años, actriz

Esta ley es necesaria, se ve reflejada en la calle, hace meses que estamos esperando que nos representen, que decidan por nosotras para que después nosotras podamos decidir sobre nuestros cuerpos.

Sandra, 38 años, economista

Vine con mis hijas, vinimos con alegría, con ánimo de festejo y con mucho amor para apoyarnos entre todas y apoyar un proyecto que puede cambiar sus vidas.

